Carlos Di Santo, veterano de Malvinas: “Empezamos a comer una vez por día cuando la logística falló”

Carlos Di Santo relató las condiciones extremas y la escasez de recursos que vivieron los soldados argentinos en la Guerra de Malvinas

El veterano Carlos Di Santo compartió en una entrevista exclusiva cómo vivió la Guerra de Malvinas, detallando las carencias, la camaradería y el trabajo de reconstrucción de memoria desde su experiencia en el Regimiento 6, durante la emisión de Infobae al Regreso.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Di Santo explicó que el 2 de abril representa mucho más que una fecha para los excombatientes. “Malvinas para un montón de argentinos significó la posibilidad de volver a encontrar un lugar común, una misma bandera, en un momento donde se producían acontecimientos de mucho horror”, expresó al recordar el contexto de la última dictadura militar y el inicio de la guerra en 1982.

El desafío de la supervivencia en Malvinas: la cocina, el frío y la moral

La cocina de campaña fue, para el Regimiento 6, el corazón de la resistencia cotidiana. “Todos sabemos que en Malvinas, lo que fue la parte de intendencia, se llama, que es lo que ocupan las cocinas y la distribución de los alimentos, no fue de buena calidad. Y, sumado a eso, nosotros fuimos el único regimiento que perdimos el último día al cocinero”, recordó Di Santo en referencia al suboficial Edgar Ochoa, el único cocinero argentino caído en combate.

Las condiciones materiales eran extremas: “Las cocinas eran a leña. ¿Y dónde ves leña en Malvinas? No hay”, relató, evidenciando la precariedad y la tensión diaria. La falta de recursos obligaba a los soldados a recurrir a la creatividad y la resistencia física: “La tierra de Malvinas es muy particular. Tiene arenas blancas como en Centroamérica y tierra carbonosa, que si la dejás secar, se convierte en combustible”.

La cocina de campaña fue clave para la resistencia, pese a que sufrieron la pérdida del cocinero Edgar Ochoa, caído en combate (Infobae en Vivo)

El testimonio de Di Santo revela que la comida era, a veces, el único momento de pausa y reencuentro. “La cocina, cuando la veías venir, que echaba humo y que los británicos las perseguían porque las bombardeaban... arruinarte el almuerzo te baja la moral. Y escaseaba”. La alimentación se redujo a una ración diaria en los últimos días: “Empezamos a comer una vez por día y venía un agua liviana con huesos. Se mataban corderos, pero después está la otra también, porque hubo lugares donde las cosas llegaban de una manera, pero los que estaban alejados arriba, en las colinas, no llegaba”.

Estrés, camaradería y el peso de la memoria después de la guerra

El impacto psicológico del conflicto fue transversal a toda la generación de conscriptos. “No se conocía el estrés en el año 82. Después supimos lo que era el estrés postraumático”, advirtió Di Santo, quien subrayó el dolor de no recibir el reconocimiento esperado: “Nadie hacía nada. Bueno, con el tiempo, otros compañeros, a pico y barreta, lograron leyes y cosas. Por ejemplo, que tengas una revisión médica, de decir: A ver cómo estás, ¿qué te duele? ¿Dormís bien? ¿Soñás?”.

El regreso fue silencioso y, para muchos, una segunda batalla: “Volvimos en una condición tremenda. Los militares no podían hablar. Había un reconocimiento público, ustedes no pueden ir, ustedes son profesionales ahí, se quedan ahí. Que vayan los soldados. No convenía hablar de Malvinas”.

Para Carlos Di Santo, la guerra de Malvinas demostró ser una herramienta política y un negocio de las grandes potencias internacionales (Infobae en Vivo)

La camaradería, en ese escenario, fue clave para sobrevivir. “En la guerra también pasa eso. Camarada, el que te va a aguantar, el que te va a esperar. Son situaciones donde el límite no sabés dónde está. Siempre hay un poco más y siempre hay un poco más”, describió. Años después, Di Santo convirtió su experiencia en una misión: restauró la histórica cocina de campaña y recorre escuelas y espacios de formación para transmitir lo vivido. “Eso es comunicarlo”, sostuvo, convencido de que la transmisión oral es fundamental para la memoria colectiva.

Malvinas, política y legado: “Se chocaron las culturas”

Al reflexionar sobre el sentido de la guerra, Di Santo fue contundente: “La guerra está demostrado, lo vieron estos últimos días, que es otra manera de hacer política. Con la pólvora, pero bueno, de otra manera. Las grandes potencias hacen política con la guerra, hacen negocio con la guerra. Y si te toca, te toca. Yo no la deseo. Yo no quisiera que mis hijos, soy abuelo, que mis nietos vayan a la guerra”.

El veterano diferenció la visión argentina de la británica: “Lo que nosotros enfrentamos era un ejército poderoso, con códigos, porque los argentinos fueron amigos de los británicos. Nos invadieron dos veces, tres, no sé, pero ellos eran un ejército conquistador, invasor. Y nosotros no teníamos ese concepto. Nosotros venimos de una idea como la de San Martín, que es un ejército libertador”.

La memoria de los caídos sigue presente: “Nosotros ahora conmemoramos. En nuestro viejo cuartel, que vos sentís que tenés un lugar de pertenencia en Mercedes, porque no se demolió, está la partida de nuestro regimiento. Y honramos la memoria de los que murieron. Acompañamos a la familia, el gran dolor que tienen. Eso es lo peor de la guerra. Es decir, fuiste y volviste. No, fuimos y mirá, el de al lado no está. Eso te pega, eso es duro”.

Di Santo integra la Asociación Cultural Sanmartiniana, donde junto a otros veteranos recrea los cruces de los Andes a lomo de mula para homenajear a San Martín y narrar en primera persona la experiencia de Malvinas.

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