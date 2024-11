“No estamos dispuestos a resignar nada”: Camioneros reclama aumentos salariales por encima de la inflación

La UCR y el PRO quieren que se vote este martes en Diputados el proyecto que elimina la reelección perpetua de los sindicalistas

Buscan que se trate en la sesión especial una interpretación que no exige una mayoría de firmas para aprobar un dictamen, pero en La Libertad Avanza no están de acuerdo. En la CGT creen que el intento no va a prosperar. Qué está en juego