En medio de los cruces por $Libra, Karina Milei y “Toto” Caputo encabezaron un acto de afiliación en Palermo

Karina Milei junto a "Toto" Caputo en el acto de afiliación

En plena polémica por lo ocurrido con la criptomoneda $Libra, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, encabezaron esta tarde un acto de afiliación a La Libertad Avanza en plena ciudad de Buenos Aires.

Tal como se había anticipado en las redes sociales del partido, desde las 17:00 los funcionarios se hicieron presentes en uno de los sectores de la Plaza Seeber, en la intersección de Avenida Libertador y Sarmiento.

Cientos de personas se acercaron hasta ese lugar para dejar sus datos e inscribirse formalmente a esta fuerza política, como una muestra de apoyo de cara a las elecciones legislativas de este año.

A la hora establecida, Karina Milei y “Toto” Caputo arribaron a la plaza, en pleno barrio porteño de Palermo, juntos y a bordo de una camioneta negra.

En el sitio ya había instalados varios puestos de afiliación y banderas con el logo de La Libertad Avanza, además de algunos militantes que los estaban esperando.

La convocatoria al acto de afiliación

De la jornada también participaron la jefa del bloque en la Legislatura, Pilar Ramírez, que además es la presidenta del partido en la ciudad de Buenos Aires.

“La Libertad Avanza está más fuerte que nunca en la Ciudad y cada jornada demuestra el apoyo de la gente a este proyecto de transformación. Seguimos creciendo y consolidando un espacio que llegó para quedarse”, expresaron desde esta fuerza política.

Si bien circularon algunos rumores de que el encuentro podría suspenderse, las cuentas oficiales de LLA se encargaron de ratificar que la jornada se mantenía en pie.

“Falso. Están operando 24/7 porque están mega cagados con el avance de LLA en la Ciudad y el calibre de nuestros posibles candidatos. La actividad se hace. Va a ser una campaña mega sucia de la mano del Catalán hijo de puta”, escribió el cineasta Santiago Oría, que es parte del equipo de comunicación del Gobierno.

Cientoa de personas se acercaron hasta los puestos partidarios

El evento se da luego de los cruces que surgieron por la promoción que Javier Milei hizo en su cuenta de X de “Viva la libertad project”, una iniciativa en el marco de la cual se lanzó $Libra.

Tan solo unos minutos después del posteo del mandatario nacional, la criptomoneda aumentó su valor significativamente, pero a las pocas horas el jefe de Estado borró el mensaje y su precio se desplomó.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, aclaró el líder libertario.

La página del proyecto

En ese periodo, miles de personas invirtieron en el activo digital, pero sus fundadores habrían hecho un rug pull (”tirar de la alfombra”, en inglés), que significa hacer subir una criptomoneda rápido y en un momento retirar toda la liquidez, llevándose cerca de 87 millones de dólares de ganancia, de acuerdo con algunas estimaciones.

Como consecuencia de este hecho, el kirchnerismo reclamó el juicio político del jefe de Estado, mientras que el PRO expresó su “preocupación” y reclamó que avance la investigación al respecto.

“Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial“, sostuvo el aliado del oficialismo, a través de un comunicado.

Por su parte, Milei anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que funcionará bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, y que tendrá la función de analizar el caso.

“Toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito”, anticipó la Oficina del Presidente.