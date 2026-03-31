Política

Kicillof denunció ante la Corte Suprema el recorte de fondos de Nación: es la octava presentación

El gobierno bonaerense formalizó una acción judicial para reclamar el pago de más de un billón de pesos, basado en acuerdos federales incumplidos desde 2017 y modificaciones en los mecanismos de actualización

Guardar
Hombre de mediana edad con camisa blanca y cabello oscuro habla en un podio con micrófonos, gesticulando con las manos frente a un fondo azul con texto
Kicillof denunció ante la Corte Suprema el recorte de fondos de Nación

La Provincia de Buenos Aires presentó una nueva demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema, reclamando más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023. Se trata de la octava demanda contra la administración de Javier Milei en casi tres años, con el objetivo de recuperar recursos fiscales que la provincia considera legítimos y exigir el cumplimiento de los acuerdos federales.

El último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.

La motivación central del litigio radica en que el Gobierno modificó unilateralmente el mecanismo de actualización: en vez de aplicar la inflación real (IPC), utilizó estimaciones presupuestarias, lo cual —según Buenos Aires— provocó una pérdida sustancial de fondos.

La estrategia judicial estuvo a cargo del Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Santiago Pérez Teruel, asesor general de gobierno PBA
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el Asesor General de Gobierno Santiago Pérez Teruel y el Fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez

El expediente está respaldado por informes de la Comisión Federal de Impuestos y la normativa vigente, que fija la obligatoriedad de los acuerdos interjurisdiccionales y prohíbe su modificación o incumplimiento unilateral por parte de la Nación.

La demanda presentada esta semana se suma a las siete restantes. Todas relacionadas con recortes o diferimientos en fondos nacionales: el Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador al Transporte, el boleto integrado, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento para bosques nativos, la potestad para gravar servicios de gas y los fondos de Anses destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) por no tener las cajas previsionales transferidas y que por ley la Nación debe robustecer. A excepción de este último, en la mayoría no hubo señales mayores. Sin embargo, hay cierta expectativa con el reclamo de fondos jubilatorios.

El máximo tribunal convocó a una primera audiencia con las partes semanas atrás y ahora habrá otro encuentro el próximo 21 de abril. “Al Gobierno nacional se le pidieron, los elementos que sustentaran su posición” -de dejar de transferir los fondos- y empezaron a dar vueltas; con lo cual lo que pidió la Corte Suprema es una nueva audiencia, que sería un intento de conciliación entre Nación y Provincia con respecto al reclamo de ANSES, que totaliza aproximadamente $2,2 billones de pesos que se le debe a la provincia de Buenos Aires", detalló Kicillof al ser consultado sobre la demanda en cuestión.

Axel Kicillof anuncio con intendentes

“Cuando hicimos la primera audiencia fue el responsable de ANSES y al día siguiente lo echan”, recordó el mandatario este lunes en conferencia de prensa. Hacía referencia a la renuncia de Fernando Bearzi, quien dejó su cargo como Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 17 de marzo. Bearzi había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros. “No sé si habrá tenido que ver su presencia”, se preguntó el mandatario bonaerense.

Mensaje a los intendentes

El ejecutivo bonaerense también vio en este reclamo por los fondos jubilatorios la posibilidad de capitalizarlo políticamente. La semana pasada el gobernador convocó a los 135 intendentes a un encuentro en La Plata. Allí, desde el Salón Dorado de la gobernación bonaerense, intentó contener la demanda financiera de los municipios que, producto de la caída en la recaudación, sufrieron una merma en los fondos coparticipables que envía la Provincia. Un diagnóstico complejo al que también se le suma el último aumento en combustible, que tiene un fuerte impacto en las intendencias.

Kicillof prometió que si el Ejecutivo bonaerense consigue recuperar parte de los fondos adeudados de parte de la Nación, coparticipará con las intendencias el 16% del total. Según la Provincia, la deuda por fondos asciende a $14,7 billones. Un número que asciende a $22,2 billones si se suma la paralización de obras. Lo prometido por el gobernador fue un leve aliciente para las finanzas locales que están por demás contraídas . “Esto es saludable, porque en tiempos de vacas flacas, todo fondo es bienvenido”, planteó, por ejemplo, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, en declaraciones a Radio Provincia.

Axel Kicillof anuncio con intendentes
Kicillof con intendenetes tras el anuncio que coparticipará el 16% de los fondos que la Provincia logre recuperar

A cambio, el mandatario solicitó acciones en los distintos concejos deliberantes. Pidió a los jefes comunales que generen ordenanzas donde se adhiera al Fondo de Recupero, que fue creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Es decir que los municipios que ingresen a ese fondo, al que podrían transferirse los fondos adeudados, deberán explicitarlo mediante normativa propia.

Sin embargo, en el Ejecutivo provincial aseguraron que no convocarán a una movilización para el próximo 21 de abril como sugerieron algunos intendentes como muestra de acompañamiento a la posición de la provincia de Buenos Aires. Sí está previsto que a ese encuentro concurra el propio gobernador bonaerense.

Temas Relacionados

Consenso FiscalProvincia de Buenos AiresCorte SupremaRecursos FiscalesAxel KicillofJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

ANSES le devolverá a Chubut 48 mil millones de pesos

El gobernador Ignacio Torres, firmó este martes un acuerdo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mediante el cual el Estado nacional se compromete a saldar la abultada deuda

ANSES le devolverá a Chubut 48 mil millones de pesos

Docentes y estudiantes universitarios realizaron clases públicas frente al departamento de Adorni en Caballito

El inmueble está ubicado a pocos metros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El temario incluyó la ley de financiamiento universitario y el proyecto de modificación de la ley de glaciares. Acompañaron la actividad sindicatos y agrupaciones de izquierda

Docentes y estudiantes universitarios realizaron clases públicas frente al departamento de Adorni en Caballito

Intendentes de las principales ciudades del país cuestionaron la política económica del gobierno nacional

Los municipios atraviesan una “asfixia financiera crítica” en la que cada vez atienden más demandas con menos recursos, expusieron en un encuentro realizado este martes. De manera informal, se conversó un nuevo esquema impositivo. La “rosca” política del PJ

Intendentes de las principales ciudades del país cuestionaron la política económica del gobierno nacional

La Libertad Avanza quiere que Diputados trate la Ley de Glaciares y Hojarasca la próxima semana

El oficialismo activó procedimientos para que ambos expedientes, tras reuniones y dictámenes en comisiones, lleguen al recinto en una sesión prevista para el miércoles 8 de abril

La Libertad Avanza quiere que Diputados trate la Ley de Glaciares y Hojarasca la próxima semana

Religión y política en Argentina: por qué crece su influencia en el discurso público

El avance de referencias religiosas en la agenda política reabre el debate sobre su influencia real en la sociedad. El sociólogo Pablo Semán analizó en Infobae en Vivo los mitos sobre el voto confesional, la diversidad dentro de los credos y las estrategias de los dirigentes para interpelar a los fieles

Religión y política en Argentina: por qué crece su influencia en el discurso público
DEPORTES
Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

Con los cuatro clasificados del Repechaje europeo, así están los grupos del Mundial 2026: los dos cupos que restan

Histórico: Italia cayó por penales ante Bosnia y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Así quedó el calendario del Mundial 2026: días, horarios y estadios de todos los partidos

TELESHOW
La palabra de Evangelina Anderson tras ser demandada por 120 millones por una mujer que dice haber sido su empleada

La palabra de Evangelina Anderson tras ser demandada por 120 millones por una mujer que dice haber sido su empleada

Ana Rosenfeld cuestionó el pedido de la defensa de Mauro Icardi de recusar al juez: “Cuando la multa era para Wanda lo aplaudían”

El video inédito que muestra la infancia futbolera de Luck Ra: velocidad, talento y alegría

Adriana Aguirre se accidentó en la vía pública mientras corría: "Un dolor que no te puedo explicar"

La defensa de Mauro Icardi pidió recusar al juez de la causa luego de la multa millonaria que le impuso

INFOBAE AMÉRICA

El presidente colombiano Gustavo Petro no se enfrenta a cargos en Estados Unidos en este momento, dicen funcionarios

El presidente colombiano Gustavo Petro no se enfrenta a cargos en Estados Unidos en este momento, dicen funcionarios

El precio del petróleo Brent se disparó un 63% en marzo y alcanzó los USD 118 por la escalada militar en Medio Oriente

Sector privado advierte riesgos económicos por nuevo etiquetado frontal en Panamá

Wall Street terminó con fuertes ganancias por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente

Netanyahu advirtió que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”