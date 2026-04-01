Las lágrimas del árbitro argentino Facundo Tello tras lesionarse en medio del repechaje entre Congo y Jamaica

El árbitro argentino tuvo que abandonar el duelo entre Congo y Jamaica

El árbitro argentino Facundo Tello debió abandonar el partido entre República Democrática del Congo y Jamaica por la final del Repechaje intercontinental al lesionarse la rodilla durante el tiempo suplementario en el estadio Akron, lo que obligó a su reemplazo a solo cinco minutos del cierre.

La dolencia obligó a Tello, de 43 años, a abandonar su puesto en un momento clave del encuentro, hecho que llevó al ingreso de su compatriota Darío Herrera, quien ocupaba el rol de cuarto árbitro. El partido, que definía el penúltimo cupo para el campeonato que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, terminó con victoria por 1-0 para Congo, que selló su boleto a la cita ecuménica por primera vez desde que utiliza ese nombre -antes lo había logrado bajo la denominación de Zaire-

De este modo, la lesión de Facundo Tello, que abandonó el campo entre lágrimas, interrumpe su camino como uno de los candidatos para representar al arbitraje argentino en la próxima Copa del Mundo. El juez ya representó al país en Qatar 2022, donde condujo tres encuentros.

Tello no pudo terminar el partido (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Además de Tello, Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, también argentinos, oficiaron de jueces asistentes, más la ya nombrada presencia de Darío Herrera como cuarto árbitro. Su compatriota Hernán Mastrángelo y el venezolano Alexis Soto fueron los encargados de impartir justicia desde la tecnología a cargo del VAR.

La Dirección Nacional de Arbitraje enfrenta ahora la probable necesidad de buscar sustituto para el partido que Tello debía dirigir el próximo sábado entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto en Mar del Plata.

En cuanto a lo futbolístico, el encuentro, disputado este martes en Guadalajara, México, se mantuvo igualado durante los 90 minutos reglamentarios, lo que obligó a la prórroga, donde se definió la clasificación. El gol decisivo fue convertido por Axel Tuanzebe a los 10 minutos del alargue, asegurando así la segunda presencia de República Democrática del Congo en el máximo torneo internacional de selecciones, a más de 50 años de su última presentación, en Alemania 1974. Con este resultado, el equipo integrará el Grupo K del certamen junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Vale recordar que la ampliación del torneo desde los tradicionales 32 participantes a 48 equipos determinó una estructura inédita: 12 grupos de cuatro selecciones, con acceso a los dieciseisavos de final para los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros. Este ajuste implica que tanto el campeón como el subcampeón, así como quienes disputen el partido por el tercer puesto, deberán jugar ocho partidos —uno más que en los mundiales anteriores, donde el máximo era siete—. Además, el evento se disputará en 16 sedes distribuidas en los tres países anfitriones.

El desarrollo del torneo supone una agenda demandante, con partidos pautados prácticamente todos los días desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026. El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 16:00 (horario de Argentina) en el Estadio Ciudad de México. El mismo día, Corea del Sur y el representante europeo D (República Checa) completarán la primera fecha del Grupo A.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL

• Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

• Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

• Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

• Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

• Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

• Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

• Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

• Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

• Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Internacional 2 (Bolivia/Irak)

• Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

• Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

• Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá