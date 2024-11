Cristina Kirchner busca sumar adhesiones para fortalecerse como líder del PJ antes del fallo de la causa Vialidad

Cristina Kirchner aseguró que su voluntad es ampliar el partido incorporando a todos los sectores

Luego de ser proclamada como presidenta del PJ Nacional y a un día de conocer si la Cámara de Casación confirma su condena en la causa Vialidad, Cristina Kirchner convocó a todos los integrantes de la lista “Primero la Patria” a una reunión en la sede de SMATA, donde dejó en claro que su voluntad es tratar de abrir el partido.

En un encuentro que duró menos de una hora, la ex presidenta buscó dar un mensaje de unidad y les aseguró a los dirigentes presentes que espera que la próxima reunión se realice en la sede del PJ, ubicada en Matheu 130, en el centro porteño, y que estén presentes todos los sectores.

En el encuentro les dieron los certificados a los consejeros por su nueva labor en el partido y hubo mensajes cruzados en los que se llegó a la coincidencia de que se debe recorrer el país para ordenar el peronismo a nivel nacional. Es decir, romper los límites de la provincia de Buenos Aires y hacer pie en el interior con el partido como bandera.

La ex presidenta dio un mensaje al interior del peronismo, que está resquebrajado y en permanente esto de tensión. Su intención es que la lista que lidera el riojano Ricardo Quintela pueda sumarse a trabajar en el partido y, al mismo tiempo, fortalecer su liderazgo convocando a los espacios disidentes. Un juego a dos bandas en su nueva etapa política al frente del PJ.

La flamante presidenta reunió a los integrantes de toda su lista en la sede de Smata

Durante su escueto discurso, CFK planteó la necesidad de crear un instituto de políticas públicas dentro del partido para poder discutir los lineamientos de un eventual plan de gobierno. Las bases para lograr acuerdos previos de cara al proceso electoral del 2027. Una plataforma de gobierno. “Hay que hacer una restructuración del Estado, pero sin destruirlo”, fue el consenso al que llegaron varios de los dirigentes.

“Este Gobierno habla de modernidad y futuro, pero no le entrega computadoras a nadie, como dábamos nosotros”, sostuvo la ex mandataria, que está cada vez más activa y que buscará imponerle esa dinámica a su gestión al frente del partido. “No hay que destruir lo que funciona bien, como las agencias tecnológicas, sino que hay que poner más énfasis en ese trabajo”, agregó.

La ex presidenta también habló de la necesidad de reformar la ley de partidos políticos para modernizar el formato de afiliación. Un grupo de diputados de Unión por la Patria (UP) ya trabajan en un proyecto. CFK Quiere que las afiliaciones se realicen de forma digital y no manual, como se siguen realizando. Apuesta a tomar un puñado de medidas que muestren su interés es modernizar el partido y que sean efectivizadas en un corto plazo.

Durante el encuentro hablaron dos de los flamantes vicepresidentes del PJ: el formoseño José Mayans y la catamarqueña Lucía Corpacci. Los dos colocaron a Cristina Kirchner en el lugar de conductora de un nuevo proceso político, que se inicia con su llegada al partido y su voluntad de revitalizar la vida interna del justicialismo.

La ex mandataria le envió un mensaje a Quintela y los dirigentes que lo siguen para que se sumen a la estructura del PJ Nacional (X: @QuintelaRicardo)

“Hoy iniciamos el camino para recuperar el gobierno nacional”, sostuvo Mayans, que fue uno de los promotores de que la líder peronista sea candidata a presidenta del PJ. La ex gobernadora de Catamarca explicitó un mensaje anclado en la necesidad de la renovación. “Me enamoré de nuevo con el peronismo con Néstor. Creo que vos vas a volver a lograrlo, vas a hacer que el peronismo vuelva a enamorar”, indicó.

La ex presidenta se ha posicionado como la figura principal del campo opositor y confronta semanalmente con Javier Milei y su gobierno. Seguirá en la misma línea e intentará edificar una nueva estructura de poder desde el PJ y el Instituto Patria.

Ahora es Ricardo Quintela y los dirigentes que le responden lo que tienen la pelota y deben decidir si van a jugar en el mismo equipo que CFK o, aún dentro de los límites partidarios, seguirán un camino distinto al que marque la nueva presidenta del PJ Nacional.