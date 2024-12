Eduardo Bolsonaro: “La izquierda ya no toma el poder a través de las armas, sino convirtiendo en inelegibles a sus opositores”

Entrevista de Infobae a Eduardo Bolsonaro en CPAC Argentina

El diputado federal Eduardo Bolsonaro (Partido Liberal - San Pablo) consideró que “la izquierda ya no toma el poder a través de las armas y de la violencia, sino convirtiendo en inelegibles a sus opositores”, agradeció a Lara Trump, nuera del futuro presidente de Estados Unidos, sus declaraciones de apoyo a su padre, quien enfrenta acusaciones de la Justicia.

“Trataron de dejar a Trump afuera de la pelea como a Bolsonaro en Brasil, son los mismos enemigos de la democracia”, fue la frase que pronunció esta mañana la esposa de Eric Trump, el hijo del magnate y hombre clave del emporio empresario familiar, en la apertura del encuentro de CPAC Argentina, que se realizó en el barrio porteño de Puerto Madero.

Ante esas definiciones, Bolsonaro manifestó que “el nuevo modus operandi de la izquierda no es más tomar el poder a través de las armas y de la violencia, pero sí convirtiendo en inelegibles a sus principales opositores. Esto no puedo decir que es democracia, si se piensa que esa es la democracia va a tener que reconocer a Maduro como presidente”.

El diálogo con Infobae en CPAC Argentina

El diputado federal Eduardo Bolsonaro (Partido Liberal - San Pablo)

- Un encuentro importante de la derecha y de los conservadores del mundo. ¿Su presencia acá, por qué y cuál es el mensaje que vas a transmitir?

No solamente conservadores, sino que también liberales. Yo soy un conservador y tengo mucha admiración por el presidente Javier Milei, que es un liberal, y está haciendo casi un milagro económico. Venimos aquí también para mirar de cerca todo lo que está pasando con la inflación, los recortes de gastos, la máquina estatal que siempre fue gigantesca en Argentina -por eso se pagan tantos impuestos- pero ahora están en el camino, correcto.

Además de eso, para tener contacto con autoridades de Chile, de Colombia, de Bolivia, de Estados Unidos, porque necesitamos hablar más, aprender con la experiencia de los otros.

Prevenimos, por ejemplo, que este virus de censura que está pasando en Brasil que venga para Argentina también. Entonces, hablar de libertad de economía y volver para casa con más conocimiento.

-Hoy habló Lara Trump y recordó la situación de Brasil y específicamente de su padre y de la situación con la Justicia. ¿Qué reflexión hace a partir de estas declaraciones de Lara Trump y cómo las recibió?

Y no solamente una indignación. Me quedé muy contento con que habló Lara Trump y ella está alertando para un camino que no solamente Brasil, sino que también Venezuela está pasando, porque María Corina Machado cuando se va por las calles tiene tremendo apoyo popular; en Brasil, a Jair Bolsonaro le pasa el mismo, pero los dos no pueden presentarse.

Entonces yo hablo que este es el nuevo modus operandi de la izquierda, que no es más agarrar el poder a través de las armas y de la violencia, pero sí convirtiendo en inelegibles a sus principales opositores. Esto no puedo decir que es democracia, si se piensa que esa es la democracia va a tener que reconocer a Maduro como presidente.

-Estuvo visitando a personas que están presas en Argentina por orden de la Corte de Brasil. ¿Cómo fueron esos contactos, qué le pudieron transmitir y cómo está la situación?

Es una situación muy lamentable. Esas personas está en la cárcel bajo una persecución con condenas de hasta 17 años de cárcel. Esto te hablo es que si salgo por la calle y asesino a alguien, yo no agarro nunca una condena de 15, 16 o 17 años. Son personas que nunca estuvieron en su vida en una comisaría y estaban trabajando aquí en Argentina y a una profesión humilde, algunos como delivery de moto, otros vendiendo helado, cosas así para intentar sobrevivir honestamente trabajando.

Lamentablemente en Brasil hay un juez que ya está abusando un montón de sus poderes que se llama Alexandre de Moraes. Este es el juez, que es el problema, no la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene que quedar ahí, seguramente como Estado democrático de derecho en Brasil. Pero necesitamos poner de vuelta las cosas en su sitio, y este juez se fue lejos de más.

Él pidió a Estados Unidos para extraditar a un periodista como vos, que está en Estados Unidos y Estados Unidos, bajo administración Biden, declaró que no, porque Estados Unidos no se avala extradiciones de periodistas por crímenes de opinión. Es el mismo espíritu de Alexandre de Moraes, que está viniendo aquí intentando extraditar a estos pobres brasileños.

Ojalá el CONARE, que es un instituto que está ahí sobre el comando del Ministerio del Interior, pueda dar más rápidamente el asilo permanente, y ahí estos brasileños salgan de la cárcel y puedan intentar hacer una vida nueva trabajando aquí en Argentina.

-¿Qué reflexión hace sobre el gobierno de Javier Milei, comparando con Lula y los momentos que está pasando Brasil de mucha inestabilidad económica?

Es solo mirar cómo está la devaluación de las monedas: el peso argentino es la moneda que más se está revalorizando y el real es el que más se está desvalorizando. Aquí en Argentina hay una inflación que está cada vez más bajo control, con 3 o 4%, mientras que en Brasil las cosas están muy malas con la alimentación.

Hay un reclamo muy grande, principalmente en las personas más pobres, cuando se van a hacer sus compras, alimentación, precio de los combustibles.

Son cosas que ustedes estaban teniendo con el socialismo, con el kirchnerismo. Ahora este virus llegó a Brasil y estamos en caminos opuestos. Ojalá pudiera tener en Brasil un presidente como Javier Milei.

Fotos y video: Gustavo Gavotti y Alejandro Beltrame