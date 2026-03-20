Economía

ANSES: quiénes cobran hoy viernes 20 de marzo de 2026

El refuerzo extraordinario acompaña el aumento de marzo, elevando los ingresos mínimos y asegurando la actualización automática para todos los beneficiarios del sistema previsional nacional

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ANSES realiza el pago de
ANSES realiza el pago de jubilaciones mínimas y bonos extraordinarios este viernes 20 de marzo según cronograma por DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acceden este viernes a sus pagos correspondientes a marzo. El cronograma, que se organiza según la terminación del DNI, marca en la jornada pagos clave para distintos grupos.

Quiénes cobran hoy, 20 de marzo

En esta joranda están habilitados para cobrar los titulares de diversas prestaciones, en función del calendario oficial. La fecha concentra acreditaciones automáticas que se reflejan directamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

Reciben sus haberes quienes poseen DNI terminado en 9. Este grupo accede al monto actualizado por la fórmula de movilidad y al bono de refuerzo vigente, ambos depositados sin trámite adicional.

Los beneficiarios con DNI terminado
Los beneficiarios con DNI terminado en 9 reciben hoy la jubilación mínima de $369.600,88 más bono de $70.000, alcanzando un total de $439.600,88 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilados y Pensionados con haberes que superan el mínimo

Reciben sus haberes quienes poseen DNI terminados en 0 y 1. El pago se realiza de manera automática, tras haberse adelantado la fecha original de cobro debido a los feriados de la próxima semana.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Las personas cuyo DNI finaliza en 9 y perciben AUH o SUAF tienen disponible el pago desde hoy. La unificación de calendario permite que ambos programas liquiden sus haberes el mismo día para los mismos titulares.

Asignación por Embarazo (AUE)

Mujeres embarazadas titulares de AUE con DNI terminado en 8 reciben hoy el monto correspondiente. El pago se realiza de manera automática y refleja el aumento aplicado a todas las asignaciones universales.

Quienes perciben Asignación Universal por
Quienes perciben Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF con DNI finalizado en 9 ya tienen depositados los haberes de marzo 2026

Prestación por Desempleo

El calendario indica acreditaciones para quienes reciban Prestación por Desempleo y tengan DNI terminados en 0 y 1. Este grupo corresponde a personas que han perdido su empleo formal y cumplen los requisitos para cobrar la prestación.

Asignaciones de Pago Único

Desde el 10 de marzo y hasta el 10 de abril, los titulares de asignaciones por matrimonio, nacimiento o adopción pueden cobrar sin importar la terminación del DNI. Hoy continúa vigente la ventana para quienes aún no hayan percibido el beneficio.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

La jubilación mínima de marzo de 2026 se estableció en $369.600,88, luego del ajuste por movilidad del 2,88%. Este monto se complementa con el bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente. Así, ningún jubilado del sistema contributivo percibe menos de $439.600,88 en este período.

El haber máximo para jubilados y pensionados ascendió a $2.487.063,95. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la mínima, se ubica en $295.680,70, más el bono de $70.000, alcanzando un total de $365.680,70.

El pago para jubilados y
El pago para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo se adelanta en marzo 2026 para DNI terminados en 0 y 1 por el feriado (ANSES)

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez suman $258.720,62, y con el bono llegan a $328.720,62. Las madres de siete hijos, beneficiarias de la PNC, reciben el mismo importe que la jubilación mínima más el bono, totalizando $439.600,88.

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un incremento del 2,88% en marzo de 2026, según datos de la ANSES. El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) se ubica en $132.814 por menor de edad. De este monto, la ANSES retiene un 20% mensual, que se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

Las asignaciones familiares y universales
Las asignaciones familiares y universales recibieron un incremento del 2,88%, estableciendo la AUH en $132.814 y la SUAF en $66.414 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos equivale a $66.414. Para hijos con discapacidad, la AUH alcanza $432.461 y la asignación familiar por hijo con discapacidad llega a $216.240.

Las Asignaciones de Pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) pueden cobrarse entre el 10 de marzo y el 10 de abril. Por su parte, la Prestación por Desempleo comienza su cronograma de pagos hoy, viernes 20 de marzo, para los titulares con documentos finalizados en 0 y 1.

La entidad recuerda que la consulta sobre fechas y lugares de cobro puede realizarse a través de la plataforma “Mi ANSES” o en la aplicación móvil, accediendo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Todos los incrementos y bonos se acreditan automáticamente, sin que los beneficiarios necesiten realizar trámites adicionales.

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