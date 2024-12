Milei presentó su decálogo de poder y se posicionó como referente de la derecha mundial ante la CPAC

El Presidente, al arribar al Hotel Hilton de Buenos Aires (Gustavo Gavotti)

En el Hotel Hilton, en pleno barrio porteño de Puerto Madero, el presidente Javier Milei logró este miércoles posicionarse nuevamente como uno de los principales líderes de la nueva derecha mundial, al cerrar la primera edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en la Argentina.

El mandatario nacional consiguió reunir en Buenos Aires a algunos de los máximos dirigentes en contra de la izquierda, como Lara Trump, referente del Partido Republicano de los Estados Unidos; el español Santiago Abascal, de VOX; el filósofo Agustín Laje y el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro.

El jefe de Estado fue el último en tomar la palabra durante el evento y brindó un duro discurso cuestionando el socialismo y llamó a combatir esas ideas, “respondiendo cada golpe con otros tres” y “dar la batalla cultural desde el poder”, lo cual consideró como “un deber”.

Visiblemente eufórico y cómodo ante un auditorio que lo llenó de aplausos y ovaciones, el Presidente presentó su decálogo de poder ante uno de los foros más conservadores del mundo. Y marcó claramente que la disputa con el socialismo es por el poder: “Si no lo tenemos nosotros lo tienen los zurdos de mierda”.

También habló largamente de batalla cultural e invitó a todos los presentes a profundizar la disputa con la izquierda. Incluso la puso por encima de la gestión. “Si no damos la batalla cultural no importa cuán buenos seamos gestionando”, dijo el libertario, y sentenció: “Las ideas lamentablemente no ganan por mérito propio, deben ser promovidas activamente, la izquierda es la prueba de que las ideas más terribles pueden triunfar culturalmente si tienen un buen marketing. Imaginen cuánto tenemos por ganar nosotros que tenemos ideas que sí funcionan”.

La CPAC fue creada en 1974 en Estados Unidos y, desde entonces, el organismo se ha consolidado como una de las conferencias más importantes del movimiento conservador en ese país, reuniendo a líderes políticos, activistas y figuras influyentes del ámbito conservador.

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro (Jaime Olivos)

La primera vez que Milei participó de uno de estos eventos desde que está al frente de la Casa Rosada fue a finales de febrero pasado, en la ciudad estadounidense de Washington, donde se vio con el entonces candidato republicano Donald Trump.

“La intervención socialista destruye la economía, con la regulación de los monopolios que hacen que se estanquen las economías. Argentina, que entró al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo, hoy está 140 en el ranking mundial con más de 50% de pobres y 10% de indigentes y cuando uno mira la cantidad de regulaciones, uno entiende”, sostuvo en aquel momento.

En el marco de su posicionamiento como promotor de la nueva derecha, a mediados de mayo último Milei también asistió a “Viva 24″, una cumbre organizada por VOX en Madrid, donde mencionó las causas de corrupción que enfrenta la pareja de Pedro Sánchez, lo que generó un conflicto diplomático.

Lejos de moderarse, este miércoles volvió a apuntar contra su par del país europeo, al lamentar “la tortura que tienen los pobres españoles”, debido a que “(los socialistas) lograron imponer la agenda de lo políticamente correcto”.

En este sentido, también apuntó contra los mandatarios latinoamericanos Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y José “Pepe” Mujica (Uruguay), entre otros.

Hace tan solo unas semanas, Milei había vuelto a participar de uno de los eventos organizados por la CPAC, esta vez, en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, donde fue recibido por el ya electo Trump y se fotografió nuevamente con el empresario multimillonario Elon Musk, dueño de X y de Tesla.

Milei con Trump y Elon Musk en un evento de la CPAC en Mar-a-Lago, en el estado de Florida

“Estamos frente a una oportunidad histórica para empezar a cambiar el mundo, pero no alcanza con gestionar bien, con organizarse políticamente. Es necesario también dar la batalla cultural”, remarcó ayer el líder libertario, en la primera CPAC de Buenos Aires.

Las autoridades de esta institución, Matt y Mercy Schlapp anticiparon que buscarán, como un símbolo del cambio de época en el país, realizar esta cumbre conservadora al menos una vez por año en la Argentina.

Por su parte, la cantante texana Natasha Owens cerró el evento en el Hotel Hilton interpretando una de las canciones que Trump utilizó durante su campaña, pero con una versión adaptada para la ocasión, cuya letra decía “Milei won and you know it” (Milei ganó y todos lo saben, en español).

Por el salón donde se realizó la cumbre también pasaron Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más influyentes de México, mientras que otros importantes dirigentes de la derecha, como el propio Jair Bolsonaro, enviaron saludos a través de un mensaje grabado.

Además, en el lugar se encontraron los principales referentes del mundo libertario, desde los diputados Bertie Benegas Lynch, José Luis Espert y Lilia Lemoine, hasta los militantes e influencers Daniel “El Gordo Dan” Parisini, Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, conocido en las redes sociales como “Fran Fijap” y Agustín Romo, entre otros.

Entre los funcionarios que acompañaron al Presidente destacaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que apareció en el público, y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, que también fueron oradores.

Con este evento, Milei ratificó sus posturas en contra del socialismo, de la Agenda 2030 y de la izquierda en general. En unos días, continuará con esto cuando sea recibido el 13 de diciembre en Roma por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Será la quinta vez que se vean.