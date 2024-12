Andrés “Cuervo” Larroque: “A Kicillof hay que cuidarlo y fortalecerlo, uno quiere ver a Cristina Kirchner bancando a Axel”

Andrés "Cuervo" Larroque saluda con la V de la victoria (Foto: Aglaplata)

La pulseada en el Partido Justicialista, que tiene como cuestión de fondo la definición de las candidaturas para las elecciones de 2025 y de 2027, puede salir unos días del centro de la escena política por cuestiones de agenda, pero no se apacigua.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, se refirió a la interna peronista y, por supuesto, defendió la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires: “A Axel (Kicillof) hay que cuidarlo y nadie se tiene que poner nervioso”.

Con una buena cuota de ironía, el funcionario se mostró sorprendido por la “preocupación y la desconfianza” que se genera en algunos sectores, “si Axel se consolida” o se posiciona de manera firme.

“Estamos frente a una situación muy delicada y la fortaleza de Axel no puede ser un problema; al contrario, tiene que ser algo que nos ponga contentos, no nerviosos. Charlémoslo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Qué va a hacer Axel?”, repreguntó durante una entrevista con el canal de streaming Uno Tres Cinco.

En ese sentido, el ministro provincial lanzó un dardo directo a los que de forma recurrente deslizan (o aseguran) que Kicillof es manejado por Cristina Kirchner: “Axel gobernó cuatro años en la provincia, ahora un año más. ¿Alguien puede creer que gobernaba llamando por teléfono para preguntar?”.

En la misma charla, Larroque fue por más y, aunque no dio nombres, recordó que el gobernador de la PBA “ganó dos elecciones por 20 puntos. Entonces, ¿el que gana elecciones no sabe de estrategia política y los que no las ganan son los que saben? No sé, es medio raro...”.

El ex referente de La Cámpora reforzó su mensaje con otra crítica directa al gobierno que encabezaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “La política o la sociedad argentina no va a resistir más gobiernos tercerizados; de eso tenemos que aprender. La imagen que se dio no funcionó y fue castigada electoralmente. Creo que es lógico que, si el pueblo de la provincia de Buenos Aires eligió a Axel, él tiene que ejercer esa responsabilidad, en diálogo con todos los sectores”.

Para Larroque, al gobernador Kicillof “hay que sostenerlo, acompañarlo, fortalecerlo”, y CFK puede tener un rol clave para jugar en ese sentido. “Lo que uno quiere ver es a una Cristina bancando a Axel, defendiendo la gestión de la provincia, lo normal de toda la vida, es lo natural”.

Axel Kicillof habla y Cristina Kirchner lo escucha mientras sonríe, cuando la relación todavía era cordial y cercana (Imagen de archivo)

“El poder no se comparte. El que toma la decisión es uno o una. Después, por supuesto, está el ámbito de elaboración colectiva, pero en un momento llega el que pone el gancho, es uno. Desde una lógica de construcción colectiva hay alguien que tiene que tomar la decisión. Debilitar esa figura es un problema. La gente votó una cosa y decidió otra persona. Es un problema”, enfatizó con el foco puesto en los liderazgos.

El ministro bonaerense no ve una pelea de fuerzas entre CFK y Kicillof que obligatoriamente los posicione como contendientes en la interna del Partido Justicialista; por el contrario, considera que el rol de ambos “es absolutamente complementario”.

“Si cada uno va a salir con su perspectiva y a su antojo en función de caracterizar para ver cómo eso después se traduce en un armado electoral que lo beneficie, creo que es un problema. Necesitamos madurar en ese sentido”, reclamó el funcionario provincial.

“Axel viene demostrando que siempre se ha parado por arriba de un montón de tensiones y que no confunde lo primordial con lo accesorio. Inclusive pagando costos y aceptando hasta humillaciones, siempre cuidó el espacio, al conjunto, al peronismo”, destacó.

En otro tramo de la entrevista, Larroque fue consultado sobre su evidente distanciamiento de Máximo Kirchner, con quien durante años trabajó codo a codo como parte de La Cámpora. “No tengo la cotidianeidad o el vínculo de cotidianeidad que tenía antes con Máximo”, admitió, aunque aclaró que “en lo personal siempre hay aprecio, cariño, afecto, obviamente. Después se dieron circunstancias políticas que le quitaron cotidianidad a la relación”.