El Gobierno explicó por qué no revocará la pensión vitalicia de Carlos Menem

Mariano De Los Heros, titular de la Anses, sobre la jubilación de Cristina Fernández de Kirchner

Mariano de los Heros, titular de la ANSES, explicó por qué a diferencia de la decisión adoptada con Cristina Kirchner el Gobierno no revocará la jubilación de privilegio que recibe Isabel Perón y la pensión vitalicia que cobra la esposa del fallecido ex presidente Carlos Menem.

Menem se encontraba en una situación jurídica similar a la de CFK en el momento de su muerte. El riojano y dos veces presidente fue condenado a cuatro años de prisión por peculado por la Cámara de Casación Penal -la misma que dictó recientemente el fallo en el caso Vialidad- y la causa había quedado en análisis de la Corte Suprema, que había aceptado intervenir.

Sin embargo, el Gobierno entiende que las situaciones penales de los dos ex jefes de Estado no son comparables. “Las acciones penales se extinguen con la muerte del imputado, en este caso el señor Carlos Menem falleció como senador y no habiendo concluido todas las causas penales”, argumentó de los Heros en Radio Mitre.

Además de cobrar una jubilación de privilegio por su paso por la Presidencia y la Vicepresidencia, Cristina Kirchner percibía la pensión de Néstor Kirchner, titular del Poder Ejecutivo entre 2003 y 2007. El gobierno de Milei decidió suspender ambos beneficios. “Acá tenemos a una presidente y una viuda de un presidente que, como beneficiaria de ambas asignaciones, está condenada con sentencia definitiva y no por cualquier delito, sino por delitos contra la administración pública en beneficio propio”, dijo De los Heros para justificar la decisión adoptada.

De los Heros reveló además que la exvicepresidente cobraba un adicional de $6 millones por fijar su domicilio en Río Gallegos: “No es que sea algo ilegal, pero podríamos decir que es algo inmoral y que es un abuso de derecho, ella en su documento tiene declarado el domicilio en Río Gallegos y, en base a eso, solicitó percibir el suplemento por zona austral”.

Cristina Kirchner posa para una selfie, en pleno acto electoral y desde Río Gallegos (Argentina November 19, 2023. REUTERS/Horacio Cordoba).

La controversia por la jubilación de Isabel Perón

La exesposa del fallecido presidente Juan Domingo Perón y presidenta de la Argentina entre 1974 y 1976, que reside en Madrid, España, percibe una jubilación especial pese a que la ley vigente establece que para gozar de ese beneficio debería vivir en la Argentina.

El titular de la Anses explicó que no están analizando revocar el haber. “Cada situación tiene que analizarse con el régimen jurídico vigente en el momento del otorgamiento”, razonó. Si bien la ley 24018 sobre Jubilaciones y Pensiones, aprobada en 1991, establece en su artículo 5 que la beneficiaria debería vivir en Argentina, en el momento que se le concedió el derecho a Isabel esa norma no era aplicable porque no estaba vigente y por lo tanto no se puede aplicar con retroactividad.

Remoción del busto de Néstor Kirchner en una de las sedes de ANSES (@SPettovelloOK).

El busto de Néstor Kirchner

Por otro lado, de los Heros se refirió a la quita del busto del expresidente, Néstor Kirchner, en uno de los edificios de ANSES, confirmó que este no formaba parte del patrimonio del organismo, sino que pertenecía a un sindicato. Y descartó que exista una persecución ideológica: “Hay una instrucción del gobierno y de la ministra (Sandra) Pettovello de darle al espacio público y las oficinas públicas el sentido que tienen, que es de todos los ciudadanos”.

“La presencia o el proselitismo y la militancia partidaria tienen que estar ajena a las oficinas públicas y los edificios públicos. Y esto también es parte del cambio cultural que queremos generar en la sociedad, el Estado está al servicio de los ciudadanos y no de los partidos políticos de turno”, concluyó.