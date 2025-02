“Segurola y Habana”: Germán Martínez habló de su cruce con Martín Menem en la Cámara de Diputados

Video: la discusión entre Germán Martínez y Martín Menem, ayer en Diputados

El jefe de bloque de diputados por Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, se refirió a su cruce con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, en medio del debate por el proyecto de Ficha Limpia: “Esto es lo que genera Milei y los que están a su alrededor, lo único que queríamos era dar el debate con el tiempo y el desarrollo necesario que nos permita dejar en claro la posición política”.

En comunicación con Futurock, Martínez argumentó que dentro de la Cámara Baja viven “lo que los argentinos y argentinas viven en su vida cotidiana, que es una permanente sensación de violencia, descalificación, agravio y avasallamiento”.

Y determinó: “Soy un militante político antes de ser diputado nacional y me corre sangre por las venas como a cualquier compañero y compañera. Y cuando sentimos que hay una injusticia, reaccionamos ante ella y a veces reaccionamos mejor y otras peor; pero hay que mirar la cuestión de fondo”.

Además, señaló que el objetivo de su bloque era dejar en claro su posición política, pero que por una hora y media de debate terminaron “cercenando las palabras de las personas, cerrando el micrófono y quitándole minutos de su tiempo”. Y desmintió: “Ni siquiera sucedió como lo que se dijo que sucedió así que punto y aparte, no hay que volverse loco con esas cosas”.

El inicio de la discusión entre Martínez y Menem

El incidente ocurrió cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, decidió dar por finalizado el tramo del debate durante el cual los bloques pueden plantear cuestiones de privilegio -temas externos a la agenda de la sesión- y provocó el enojo del líder de UP.

Luego de que Martínez aceptara una interrupción y le concediera la palabra al diputado de izquierda Nicolás del Caño, el legislador peronista intentó retomar su discurso, pero Menem decidió rechazar la posibilidad y promover el inicio de la discusión del proyecto de Ficha Limpia. Esta decisión provocó una reacción inmediata de los integrantes del bloque de UP, quienes reclamaron que se le devolviera la palabra a Martínez.

En medio de los reclamos, el dirigente kirchnerista calificó al libertario como “pelotudo”, una frase de la cual Infobae fue testigo, aunque no fue captado por los micrófonos de la transmisión oficial. Totalmente molesto, Martínez fue hacia el estrado para confrontar a Menem y le recriminó: “Te pedí bien la palabra, sos un forro”. Luego, la escena escaló con la respuesta de Menem y Martínez evocó una de las frases ‘maradoneanas” más reconocidas, invitándolo directamente a pelear: “Donde sea, te espero en Segurola y Habana”.

Video, el día después: Germán Martínez habló de su cruce con Martín Menem en Diputados

El proyecto y la cuestión de fondo

Por otro lado, Martínez puntualizó en que Unión por la Patria tenía una posición que no era de rechazo, “sino que era de otra Ficha Limpia”, que garantizaba una tercera instancia hacia la Corte Suprema de Justicia. Y que ampliaba la lista de delitos, al incorporar los que están en el Código Penal, “como la cuestión narco, la pedofilia, los entramados off shore y los delitos económicos”. Y apuntó contra otros diputados de otros espacios, al indicar que se quejaron de que el proyecto aprobado no los incluía, pero “votaron igual”.

Germán Martínez y Martín Menem, en pleno cruce (Maximiliano Luna).

A su vez, se refirió a la posibilidad de que, de aprobarse la norma en el Senado, impediría a la exvicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, a presentarse en las elecciones legislativas de este año, por su doble condena en la Causa Vialidad: “Hace diez años están haciendo todo lo imposible para correr a Cristina de la cancha. Ficha Limpia es contemporánea a la construcción del entramado de dispositivos para condicionarla políticamente y sacarla de la cancha”.

Por último, Martínez declaró que “el discurso anticasta” del Presidente de la Nación, Javier Milei, “se está cayendo estrepitosamente”, lo calificó como “el rey de la casta”. Y apuntó: “Milei se atalonó en el antiperonismo, ya está quedando claro que no tiene nada nuevo en economía, en lo social, productivo y laboral. Es el peor de los pasados con un ropaje nuevo y una operación en redes sociales”.

