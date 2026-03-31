Política

ANSES le devolverá a Chubut 48 mil millones de pesos

El gobernador Ignacio Torres, firmó este martes un acuerdo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mediante el cual el Estado nacional se compromete a saldar la abultada deuda

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Sandra Pettovello e Ignacio Torres firmaron el acuerdo mediante el cual ANSES le devolverá a Chubut 48 mil millones de pesos
Sandra Pettovello e Ignacio Torres firmaron el acuerdo mediante el cual ANSES le devolverá a Chubut 48 mil millones de pesos

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron este martes un acuerdo histórico mediante el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se compromete a saldar una deuda de más de 48 mil millones de pesos con la caja previsional de la provincia. El entendimiento, concretado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pone fin a una disputa de años que impactaba en la sustentabilidad del sistema previsional local.

La firma del convenio se desarrolló en la sede del Ministerio de Capital Humano y sella el compromiso del Estado nacional de transferir los fondos adeudados a Chubut en concepto de financiamiento previsional. La resolución de este conflicto fue posible gracias a las gestiones impulsadas por el gobierno provincial, sumadas a la demanda presentada por Chubut ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el pago de la deuda.

El acuerdo implica un reconocimiento formal de la obligación nacional de financiar la caja previsional chubutense, luego de años de reclamos desoídos por gestiones anteriores.

“Es un acto de justicia para nuestros jubilados, después de años sin que esta deuda fuera reclamada como correspondía por los gobiernos anteriores”, sostuvo Torres tras la rúbrica. El mandatario remarcó que la provincia asume desde el primer día la responsabilidad de exigir el cumplimiento de los compromisos nacionales en defensa de los derechos de los jubilados.

El origen de la deuda se remonta a la falta de transferencia de fondos que la Nación debe girar en concepto de financiamiento previsional a las provincias que, como Chubut, no transfirieron su caja al régimen nacional. El monto total, superior a los 48 mil millones de pesos, había sido motivo de reiterados reclamos institucionales y judiciales por parte del gobierno chubutense y de los propios jubilados, quienes advirtieron sobre el impacto negativo del déficit en la calidad y continuidad de las prestaciones.

Sandra Pettovello e Ignacio Torres firmaron el acuerdo mediante el cual ANSES le devolverá a Chubut 48 mil millones de pesos
El acuerdo se firmó en el Ministerio de Capital Humano

Según los términos del acuerdo, la ANSES transferirá los fondos en plazos y condiciones que garanticen la regularización de la situación financiera de la caja previsional chubutense. El cumplimiento efectivo de este compromiso permitirá a la provincia mejorar la capacidad de pago de haberes y asegurar la sustentabilidad del sistema a mediano plazo.

Torres destacó que la resolución es el fruto de un “trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial”.

“Nos permitió avanzar en una solución concreta para que Nación cumpla con Chubut”, resaltó.

El gobernador subrayó la importancia de haber sostenido el reclamo y de haber articulado con los centros de jubilados y otras entidades sociales para visibilizar la problemática. “Este no es un logro del Gobierno del Chubut, sino de todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo”, afirmó.

En el plano judicial, la presentación de la demanda ante la Corte Suprema fue un punto de inflexión en la estrategia provincial, ya que visibilizó la magnitud del conflicto y sumó presión institucional sobre el Estado nacional para avanzar en una solución negociada. El acuerdo firmado constituye una respuesta concreta a ese reclamo histórico y marca un precedente para otras jurisdicciones que enfrentan situaciones similares con la ANSES.

La regularización de la deuda previsional entre Nación y Chubut tiene impacto directo en la sustentabilidad fiscal de la provincia y fortalece el federalismo fiscal, al reconocer la autonomía y las obligaciones recíprocas entre los distintos niveles de gobierno.

La recuperación de los fondos permitirá a Chubut cumplir con sus obligaciones y planificar una gestión previsional basada en la previsibilidad, la equidad y el respeto por los derechos de los jubilados. La resolución del conflicto también sienta un precedente para el abordaje de otras deudas históricas de Nación con las provincias y refuerza la importancia del diálogo institucional y la defensa de los intereses locales en el marco del federalismo argentino.

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