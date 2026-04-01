Panamá

Avión aterriza de emergencia en Panamá tras falla en pleno vuelo

La rápida respuesta de los equipos evitó que la situación escalara.

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La aeronave logró aterrizar, pero terminó deslizándose sobre la pista tras la falla en el tren de aterrizaje. Captura de video de X publicado por @sos_pty
La aeronave logró aterrizar, pero terminó deslizándose sobre la pista tras la falla en el tren de aterrizaje. Captura de video de X publicado por @sos_pty

Una aeronave tipo Beechcraft King Air B100 realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, luego de reportar una falla eléctrica general mientras cubría la ruta desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Cartagena, Colombia.

Panamá Pacífico está ubicado en la provincia de Panamá Oeste y es la terminal de respaldo del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el más grande del país.

El incidente activó de inmediato los protocolos de seguridad aeronáutica, aunque las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas ni heridos, limitándose el impacto a daños materiales en la estructura del avión.

Durante la maniobra de aproximación, la aeronave presentó problemas críticos en su tren de aterrizaje, lo que obligó a la tripulación a ejecutar un procedimiento de emergencia bajo condiciones controladas.

En un video difundido en redes sociales se observa que la aeronave logró aterrizar inicialmente sin mayores contratiempos, pero tras recorrer varios metros terminó deslizándose sobre la pista debido a fallas en el tren de aterrizaje. La rápida intervención de los cuerpos de seguridad y emergencia permitió asistir de forma oportuna a los pasajeros y a los pilotos, evitando que la situación escalara.

La imagen del recorrido registrada en FlightAware muestra la trayectoria completa de la aeronave antes del aterrizaje de emergencia, evidenciando el trayecto seguido y los movimientos previos al incidente. Captura de pantalla de FlightAware
La imagen del recorrido registrada en FlightAware muestra la trayectoria completa de la aeronave antes del aterrizaje de emergencia, evidenciando el trayecto seguido y los movimientos previos al incidente. Captura de pantalla de FlightAware

Según el comunicado oficial, pese a la complejidad del evento, las dos personas a bordo lograron salir ilesas, en un hecho que resalta tanto la preparación del equipo de vuelo como la capacidad de respuesta del sistema aeronáutico panameño ante situaciones de riesgo.

Tras el aterrizaje, se activaron de forma inmediata los equipos de emergencia, incluyendo el Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos, quienes aseguraron la zona para evitar mayores riesgos.

De manera paralela, la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos inició las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas de la falla eléctrica y evaluar si existieron factores adicionales que influyeran en el incidente.

El evento vuelve a poner en evidencia la importancia de los protocolos de seguridad aérea y la capacidad de reacción ante fallas técnicas en pleno vuelo.

Aunque este caso no dejó consecuencias humanas, sí expone el nivel de riesgo operativo que enfrentan las aeronaves incluso en trayectos relativamente cortos, donde cualquier falla en sistemas críticos puede escalar rápidamente si no se maneja con precisión.

En la aviación, una falla eléctrica general puede afectar múltiples sistemas simultáneamente, desde instrumentos de navegación hasta controles de cabina, lo que obliga a los pilotos a tomar decisiones en cuestión de segundos.

En este contexto, el aterrizaje de emergencia no es una improvisación, sino el resultado de protocolos previamente establecidos que buscan priorizar la seguridad de los ocupantes y minimizar daños en tierra.

El Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, ubicado en la antigua base militar de Howard, al oeste de la ciudad de Panamá, funciona como una terminal alterna al Aeropuerto Internacional de Tocumen y atiende operaciones comerciales, ejecutivas y logísticas. Tomada de Instagram
El Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, ubicado en la antigua base militar de Howard, al oeste de la ciudad de Panamá, funciona como una terminal alterna al Aeropuerto Internacional de Tocumen y atiende operaciones comerciales, ejecutivas y logísticas. Tomada de Instagram

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad operacional y la transparencia informativa, asegurando que el caso será investigado a fondo para evitar incidentes similares en el futuro.

Panamá, como hub aéreo regional, enfrenta el desafío de mantener altos niveles de seguridad en medio de un crecimiento sostenido de operaciones.

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