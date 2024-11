El intento de acercamiento de Kicillof a Cristina Kirchner no impacta en La Cámpora y se aleja una tregua en el PJ

Axel Kicillof y Cristina Kirchner

La discusión sobre el rumbo del peronismo sigue desandándose en la provincia de Buenos Aires. Si bien ya no se da a viva voz como sucedió en los últimos meses, desde hace algunas semanas y de manera más subterránea e implícita los gestos de acercamiento o alejamiento se evidencian. Como contó Infobae, Kicillof explora un acercamiento ordenador con el resto de los actores de Unión por la Patria, principalmente con Cristina Kirchner, con quien el diálogo todavía no se activó. Con Sergio Massa sí mantiene relación y fluidez. Pero esa intención política por ahora no prende demasiado en La Cámpora.

La organización que comanda Máximo Kirchner mueve su dispositivo en pos de la figura de CFK y su nuevo rol al frente del Partido Justicialista nacional, órgano que presidirá luego de lo que fue la discusión por la conducción del mismo; en desmedro de la figura del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Un ejemplo: este viernes en el municipio de Bahía Blanca se llevó adelante la inauguración de la unidad básica “Cristina Conducción”. El acto estuvo encabezado por el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena. Participaron el intendente anfitrión, Federico Susbielles; el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja provincial, Facundo Tignanelli y la diputada de esa bancada por la Sexta sección electoral, Maite Alvado.

El gesto es meramente político. Llega luego de la controversia que despertó el anuncio de mesas distritales “Es con Axel”, con la que algunos dirigentes apuestan a la construcción política alrededor de Kicillof y como un mensaje al entorno político del gobernador. La semana pasada, intendentes y dirigentes de La Cámpora salieron a cuestionar la incursión del avellanedense Jorge Ferraresi por los distritos de Quilmes y Lanús: municipios que son gestionados por integrantes de La Cámpora. Damián Selci (Hurlingham), Waldemar Giordano (Colón), Fernando Raitelli (Brandsen), Gastón Granados (Ezeiza), fueron algunos de los que objetaron los movimientos. Entre las objeciones también hubo un pedido a Kicillof para que ordene.

Kicillof sigue mostrándose proactivo en la gestión y sube a las actividades a ministros de La Cámpora que forman parte de su gabinete. Este viernes estuvo con un nutrido grupo de funcionarios provinciales en el distrito más austral del territorio bonaerense, Carmen de Patagones. Lo acompañaron Gabriel Katopodis (Infraestructura), Nicolás Kreplak (Salud), Jorge D’Onofrio (Transporte), Silvina Batakis (Habitat), Alberto Sileoni (Educación), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores de Ministros), Juan Martín Mena (Justicia y Derechos Humanos). Entregó escrituras, computadores para estudiantes, anunció obras de infraestructura e inauguró un edificio escolar.

Pese a ello, el territorio provincial continúa siendo de disputa para el peronismo. Es parte de la plataforma desde la que se para Cristina Kirchner, en un ejercicio que -reconocido por parte del axelismo- relega el despliegue que supo tener Kicillof, al menos en la primera mitad del año. Con CFK en la cancha y confrontando con Milei cuerpo a cuerpo, la estrategia del gobernador está siendo recalculada. El encuentro con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck este viernes, va en ese sentido.

“Tenemos suerte los militantes de nuestro sector de tener a Cristina que le sigue poniendo el cuerpo. Ella propone aggionar el partido desde una lógica de actualización doctrinaria, incorporando a las juventudes, incorporando estas discusiones que no son nuevas”, planteó la ministra de Ambiente, Daniela Vilar -otra referente de La Cámpora que forma parte del Gabinete bonaerense- en declaraciones al canal de streaming Eva TV.

No existe la separación de Cristina Kirchner con La Cámpora. De hecho, en la noche del último miércoles, la ex presidenta fue a Quilmes al cumpleaños de la intendenta Mayra Mendoza. Un festejo en un restaurante del distrito. Desde ese punto de partida, el acercamiento que busca el gobernador -para ordenar el espacio en vistas a la elección del año que viene- debiera incluir a todo el dispositivo cristinista. Fuentes con asistencia frecuente al Instituto Patria y llegada a la expresidenta indicaron a este medio que ese llamado de Kicillof todavía “no sucedió”.

En el temario de las conversaciones ingresaría el eventual desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires o no. Las modificaciones a la ley que limita los mandatos de los intendentes a una sola reelección -idea que el massismo ya adelantó que no acompañará- y, al mediano plazo, el 2027 para enfrentar a Javier Milei.

La provincia de Buenos Aires también es el fuerte de La Cámpora. Además de algunas intendencias, el espacio conduce el bloque de Diputados en la Cámara baja bonaerense o preside la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en el Senado provincial, que es el ámbito final para el nombramiento de jueces y fiscales, antes de que el pliego llegue al recinto. La llegada de Mena -de La Cámpora- al ministerio de Justicia aceleró ese proceso en comparación con lo que fue el primer mandato de gestión de Kicillof.

Por la Legislatura bonaerense pasa buena parte del pulso político en esta etapa del año y desde donde Kicillof espera un acompañamiento. Se encuentra en debate el Presupuesto y la Ley Fiscal para el año que viene -que incluye un endeudamiento-, este viernes el peronismo consiguió dictamen de mayoría -y en soledad- en Diputados para tratar el proyecto que crea una empresa estatal de producción de medicamentos, hay pliegos de jueces y fiscales que remitió el Ejecutivo en discusión. También está en debate el proyecto para restituir el régimen de jubilaciones especiales a los trabajadores del Banco Provincia, que había sido modificado durante la gestión de María Eugenia Vidal. Se apilan los proyectos que en el mes de diciembre serían tratados en período extraordinario.

El rol de La Cámpora será clave en la búsqueda de consensos. En cada entrevista que da Máximo Kirchner suele repetir que no hay desgaste ni intenciones de limar a Kicillof, ejemplificando que los legisladores de La Cámpora han votado todos los proyectos que el gobernador giró a la Legislatura a lo largo del año. Pese a ello, a la hora de sentar postura sobre la conducción del peronismo o -algunos más vehementes- candidaturas, la respuesta es unánime: Cristina Kirchner.