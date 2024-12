Lospennato habló sobre la caída del proyecto de Ficha Limpia y espera que sea tratado en extraordinarias

La diputada del PRO, Silvia Lospennato, se mostró confiada respecto a la discusión del proyecto de Ley Ficha Limpia

El pasado 28 de noviembre, el PRO buscaba tratar en la Cámara de Diputados el proyecto sobre ficha limpia, que evita que puedan presentarse a cargos electivos personas que tengan condena penal confirmada. Sin embargo, la sesión se cayó tras no haber conseguido el quorum necesario, dada la ausencia de ocho diputados de La Libertad Avanza y dos del PRO. La diputada de dicho bloque y autora del proyecto, Silvia Lospennato, se refirió a la intención del presidente de que la ley avance y el pedido que le encomendó al abogado Alejandro Fargosi, sobre un nuevo proyecto. “Sería necesario tener la propuesta concreta en horas, para poder evaluarla, y que entrara en el temario de extraordinarias,” remarcó.

Lospennato utilizó la frase que hizo popular el propio Javier Milei para referirse a la situación ocurrida en la Cámara baja. “Cuando el Gobierno dice ‘el que las hace, las paga’, dice: queremos el país sin impunidad. Y ese es un mensaje para los narcos, para los ladrones y tiene que ser un mensaje para los corruptos de la política,” agregó.

Debido a que no se logró reunir a los 129 legisladores que hacían falta para aprobar el proyecto y que siguiera su curso en la Cámara de Senadores, la diputada del PRO enfatizó en la necesidad de que esta iniciativa se discuta antes de que se termine el año legislativo. “Esto es algo que hay que corregir pronto porque no podemos quedarnos con este sinsabor de que los corruptos van a seguir amparados por la propia política que no se anima a sancionar una ley como la Ficha Limpia”, sostuvo en diálogo con TN.

Luego de que se cayera la sesión, trascendió que Javier Milei se había puesto en contacto con Lospennato. “El presidente me confirmó su intención de que esta ley avance”, remarcó. Sobre el pedido del mandatario, la diputada aclaró que esta decisión se debe a que el Presidente tiene “algún temor a una mala utilización por parte de las Justicias provinciales”.

Fracasó la sesión en Diputados para aprobar el proyecto que le impide a Cristina Kirchner ser candidata (Foto: Adrián Escándar)

En esta línea, Lospennato remarcó que la naturaleza de esta ley no es para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada semanas atrás en la causa Vialidad. “No es una ley proscriptiva. Si se le aplica a la ex presidenta es porque cometió delitos de corrupción”, apuntó la diputada del partido amarillo.

“Cada minuto que perdemos es a favor de los corruptos que siguen preservando su privilegio. Lo que está claro, es que el kirchnerismo está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios”, fustigó Lospennato.

La carrera es contrarreloj, dado que de no incluirse en las sesiones extraordinarias, ficha limpia volvería a discutirse en Comisiones. Más allá de este punto, el próximo año hay elecciones legislativa, por lo cual no podría ser tratado. En ese marco, la inesperada ausencia de los legisladores de LLA en la sesión del jueves pasado fue una sorpresa para la bancada del PRO, marcó nuevas tensiones entre los libertarios y los amarillos.

Por último, volvió a mostrarse esperanzada sobre una posible incorporación dentro de las sesiones extraordinarias, que corre por cuenta del Presidente. “Todavía hay mucho tiempo, nosotros no podemos resignarnos a que vamos a vivir con condenados”.

Respecto al texto que está elaborando el Gobierno, Lospennato sostuvo que sería necesario “tener la propuesta concreta en horas para poder evaluarlo, y que entrara en el temario de extraordinarias, para que se pudiera aprobar antes de marzo. No sé si va a haber extraordinarias, pero el mensaje de la calle es claro, queremos las dos cosas, un país más seguro, un país macroeconómicamente sólido y un país sin impunidad”, concluyó.