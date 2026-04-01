Deportes

Las lágrimas del árbitro argentino Facundo Tello tras lesionarse en medio del repechaje entre Congo y Jamaica

El juez tuvo que abandonar la cancha en el alargue por una molestia en la rodilla. En su lugar ingresó Darío Herrera

Guardar
El árbitro argentino tuvo que abandonar el duelo entre Congo y Jamaica

El árbitro argentino Facundo Tello debió abandonar el partido entre República Democrática del Congo y Jamaica por la final del Repechaje intercontinental al lesionarse la rodilla durante el tiempo suplementario en el estadio Akron, lo que obligó a su reemplazo a solo cinco minutos del cierre.

La dolencia obligó a Tello, de 43 años, a abandonar su puesto en un momento clave del encuentro, hecho que llevó al ingreso de su compatriota Darío Herrera, quien ocupaba el rol de cuarto árbitro. El partido, que definía el penúltimo cupo para el campeonato que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, terminó con victoria por 1-0 para Congo, que selló su boleto a la cita ecuménica por primera vez desde que utiliza ese nombre -antes lo había logrado bajo la denominación de Zaire-

De este modo, la lesión de Facundo Tello, que abandonó el campo entre lágrimas, interrumpe su camino como uno de los candidatos para representar al arbitraje argentino en la próxima Copa del Mundo. El juez ya representó al país en Qatar 2022, donde condujo tres encuentros.

Tello no pudo terminar el partido (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Tello no pudo terminar el partido (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Además de Tello, Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, también argentinos, oficiaron de jueces asistentes, más la ya nombrada presencia de Darío Herrera como cuarto árbitro. Su compatriota Hernán Mastrángelo y el venezolano Alexis Soto fueron los encargados de impartir justicia desde la tecnología a cargo del VAR.

La Dirección Nacional de Arbitraje enfrenta ahora la probable necesidad de buscar sustituto para el partido que Tello debía dirigir el próximo sábado entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto en Mar del Plata.

En cuanto a lo futbolístico, el encuentro, disputado este martes en Guadalajara, México, se mantuvo igualado durante los 90 minutos reglamentarios, lo que obligó a la prórroga, donde se definió la clasificación. El gol decisivo fue convertido por Axel Tuanzebe a los 10 minutos del alargue, asegurando así la segunda presencia de República Democrática del Congo en el máximo torneo internacional de selecciones, a más de 50 años de su última presentación, en Alemania 1974. Con este resultado, el equipo integrará el Grupo K del certamen junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Vale recordar que la ampliación del torneo desde los tradicionales 32 participantes a 48 equipos determinó una estructura inédita: 12 grupos de cuatro selecciones, con acceso a los dieciseisavos de final para los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros. Este ajuste implica que tanto el campeón como el subcampeón, así como quienes disputen el partido por el tercer puesto, deberán jugar ocho partidos —uno más que en los mundiales anteriores, donde el máximo era siete—. Además, el evento se disputará en 16 sedes distribuidas en los tres países anfitriones.

El desarrollo del torneo supone una agenda demandante, con partidos pautados prácticamente todos los días desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026. El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 16:00 (horario de Argentina) en el Estadio Ciudad de México. El mismo día, Corea del Sur y el representante europeo D (República Checa) completarán la primera fecha del Grupo A.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL

• Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

• Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

• Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

• Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

• Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

• Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

• Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

• Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

• Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Internacional 2 (Bolivia/Irak)

• Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

• Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

• Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Temas Relacionados

Facundo TelloDarío HerreraMundial 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

Con gol y asistencia de Messi, Argentina vence a Zambia en el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Tras superar de manera ajustada a Mauritania, el combinado albiceleste enfrenta a su par africano en la Bombonera. Televisa Telefe

Con gol y asistencia de Messi, Argentina vence a Zambia en el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Los cuatro cambios de Bielsa sobre el final del empate de Uruguay que abrieron el debate: su ida y vuelta con un periodista

El Loco sacó a Canobbio, Ronald Araújo, Federico Valverde y Georgian De Arrascaeta en los últimos compases del 0-0 ante Argelia en Italia. Su explicación

Los cuatro cambios de Bielsa sobre el final del empate de Uruguay que abrieron el debate: su ida y vuelta con un periodista

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

Luego de eliminar a Surinam, La Verde buscará un triunfo que le permita llegar al Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Comenzará a la medianoche de Argentina

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

La impactante imagen de Gennaro Gattuso tras no poder clasificar a Italia al Mundial: “Si hoy alguien me pincha, no sale sangre”

El DT de la Azzurra mostró su decepción en la conferencia de prensa luego de caer por penales ante Bosnia y Herzegovina en la final del Repechaje europeo

La impactante imagen de Gennaro Gattuso tras no poder clasificar a Italia al Mundial: “Si hoy alguien me pincha, no sale sangre”

Sampaoli habló del fracaso de Argentina en el Mundial 2018: por qué cree que quedó en el foco de las críticas

El DT, de 66 años, habló de lo que significó no poder tener una estadía exitosa en la Albiceleste: “Me golpeó mucho”

Sampaoli habló del fracaso de Argentina en el Mundial 2018: por qué cree que quedó en el foco de las críticas
DEPORTES
Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

Con gol y asistencia de Messi, Argentina vence a Zambia en el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Los cuatro cambios de Bielsa sobre el final del empate de Uruguay que abrieron el debate: su ida y vuelta con un periodista

La impactante imagen de Gennaro Gattuso tras no poder clasificar a Italia al Mundial: “Si hoy alguien me pincha, no sale sangre”

Sampaoli habló del fracaso de Argentina en el Mundial 2018: por qué cree que quedó en el foco de las críticas

TELESHOW
Ángel de Brito adelantó la explosiva ex Gran Hermano que podría regresar a la casa: “Ya recibió llamados”

Ángel de Brito adelantó la explosiva ex Gran Hermano que podría regresar a la casa: “Ya recibió llamados”

La arriesgada estrategia de Sofía Gonet para acercarse a dos de sus ídolas: “Mentí para conocerlas”

Piñón Fijo relató la insólita acusación que le hizo un taxista sin haberlo reconocido: “Dijo que me robé un PBI”

José Chatruc habló de su relación con Sabrina Rojas: “No me esperaba tanta repercusión”

India Ortega habló acerca de la depresión que sufrió su madre, Ana Paula Dutil: “Me decía cosas dolorosas”

INFOBAE AMÉRICA

Un avión militar ruso se estrelló en Crimea: murieron las 29 personas a bordo

Un avión militar ruso se estrelló en Crimea: murieron las 29 personas a bordo

El agua que desaparece: mapas satelitales revelan el retroceso de lagos y embalses en todo el mundo

Panamá acumula 5 muertes y 184 hospitalizados por dengue

Chery arrasa en los premios J.D. Power y se consolida como líder global en calidad automotriz

Ecuador: desapareció en altamar un barco con al menos 20 tripulantes