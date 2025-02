El oficialismo salió a respaldar a Javier Milei luego de la polémica por $Libra: “Nos atacan porque venimos por sus privilegios”

El mandatario nacional promocionó la criptomoneda en sus redes sociales

En medio de la polémica que se generó por el abrupto ascenso y caída de $Libra, algunos de los máximos referentes del Gobierno y del oficialismo en el Congreso salieron a respaldar al presidente Javier Milei y negaron que estuviera involucrado en cualquier mecanismo de estafa.

Desde funcionarios de primera línea hasta diputados de La Libertad Avanza opinaron sobre lo sucedido y remarcaron que las autoridades nacionales ya abrieron una investigación para descubrir qué fue lo que ocurrió y a los posibles responsables.

El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, fue uno de los primeros integrantes del Gabinete en hablar al respecto y en su cuenta de X escribió: “Cuanto más lo operen, cuanto más le peguen, cuanto más lo ensucien, cuanto más mientan, cuanto más lo quieran voltear, más lo fortalecen. Sigan en ese camino, no se distraigan”.

El tuit de Lanari

Por su parte, Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente, sostuvo que “el mandatario y su círculo tienen una integridad moral a toda prueba y un comportamiento intachable”.

“Hemos encargado una auditoría detallada para descubrir todas las irregularidades del proceso. Aquellos de la casta que se aprovechan no tienen vergüenza. De esta manera es como se hacen las cosas. No nos van a parar, vamos a sacar al país adelante. No vuelven más”, remarcó.

A su vez, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consideró que las críticas por este hecho provienen de la oposición y se dan porque el Gobierno va “por sus privilegios”.

“Desde el 10 de diciembre de 2023, todos los días les volteamos un kiosco, un curro, etcétera. Se les terminan, no lo pueden tolerar. Este año hay elecciones y son capaces de cualquier cosa. No pasarán”, agregó.

El mensaje de Marín Menem

En tanto, Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, sostuvo que “el gobierno del presidente Javier Milei es el más transparente y honesto de la historia”.

“Los mismos de siempre van a intentar especular políticamente con este y con mil temas más, pero nosotros tenemos que seguir firmes en el camino de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!”, indicó.

Una de las principales funcionarias de la actual administración, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, también se refirió a la presunta estafa con la criptomoneda y argumentó que “lo que pasó fue una bomba atómica para intentar bajar al Presidente de un hondazo”.

“Llevar al presidente a juicio político es una cosa desmedida. Tiene el derecho de apoyar emprendimientos, eso no indica que está provocando un lobby”, remarcó este sábado en diálogo con Radio Rivadavia.

Finalmente, el ministro de Economía, Luis Caputo, apoyó al jefe de Estado con un breve pero contundente mensaje que compartió en sus redes: “Javier Milei es lo mejor que le pasó al país en 100 años. Fin”.

“El Presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”, anunció el Gobierno, a través de un comunicado.

Al respecto, el Poder Ejecutivo adelantó que “toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito”.

“El Presidente Milei, que ha demostrado con hechos su vocación por la verdad, está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias”, cerró el comunicado.

En esta misma línea, algunos espacios aliados al oficialismo, como el PRO, también minimizaron lo sucedido y anticiparon que van a rechazar el juicio político contra Milei que ya pidió el kirchnerismo.

Fue el diputado Diego Santilli, uno de los que se mantiene cercano a Mauricio Macri, pero no rompe puentes con La Libertad Avanza, quien fue categórico ante el pedido de la oposición.

Ritondo fue uno de los dirigentes aliados del Gobierno que cuestionó a la oposición para respaldar al Presidente

“El presidente reconoció lo que pasó, dio la cara, no se escondió, explicó y tomó las medidas que tenía que tomar. Que se investigue a fondo”, indicó el diputado durante una entrevista con Radio Rivadavia.

Otro de los integrantes de este partido que salió en defensa de Milei fue Cristian Ritondo, quien se expresó en su cuenta de la red social X: “Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza”, escribió.