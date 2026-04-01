Ángel de Brito adelantó la explosiva ex Gran Hermano que podría regresar a la casa: “Ya recibió llamados”

Ángel de Brito contó en su ciclo de streaming que la producción tanteó a la ganadora de la tercera temporada del reality para que tenga su vuelta en Generación Dorada (Ángel responde/ Bondi Live)

Ángel de Brito anticipó en Ángel responde, su programa en Bondi Live, que la producción de Generación Dorada se encuentra en conversaciones con Viviana Colmenero, ganadora de la tercera temporada de Gran Hermano, para un posible regreso a la casa. El periodista detalló que, tras la reincorporación de Tamara Paganini, la producción del reality tanteó a la exangelita, una de las participantes más recordadas del ciclo.

“Ojo con Colmenero. Te lo digo hoy. Ya recibió llamados. Colmenero de la producción de GH. Ojo, cambió la gente, pasaron veinticinco mil años”, señaló el periodista sobre la posible vuelta de la exconcursante. De esta manera, el conductor dejó en claro que Viviana Colmenero fue contactada por la producción para evaluar su regreso, en un contexto en el que el equipo detrás del programa ha experimentado cambios desde su edición original y luego de que ella manifestó en numerosas oportunidades sus críticas hacia el formato.

Viviana Colmenero al consagrarse campeona de la tercera temporada de Gran Hermano (Telefe)

Viviana ganó la tercera temporada de Gran Hermano Argentina (GH 3), celebrada entre 2002 y 2003, convirtiéndose en la primera mujer en obtener el triunfo en la historia del reality en el país. Su participación se destacó tanto por su historia personal como por su carisma durante los 124 días de convivencia, periodo en el que logró captar la atención y el apoyo del público en un contexto de crisis económica nacional.

En esa edición, que fue la última que condujo Soledad Silveyra en Telefe, obtuvo el premio mayor, consistente en una suma de 100 mil pesos cuyo valor equivalía alrededor de 70 mil de dólares de la época. Tras su victoria, utilizó el dinero para adquirir su primer departamento en el barrio de Belgrano. Luego de un período de alta exposición mediática, decidió alejarse de los medios de comunicación e incursionó primero en la astrología y, posteriormente, en la venta de indumentaria.

La reciente mención de Ángel de Brito en Ángel responde sobre el interés de la producción de Generación Dorada en el posible regreso de Colmenero a la casa de Gran Hermano se da luego de que la organización del ciclo contactara a la exganadora, en un contexto en el que el equipo de producción ha experimentado renovaciones tras el paso de los años.

Viviana Colmenero trabajó como panelista invitada de LAM y podría tener su vuelta a la casa

En diversas oportunidades, Viviana expresó su descontento con la producción de Gran Hermano luego de su salida. El año pasado, manifestó su enojo al no ser incluida en un video oficial que recopilaba los 25 años de historia del reality. Invitada a LAM (América TV), criticó abiertamente al equipo de edición al señalar: “No se puede borrar la historia de los 25 años del programa”. Ante la discusión con otros panelistas, sostuvo que el homenaje debería haber reconocido a todas las personas que formaron parte del ciclo y no solo a algunas: “Es un homenaje. Es lo mismo que haya uno de LAM y no la pongan a Yanina Latorre. Yo también fui icónica en Gran Hermano. No se puede borrar la historia”.

También reflexionó sobre lo difícil que fue después para ella tras su salida del programa. “Gran Hermano después ayuda a que no consigas trabajo en la vida común y corriente. Hasta que no entras a conocer esto no te das cuenta que es un negocio del entretenimiento”, aseveró. “No es normal esa experiencia de entrar en la casa y encerrarse ahí. Cuando estás ahí adentro le das de comer a toda la tele. Nunca me dio de comer la tele, yo me lo gané”, concluyó Viviana, quien luego de más de 20 años podría ser la próxima exconcursante en sumarse a la temporada actual y según De Brito, no será la única.