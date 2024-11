Kicillof explora un acercamiento con Cristina Kirchner, mientras sostiene el diálogo con Sergio Massa

Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aspira a la conformación de una mesa de diálogo político con el kirchnerismo y el Frente Renovador, luego de lo que fue la discusión por la conducción del Partido Justicialista donde se terminó imponiendo la expresidenta Cristina Kirchner como titular partidaria.

Corren versiones de que ya está moldeada esa mesa partidaria y que incluso tiene representantes de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. Desde los tres sectores deslizaron a Infobae que el ámbito no se constituyó, aunque “no estaría mal”. El tema empieza a hablarse. En este contexto, uno de los que está más interesados en avanzar es Kicillof.

“Tenemos interés en que suceda”, contestan cerca del mandatario bonaerense ante la consulta de la constitución de una mesa tripartita. En el Instituto Patria plantean que “está bien que se haga”, pero aclaran que si esa es la intención de Kicillof, el gobernador “todavía no llamó” para avanzar. En La Plata admiten que el diálogo con Cristina no se retomó. Públicamente, la última vez que ambos se mostraron juntos fue en el aniversario de Abuelas con un acto en el Teatro Argentino de La Plata. La gestualidad del momento interno se impuso en aquella celebración. “Prácticamente, no se hablaron”, diría luego la titular de Abuelas, Estela Carlotto. En la militancia presente en esa velada también se exteriorizó la tensión política con al que convive el peronismo.

Cristina Kirchner junto a Estela Carlotto y Axel Kicillof, más alejado

Cristina Kirchner sigue activa. Esta semana se reunió con dirigentes del PJ Corrientes en el Instituto Patria, entre los que había intendentes e integrantes de su lista Primero la Patria, como el exdiputado provincial y que supo ser uno de los jefes de La Cámpora en PBA, José Ottavis. Anoche fue al municipio de Quilmes para la celebración del cumpleaños 41 de la intendenta de ese distrito, Mayra Mendoza.

En el medio está el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Su posición es también ir hacia la unidad de cara a las elecciones del año que viene. Pero ese posicionamiento no implica -y tampoco quiere- tener un rol de mediador entre la expresidenta y el gobernador.

Con Kicillof, Massa mantiene diálogo. Hay algunos asuntos de interés común con asiento en la provincia de Buenos Aires. La presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense es uno. La conducción de ese órgano legislativo quedaría a cargo de Alexis Guerrera, hombre de Massa. El proyecto que presentó el diputado provincial de UP, el massista Rubén Eslaiman, para posponer las elecciones Primarias del año que viene en territorio bonaerense, ante la posibilidad de que el gobierno nacional consiga en el Congreso los votos para eliminar las PASO es otro. Como detalló Infobae, es una iniciativa que contó con el aval del gobernador. Con Cristina Kirchner, Massa también está en contacto.

Sergio Massa junto a Rubén Eslaiman

“Hay que buscar la unidad, esa unidad incluye a veces diferencias. ¿Qué sentido tendría la unidad si no hubiera diferencias? Tiene que haber unidad. En cuanto a Cristina, hoy es presidenta del PJ nacional. Como gobernador, la reorganización del peronismo me parece fundamental”, dijo Kicillof la semana pasada en una entrevista con El Eco de Tandil. Una señal del camino que anhela.

No todo es tan fácil. Todo está atravesado por la discusión electoral del año que viene. Intendentes y funcionarios que rodean a Kicillof trabajan en una construcción propia alrededor del gobernador que incluye -en los casos más pragmáticos- el armado de listas propias en la elección del año que viene. Listas seccionales: a diputados y senadores provinciales. Los intendentes creen que si hay un desdoblamiento de fecha, el gobernador podrá tener autonomía del esquema de CFK. Imaginan dos listas. Una del esquema de Kicillof y otra de Cristina Kirchner con La Cámpora.

En el massismo contestaron que si hay dos listas, habrá tres porque el Frente Renovador presentará la suya. La respuesta estuvo a cargo del presidente del FR a nivel provincial, Rubén Eslaiman.

Otro tema, que es casi un tabú, pero se esparce en conversaciones informales de la dirigencia, es la situación del ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio. Corren dos denuncias judiciales: una que lleva adelante la Justicia provincial en La Plata sobre un eventual sistema de coimas para dar de bajas multas de tránsito en complicidad con jueces de faltas y funcionarios del ministerio que pueden acceder al sistema, por un lado, y otra que sigue la Justicia Federal de Campana referida a la licitación para el trámite de la Verificación Técnica Vehicular. D’Onofrio llegó como ministro provincial de la mano del FR. Esa fuerza hoy lo desconoce. Massa le advirtió al gobernador hace cuatro meses sobre el funcionamiento del ministerio. Hasta ahora, Kicillof no lo apartará del gabinete.

Habrá algunos gestos de acá a fin de año que simularan unidad y que irradiarán desde la Legislatura bonaerense, cuando la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense debatan en el recinto el Presupuesto y la Ley Fiscal 2025. La aspiración máxima es que se vote la semana previa a Navidad y que el cristinismo consiga los votos de la oposición para avanzar con el endeudamiento que solicitó Kicillof en el Presupuesto.