Daniel “El Gordo Dan” Parisini: “El monstruo de la izquierda es el mismo en todos los países”

El referente libertario, influencer y conductor del programa de streaming “La Misa”, Daniel “El Gordo Dan” Parisini, habló con Infobae sobre el reagrupamiento global de los líderes y partidos de derecha a lo largo del mundo, defendió la “batalla cultural” y se mostró confiado en que el regreso de Donald Trump al poder va a ser una buena noticia para la Argentina y el gobierno de Javier Milei.

El dirigente fue durante las últimas semanas foco de polémicas porque en la presentación del grupo “Las Fuerzas del Cielo” lo describió como un “grupo armado” por contar con los teléfonos celulares, ya que a su juicio se trata del “arma más poderosa en manos de cada uno de nosotros”.

Parisini habló de los desafíos que tiene la derecha en el mundo, advirtió que “el monstruo de la izquierda es el mismo en todos los países y hay que combatirlo de frente” y rechazó que esa confrontación sea mediante fuerzas “de centro tibias”.

Daniel Parisi y el grupo libertario que apoya a Milei

El diálogo de Daniel Parisini con Infobae

- Le pido una reflexión sobre CPAC Argentina y su decisión de participar en uno de los paneles

Decidí venir porque me invitaron y para mí creo que estar hablando hoy en el mismo lugar que el presidente Javier Milei es el honor más grande de toda mi vida. Simplemente eso. Estoy muy contento y creo que es muy importante que se haga esta cumbre acá en la Argentina, que vendría el equivalente de la izquierda del Foro de San Pablo.

Nos estamos organizando acá para competirle a la izquierda en todo el mundo, en todo el mundo, con la batalla cultural. Y creo que la Argentina juega un papel primordial en esa batalla. Así que para mí es un honor total estar aquí hoy.

La CPAC se lleva a cabo en el Hilton (Adrián Escandar)

- ¿Cuando hablan de la batalla cultural específicamente, qué significa eso y cómo se traduce en la vida cotidiana esa batalla cultural?

Fundamentalmente creo que la batalla cultural está hablando de la batalla de las ideas, de cuál idea se impone por sobre la otra. De alguna manera, es la batalla por las mentes de los ciudadanos del mundo, que termina definiendo las políticas que se implementan en todos los países que, si son de izquierda, terminan de manera fallida, con muertos, con tiranías, con dictaduras, como siempre que la izquierda se lleva a su máxima expresión.

Y si son liberales, capitalistas de derecha, como lo que nosotros pregonamos, terminan en potencias mundiales, potencias increíbles, grandes capitales, bienestar económico y la gente sale de la pobreza. Creo que es esa la batalla. Es básicamente una batalla entre dos modelos.

-¿Es una batalla entre el bien y el mal?

Creo que sí, también hay un poco.

Daniel Parisini

- Estuvo presente Lara Trump, habló por medio de un video Jair Bolsonaro, referentes de Europa y de toda América. Hay acuerdos y alineamientos de toda la derecha global.

Sí, hay muchos puntos de vista comunes, sin lugar a dudas. Y hay una profunda similitud ideológica. Así que por eso yo creo que cobra aún mayor relevancia este tipo de cumbres. Porque además el enemigo que tenemos todos es el mismo: el monstruo de la izquierda es el mismo en todos los países, actúa de la misma manera.

-Cuando hablas del monstruo de la de la izquierda, la batalla cultural. La otra vez estuvo en el acto de lanzamiento de “Las Fuerzas del Cielo”. Habló de un grupo armado con los celulares. ¿Toda esa narrativa, no es una narrativa bélica, agresiva?

Todos los que todos los que nos han dicho eso y nos han acusado de las peores cosas en las últimas semanas, no han tenido la misma vehemencia para condenar los actos violentos en serio de la izquierda y del kirchnerismo, como por ejemplo cuando intentaron asesinarlo al periodista Franfijap, que literalmente lo lincharon entre 50 personas.

Y nunca, hasta el día de hoy, se ha visto una turba de libertarios haciendo lo mismo que hicieron ellos. Nosotros no linchamos personas. ¿Alguna vez han visto una turba de libertarios linchando a una persona entre 50 por pensar diferente? Yo no, eso no pasa de este lado directamente. De hecho, como les decía hace un momento, cada vez que hay un acto de La Libertad Avanza que son multitudinarios.

Por ejemplo, el último Parque Lezama, que contó con la presencia del presidente Javier Milei, vienen periodistas de todos los colores, de todos los canales, de todas las ideologías, y se los trata como un igual, nunca han sufrido amedrentamientos, ni verbales ni físicos de parte nuestra. Creo que esa es una característica más de la izquierda que nosotros.

- Usted es muy crítico con la izquierda, pero quiero preguntarle: Milei está presidiendo Argentina, Lula está presidiendo Brasil, Petro está presidiendo Colombia. ¿Cómo se convive con países, grupos, partidos de izquierda, con este mensaje de la derecha, tan aguerrido, tan combativo?

Ellos han sido históricamente combativos y aguerridos en expresar sus opiniones y en imponer su agenda. Es momento, y ya se ha demostrado tanto en Argentina como en Estados Unidos, que a la izquierda se la combate con derecha, no con cosas de centro tibias, que simplemente sirven para hacerle el juego. Hay que combatirlos de frente, es una batalla de modelos, una batalla de ideas y hay que hacerlo con toda la convicción que tenemos nosotros y con una fuerza de voluntad inquebrantable que creo que la tiene Argentina.

-Está llegando Trump a la presidencia de Estados Unidos. Ganó las elecciones, estuvo recién también Lara Trump y habló de esta sintonía que hay entre Estados Unidos y Argentina, entre Trump y Milei. ¿Qué mirada tiene sobre este fenómeno?

Estoy muy contento con la victoria de Donald Trump. Confío en que va a ser un gran amigo para la Argentina. Un gran amigo también para el presidente Javier Milei y creo que se llevan muy bien. De hecho, fue el único presidente de todo el mundo invitado a Mar-a-Lago después de que Donald Trump resultara presidente electo en Estados Unidos. Es un honor que no se le da a cualquiera y auguro muy buenas relaciones entre Argentina y Estados Unidos para los próximos años. Creo que le va a hacer muy bien al país.

Fotos: Gustavo Gavotti