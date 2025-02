Alberto Fernández cuestionó el procesamiento en su contra y habló de $LIBRA: “Es una maniobra burda”

Alberto Fernández fue procesado por violencia de género

El ex presidente Alberto Fernández rechazó su procesamiento por violencia de género y denunció una supuesta maniobra política para desviar la atención de la polémica por la criptomoneda $LIBRA, en la que quedó involucrado Javier Milei. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, calificó la decisión judicial como un “fallo apresurado” y sostuvo que el juez Julián Ercolini actuó para encubrir la controversia sobre el token digital.

El procesamiento de Fernández fue dictado por Ercolini durante el día de hoy, tras una investigación que incluyó pericias psicológicas, testimonios y evidencia documental. Según la resolución judicial, el exmandatario está acusado de lesiones leves y graves agravadas por violencia de género y amenazas coactivas contra la ex primera dama. La Justicia también embargó sus bienes por 10 millones de pesos.

Horas después, el ex presidente reaccionó al respecto y consideró: “El fallo debe avergonzar a quienes creemos en la Justicia y el Estado de Derecho. Es una maniobra burda para tapar el escándalo”.

El procesamiento de Fernández se dio en el marco de la polémica desatada por la criptomoneda $LIBRA, que fue compartida por Milei en sus redes sociales el viernes pasado. Horas después, el mandatario borró el tuit y en una entrevista con TN alegó este lunes que actuó de “buena fe”. “Todos lo hicieron voluntariamente. Yo no lo promocioné, lo difundí”, argumentó Milei.

Así, Fernández reiteró sus acusaciones y apuntó contra Ercolini al decir que se trata de un accionar apresurado para “desviar la atención”.

El juez Julián Ercolini dictó procesamiento contra Fernández, quien calificó la decisión como una "maniobra burda"

Uno de los puntos que Fernández utilizó para desacreditar el fallo es una supuesta incongruencia en la cronología de los hechos. “El fallo dice que lesioné el brazo de Fabiola cuando ella quería dejar Olivos con Francisco. Según el juez, eso ocurrió días antes del 12/08/2021. Pero hay un problema: Francisco nació en abril de 2022”, argumentó Fernández. De esta manera, lanzó: “Mintió Fabiola Yáñez y mintió Ercolini”.

“La manipulación de la Justicia para desviar la atención de un escándalo internacional es evidente. Esto no es Justicia. Es persecución”, cerró su mensaje.

El procesamiento y la defensa de Fernández

La investigación incluyó pruebas médicas, mensajes de WhatsApp y lesiones documentadas presentadas por la ex primera dama

Según el fallo de 184 páginas, el juez Ercolini determinó que existieron episodios de violencia de género de carácter habitual durante la relación entre Fernández y Yáñez. La decisión se basó en mensajes de WhatsApp, declaraciones de testigos e informes médicos y psicológicos. Entre las pruebas clave, se incluyen imágenes aportadas por la ex primera dama en las que se observan hematomas en el brazo y el ojo derecho.

Durante su indagatoria, el ex presidente negó las acusaciones y sostuvo que, si hubo episodios de violencia en la relación, él fue la víctima. “Si alguien fue agredido en la pareja, ese fui yo. Si alguien debió soportar insultos y malos tratos, ese fui yo”, declaró Fernández en su defensa. Además, argumentó que las lesiones de Yáñez pudieron haber sido consecuencia de caídas relacionadas con su supuesto consumo de alcohol. El magistrado rechazó esta versión y calificó la postura del antiguo mandatario como un intento de desvalorizar el testimonio de la víctima.

A pesar de que el fiscal Ramiro González había solicitado la detención de Fernández, Ercolini decidió no hacer lugar a esa solicitud. En su resolución, destacó que el ex presidente se mantuvo a derecho y no representaba riesgo de fuga. No obstante, Fernández deberá informar cualquier viaje que implique una ausencia superior a 72 horas.

Este es el primer procesamiento contra Fernández —tiene pendiente la resolución en la causa de corrupción por los seguros— y es la primera vez que un ex presidente es procesado por este tipo de delitos. La defensa del ex jefe de Estado —a cargo de la abogada Silvina Carreira— puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal.