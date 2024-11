El diputado Alejandro Finocchiaro sufrió un síncope, debió ser internado de urgencia y pasó la noche en observación

Alejandro Finocchiaro (derecha) y José Luis Espert (izquierda) en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Educación del Congreso

El diputado nacional del PRO Alejandro Finocchiaro (PRO) sufrió un síncope ayer por la mañana, previo al debate en el Congreso por la Ley de Ficha Limpia, debió ser internado de urgencia y pasó toda la noche en observación. En diálogo con Infobae, el legislador confirmó que se encuentra bien de salud y que aún espera los resultados de varios análisis para determinar si le dan el alta médica.

“Hoy a las 11:10 horas, terminando una reunión para ir a la sesión donde íbamos a votar Ficha Limpia, sufrí un síncope vasovagal por el cual fui ingresado en el Hospital Fernández, y posteriormente derivado a la Clínica Los Arcos, donde me encuentro en observación”, relató Finocchiaro ayer, a través de su cuenta de X.

En la publicación, agregó: “Quiero agradecer al personal de ambas instituciones por su atención, tanto profesional como humana”.

El legislador del PRO fue uno de los ausentes de la frustrada sesión en Diputados, que no logró reunir el qúorum necesario (129) para iniciar la discusión. Pero Finocchiaro no fue el único de su espacio que no concurrió. Más allá de la ausencia de los 99 diputados del bloque de Unión por la Patria, y de los 5 del bloque de izquierda, que era previsible, del partido amarillo se ausentaron también José Núñez y Anibal Tortoriello. Por el caso de Núñez se pidió una extensión del plazo, ya que llegó tarde. Por el oficialismo no estuvo Marcela Pagano, quien cursa un embarazo.

Por el bloque de Encuentro Federal, los ausentes fueron Florencio Randazzo, Natalia De la Sota, Jorge Avila y Alejandra Torres. El diputado Esteban Paulón llegó un minuto tarde.

El proyecto de Ficha Limpia, que reclamó -entre otros- el expresidente Mauricio Macri, propone que la inhabilitación de los políticos comience desde que exista una sentencia condenatoria, aunque no esté firme, siempre que sea confirmada por un órgano judicial superior. Esto incluye delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros. La confirmación judicial sería responsabilidad de la Cámara de Casación.

Por su parte, el peronismo, que no dio quórum, tenía un dictamen de minoría que establece que las condenas sólo quedan firmes cuando la Corte Suprema se expide al respecto. Este dictamen también amplía la lista de ilícitos considerados, incluyendo diferentes delitos económicos.

El pedido de una limitación para ser candidatos se empezó a discutir en 2017, cuando la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces legislador y ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio de Vido.

La presión para tratar esta iniciativa se intensificó con la reciente confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de la expresidenta Cristina Kirchner.

En tanto, y además de Ficha Limpia y la modificación de la ley de partidos, ayer se iban a tratar otros temas como la creación de un Registro de Electores Residentes en el Exterior y un proyecto sobre la reiterancia de delitos.

En lo que se refiere al proyecto que introduce en el derecho penal el concepto de reiterancia delictiva, el texto plantea: “A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”. Es decir, comenzaría a considerarse como argumento para determinar la prisión preventiva durante una investigación.