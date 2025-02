El peronismo bonaerense se reacomoda ante el riesgo de ruptura y la incertidumbre del calendario electoral

La última reunión entre todos los actores del peronismo

El peronismo en la provincia de Buenos Aires está por ingresar en etapa de definiciones en lo que refiere a la estrategia electoral para las legislativas de este año. Mientras se aguardan decisiones fundamentales, como saber si habrá un desdoblamiento en territorio bonaerense o qué pasará con las PASO, -una decisión atada la resolución en el Congreso- los distintos espacios de lo que es el oficialismo en la provincia empiezan a reagruparse para estar preparado a cualquier escenario que puede presentarse: unidad o quiebre interno.

Si bien ninguno de los espacios que se dividen entre el kirchnerismo -con La Cámpora a la cabeza-, el axelismo en construcción o el Frente Renovador de Sergio Massa se animan a afirmar que habrá una ruptura irremediable, sí hay movimientos para fortalecer cada sector en caso de que no haya unidad. Los intendentes, por su parte, son otro factor de peso. Los jefes comunales que no juegan activamente en alguno de estos tres sectores apuestan, en su mayoría, a la unidad. “Si vamos separados, no tenemos ningún tipo de chance. Espero que prime la cordura”, arriesga un intendente peronista.

Los funcionarios e intendentes que trabajan en pos de una conducción que tenga a Axel Kicillof al frente son los más activos hoy por hoy en mostrar una identidad propia. El 22 de febrero habrá una muestra en este sentido con el acto que el gobernador encabezará en la ciudad de Mar del Plata, bajo el eslogan “La Provincia se Organiza”. Es un encuentro con anclaje en la Quinta sección electoral, que este año renueva cinco lugares en el Senado bonaerense. El plan es que los actos sean itinerantes, de carácter seccional y siempre cerrados por Kicillof. Hay en agenda otras reuniones para la Segunda y Cuarta sección electoral.

A la par, ya se lanzaron las mesas distritales “Es con Axel”. Días atrás se llevó adelante una en Tres de Febrero, donde gobierna Diego Valenzuela, el primer intendente en sumarse oficialmente a La Libertad Avanza, en un recorrido que luego imitaron otros intendentes como Ramiro Egüen de 25 de Mayo o Fernanda Astorino de Capitán Sarmiento. El encuentro en Tres de Febrero estuvo encabezado por dos dirigentes que apuestan a la construcción de Kicillof: el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa y el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez, que además es uno de los referentes de Somos Barrios de Pie y que buscará encabezar la lista a concejales por el peronismo.

En el distrito del libertario Diego Valenzuela ya se presentó la mesa "Es con Axel"

“El mejor homenaje que la militancia popular le pueda hacer a Néstor y a Cristina es construir una herencia, una continuidad de futuro que forje desde esas banderas los destinos de grandeza de nuestra patria y de felicidad en nuestro pueblo. Como venimos afirmando hace tiempo, es claro que el futuro es con Axel. Los movimientos populares dependen de renovarse, de reinventarse y como diría Axel, de componer nuevas canciones”, remarcó el funcionario provincial con asiento en Tres de Febrero.

En La Cámpora y el cristinismo aguardan. En el Instituto Patria y sus satélites las acciones políticas pasan por lo que sucederá con el proyecto de Ficha Limpia, recientemente sancionado en la Cámara de Diputados y a la espera de ser tratado en el Senado. El posicionamiento es que la iniciativa busca correr de la contienda electoral a Cristina Kirchner. Aparece la intención para que la presidenta del Partido Justicialista siga dominando la agenda. “Los bloques legislativos de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires expresamos nuestro rechazo al proyecto “Ficha Limpia” que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei y el PRO, le brinda al Poder Judicial la capacidad de decidir a quién puede o no elegir nuestro pueblo. De esta manera, el poder menos democrático de la República Argentina podría sacar de la competencia electoral a Cristina Fernández de Kirchner, única persona alcanzada por este proyecto”, plantearon en las últimas horas los bloques legislativos de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. La bancada del Senado es presidida por Teresa García; mientras que en Diputados el titular es Facundo Tignanelli. El proyecto de Ficha Limpia también fue cuestionado por Kicillof.

Carteles que aparecieron esta semana en la ciudad de Buenos Aires (@nataliavolosin)

En la semana aparecieron carteles en la ciudad de Buenos Aires con la cara de CFK y la leyenda: “Cristina es presente”; en clara contraposición a las pintadas y afiches que algunos dirigentes cercanos a Kicillof mandaron a estampar en distintos puntos del conurbano bonaerense. ¿El mensaje? “El futuro es con Axel” y “Axel o Milei”.

En lo que respecta a la discusión electoral, La Cámpora busca esquivar hacia afuera un pronunciamiento contundente; pero la línea es la expuso en su momento Cristina Kirchner. Desdoblar la elección en Buenos Aires, implica poner el foco en la gestión de Kicillof y no de Milei. “Hay que tratar de facilitarle la vida a la gente; que la familia se organice familiar para salir a votar en un solo un día y pueda votar a los candidatos que quiera votar, tanto a nivel nacional como provincial y también locales”, planteó días atrás el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, que forma parte de La Cámpora. El jefe comunal peronista también sostuvo que “muchos de nosotros nos sentimos parte de un proyecto nacional y entendemos que también tenemos que apoyar ese proyecto nacional y, en este caso, defendiendo al pueblo argentino en el Congreso Nacional, tanto sea en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados”.

El massismo, otro de los sectores integrantes de lo que supo ser Unión por la Patria, también empezó a desplegar distintos encuentros en post de bajar un mensaje a su territorio. La fuerza de Sergio Massa, retiene en provincia de Buenos Aires su principal activo político con intendentes propios, presencia en la Legislatura bonaerense y los concejos deliberantes. En este sentido, Malena Galmarini junto al director del Banco Provincia y exsenador bonaerense, Sebastián Galmarini encabezaron esta semana una reunión con referentes de la Cuarta sección electoral (región noroeste de la Provincia), de la que también participó el presidente de la Cámara baja provincial, Alexis Guerrera.

Malena Galmarini junto a Alexis Guerrera en Lincoln

“El trabajo de la militancia, de la organización, tiene que ver con estar preparados para la toma de decisiones en función de lo que suceda con Unión por la Patria. Ustedes tienen que ser los protagonistas”, planteó Guerrera ante integrantes del FR.

El encuentro que se llevó adelante en Lincoln, se sumó al que días más atrás se hizo con integrantes de la Primera sección electoral en el municipio de Morón. El organizador allí fue el actual ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

El plan es realizarlos en las ocho secciones electorales. La semana que viene será el turno de la Segunda sección, cuando el FR se reúna en el municipio de San Andrés de Giles. Distrito gobernador por un intendente de su espacio: Miguel Ángel Gesualdi. Todo es coordinado por Malena Galmarini. El año pasado, en el Frente Renovador se animaron a plantear que si había dos listas por el peronismo ante el desacuerdo entre el kirchnerismo y el sector de Kicillof, el espacio que comanda Massa también presentaría una propuesta electoral propia. “Si hay dos, hay tres”, ratificaron desde el massismo semanas atrás.