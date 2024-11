Lilia Lemoine: "Cristina es más leal que Villarruel"

Lilia Lemoine, dirigente libertaria muy cercana a Javier Milei que suele tener protagonismo en los medios y ha vivido fuertes polémicas dentro de La Libertad Avanza, se sumó este jueves a las críticas contra Victoria Villarruel luego de que el propio Presidente dijera que quien fuera su compañera de fórmula en 2023 “no tiene injerencia en las decisiones del Gobierno” y que es “parte de la casta”.

La diputada nacional ya había arremetido contra la Vicepresidenta en otras ocasiones, cuando las tensiones entre Villarruel y Milei habían trascendido, pero ellos mismos elegían no hacerlas públicas. Por eso, ahora Lemoine profundizó sus críticas y hasta la comparó con Cristina Kirchner, a quien consideró una dirigente con mayor lealtad.

“Yo fui un poco más brusca con “Bichacruel”. Si fuera mi vecina, no seríamos amigas, tampoco sería amiga de Cristina. Cristina es más leal, es chorra, pero no traicionó a su partido y a la gente que la llevó al poder. Hubo una traición y lo están viendo todos ahora, estaban las señales en el cielo, pero teníamos problemas muy graves y no podríamos estar ocupándonos de eso”, sentenció Lemoine en diálogo con el canal de streaming Laca.

Y agregó: “Ella estaba dispuesta a separase del Gobierno lo que fuera necesario para no sufrir el costo político, como fue con las marchas universitarias. Primero se había puesto del lado de la educación pública y cuando vio que perdía popularidad el reclamo porque eran curros, ahí lo empezó a atacar”.

“Cobra 8 millones y medio de pesos por mes, viáticos y tiene asesores para trabajar en el senado y hacer sonar la campanita. Es lo único que le pedimos”, sentenció.

Milei criticó a Villarruel: "No tiene ningún tipo de injerencia"

Quien decidió exponer el mal vínculo en la cúpula del Gobierno fue el propio Milei, quien el miércoles, durante una entrevista con Esteban Trebucq por LN+, arremetió sin filtros contra Villarruel: “No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”.

Luego, a esto se sumó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su conferencia habitual de todos los días redobló las críticas hacia la Vicepresidenta: “Es obvio que la vicepresidenta está cerca de la casta, está con varios senadores casta. No todos, pero con varios. Lamentablemente comparte mucho tiempo de su vida en sus labores como vicepresidenta con la casta y eso está a la vista”.

Curiosamente, las fuertes críticas contra la titular del Senado llegaron horas después de que, por el aniversario del balotaje que depositó a Milei en la Casa Rosada, Villarruel compartiera una publicación en redes agradeciéndole al jefe de Estado.

El tuit de Villarruel a un año del balotaje

“Hace un año los argentinos depositaban sus esperanzas eligiendo con su voto la fórmula Milei-Villarruel para gobernar Argentina hasta el 2027. Con Javier Milei desde julio de 2021 peleamos como David contra Goliath en lo que fue una proeza de esfuerzo y cambio de paradigmas que nos puso en la posición más alta a la que pueden llegar dos ciudadanos”, comenzó la Vicepresidenta.

Y finalizó: “Hoy quiero agradecer al presidente por haberme elegido como su compañera de fórmula y a los argentinos por decidir terminar con el oprobio del kirchnerismo. ¡Gracias argentinos por confiar en nosotros!”.