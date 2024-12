La oposición le insiste a Kicillof con un fondo para intendentes en el Presupuesto y se dilata la negociación

La oposición pide que el gobernador incluya el fondo especial destinado a los municipios bonaerenses (Diputados BA)

La negociación del Presupuesto bonaerense tiene un fusible clave para su avance o retroceso: la inclusión de un fondo especial destinado a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Un ítem que siempre aparece en cada discusión presupuestaria y que este año no es la excepción. Solo que esta vez y hasta el momento el gobierno de Axel Kicillof no ha dado las señales que los intendentes y legisladores de la oposición esperaban sobre el tema.

En la última discusión presupuestaria, el Ejecutivo habilitó un fondo al que llamó Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, cuyo uso fue de libre disponibilidad y por un monto originario de $116.000 millones a pagarse en cuatro cuotas. El último, cuyo vencimiento era a finales del mes octubre, se activó a mediados de la semana pasada antes de que produzca una reunión entre legisladores oficialistas y opositores y el titular de ARBA, Cristian Girard. La UCR y el PRO habían adelantado que hasta que no se cubriese el último tramo del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal no habilitarían ninguna negociación.

Luego de ello, el Ejecutivo también giró fondos adeudados correspondientes a los gastos por la logística y el traslado de las delegaciones de los Juegos Bonaerenses, que los municipios cubrieron para garantizar la participación en la competencia provincial que todos los años tiene sus finales en Mar del Plata.

Pero todavía falta para sentar postura por el Presupuesto y la Ley Fiscal. La demanda central de los bloques opositores -sobre todo los que tienen legisladores que responden a intendentes- tiene que ver con la inclusión de un fondo como el que se viene implementando desde el primer año de la gobernación de María Eugenia Vidal.

Este lunes, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, planteó sobre la posibilidad de incluir un fondo similar que funcionó durante este año: “Creemos que en el Presupuesto están contemplados los fondos necesarios para los municipios, los fondos vinculados a los diferentes programas tanto para que ejecute la provincia como para que ejecuten los municipios. Con el enorme plan de obras que tiene la Provincia y que le vamos a dar continuidad el año que viene, creo que es importante tanto para la Provincia como para todos los municipios que sigamos enfocados en dar respuestas a los bonaerenses, que sigamos trabajando en apuntalar la infraestructura que es algo que se tiene que dar de manera coordinada y todos nuestros esfuerzos ponerlos en ese sentido”.

El ministro de Economía, Pablo López

“No quieren saber nada con un fondo, lo que plantea el Gobierno es meter por infraestructura la demanda que venimos haciendo. Nosotros queremos un fondo como el de este año”, plantea un intendente radical, atento a las negociaciones que se vienen dando en La Plata por este tema.

La Unión Cívica Radical cuenta con 27 intendentes y representación legislativa en ambas cámaras. Por ello, es uno de los espacios que pone sobre la mesa de negociación la inclusión de un fondo particular que en la redacción original del Presupuesto es inexistente. “De nuestra parte vamos a seguir acompañando a todos los municipios como lo venimos haciendo, coordinado política con todos ellos y atentos a las discusiones que se den en la Legislatura para poder contar con las leyes el año que viene”, agregó López sin dar mayores precisiones sobre si hay margen o no para incluir un fondo como el que reclama la oposición.

En Diputados, la UCR, tiene dos bloques; uno que responde al esquema del senador nacional Maxi Abad y el hasta ahora electo presidente del Comité provincia, Miguel Fernández, por un lado, y una bancada más cercana al diputado nacional Facundo Manes y el senador nacional Martín Lousteau. Entre esos bloques empieza a haber conversaciones con el objetivo máximo y final de unificar las bancadas y llegar a un espacio de 15 integrantes y superar numéricamente a La Libertad Avanza y al PRO.

En los bloques legislativos del PRO también alientan que haya un fondo particular para atender las necesidades de los municipios. La fuerza que a nivel provincial comanda el diputado nacional, Cristian Ritondo, gobierna en 16 distritos de la provincia de Buenos Aires.

La legislatura bonaerense, es por donde pasa la negociación para el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva

En el medio, hay un punto dentro del Presupuesto que es clave para el interés del Poder Ejecutivo y tiene que ver con el pedido de autorización de deuda. Según el artículo 33 del proyecto presentado por Axel Kicillof, se solicita autorización para tomar una deuda de 1.045 millones de dólares, una operación que podría ser utilizada para diversos fines. El objetivo declarado de la toma de deuda es “afrontar la cancelación y/o renegociación de deuda financiera y/o judiciales no previsionales”, además de destinarse a cubrir los servicios de la deuda o mejorar el perfil de vencimientos. Sin embargo, la oposición ha planteado la necesidad de conocer el desglose detallado de cómo se distribuirán los recursos para cada uno de estos compromisos, en caso de que se autorice la totalidad de la deuda solicitada ante la Legislatura.

Para la aprobación de ese artículo se requiere de los dos tercios de los votos y es allí donde el peronismo tendrá que ceder, pues los bloques de Unión por la Patria están lejos de esa condición en ambas cámaras. Tanto en Diputados como el Senado son primera minoría y siempre requieren de un bloque aliado para alcanzar el quorum. Generalmente, lo vienen haciendo junto a los llamados libertarios dialoguistas, pero incluso sumando a esa bancada tampoco se llega a los dos tercios.

Pese a que no lo exijan a viva voz como lo hacen los bloques opositores, la inclusión de un fondo particular también tiene el interés y respaldo de los intendentes del peronismo. “Es lo primero que miramos cuando vemos el Presupuesto, qué obra nos tocó y si hay o no un fondo para los distritos”, planteó ante Infobae un jefe comunal del peronismo del interior bonaerense donde los fondos frescos que envía la gobernación tienen más impacto que un distrito grande del conurbano bonaerense.