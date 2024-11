Viene a la Argentina el canciller de Estonia, el país más digital del mundo: las e-residencias y el vínculo con la Unión Europea, en agenda

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna , se reunirá con funcionarios en Buenos Aires el lunes y martes próximos.

La visita incluirá la apertura de un Consulado General de Estonia y el lanzamiento de residencias digitales para argentinos.

Estonia busca posicionarse como referente en economía digital y compartirá sus experiencias de éxito en tecnología y educación.

Lo esencial: el canciller estonio, Margus Tsahkna, llega a Buenos Aires en su primera visita oficial a Sudamérica con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre Argentina y Estonia. Además de encuentros con la Cancillería argentina y el Ministerio de Desregulación, Tsahkna presentará la residencia digital de Estonia, que permite a ciudadanos extranjeros crear empresas en la Unión Europea sin residir físicamente en el país. Este innovador sistema digital posiciona a Estonia como líder mundial en transformación digital y busca atraer a emprendedores argentinos, ofreciendo una puerta de acceso al mercado europeo con ventajas administrativas y fiscales.

Por qué importa: la experiencia estonia es relevante para el contexto argentino, que enfrenta desafíos económicos similares a los que Estonia superó en la década de 1990.

La residencia digital ofrece a los emprendedores argentinos un marco seguro y regulado dentro de la Unión Europea .

Estonia, reconocida por sus políticas de digitalización y sistema educativo, aporta lecciones valiosas que podrían beneficiar a Argentina en su actual etapa de transición económica.

La gira de Tsahkna también incluye Chile y Colombia, lo que refuerza el interés de Estonia en fortalecer su presencia en la región latinoamericana.

El ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, estará dos días en la Argentina

El ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, estará el lunes y el martes próximos en Buenos Aires para mantener reuniones con funcionarios del área de Cancillería y del Ministerio de Desregulación, en las que abordará temas de interés bilateral, las relaciones diplomáticas con la Unión Europea y compartirá las experiencias que permitieron a ese país báltico ser considerado el “más digital del mundo”. Uno de los aspectos clave de las charlas estará la posibilidad de promover en la Argentina las residenciales digitales, que permite a cualquier ciudadano del mundo tener una identificación para tener cuentas bancarias, hacer trámites y generar negocios en ese Estado europeo.

Margus Tsahkna presentará en una conferencia de prensa en el centro porteño la apertura del Consulado General de la República de Estonia y hablará sobre la actualidad de su país y de Europa, como así también las oportunidades de cooperación entre ambos gobiernos y sociedades. El arribo del ministro ocurre en simultáneo a la asunción del canciller Gerardo Werthein, que tiene previsto jurar en su cargo mañana, a las 18.30, en la Casa Rosada ante el presidente Javier Milei y junto a todo el Gabinete.

“Estoy esperando con ansias mi primera visita como Ministro de Asuntos Exteriores a Sudamérica. Tendré reuniones bilaterales en Argentina, Chile y Colombia y participaré en los Diálogos de Alto Nivel de la Alianza Digital Unión Europea-América Latina y en la Primera Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra los Niños”, publicó en su cuenta el funcionario, en respuesta a otro posteo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia que destacó el objetivo de “fortalecer las relaciones bilaterales, discutir temas de seguridad global y promover la cooperación en materia cibernética y digital”.

Según explicó a Infobae Cristian Martínez, cónsul honorario de Estonia, la llegada del alto funcionario tiene que ver con una decisión del gobierno de compartir la experiencia de Estonia, tanto como miembro de la Unión Europea, la OTAN, y la OCDE como con las alternativas que tuvieron que enfrentar y los planes que pusieron en marcha para lograr el desarrollo de la economía digital. “Pueden prestar significativas lecciones al momento argentino actual”, explicó sobre la visita y las actividades que tendrá Margus Tsahkna en Buenos Aires.

Aquí estará lunes y martes, luego irá a Chile, donde participará de la Conferencia Ministerial Unión Europea-Latinoamérica y el Caribe, para intervenir en el Diálogo de Alto Nivel sobre Conectividad e Inclusión, y en el Diálogo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial. Luego, seguirá con destino a Bogotá para la primera Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la Violencia contra la Niñez, que se celebrará los próximos 7 y 8 de noviembre. Organizado por los gobiernos de Colombia y Suecia; la Organización Mundial de la Salud (OMS); el Representante Especial sobre la Violencia contra los Niños, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reunirá representantes de 116 países.

Más allá de la gira por América del Sur, se prevé que el ministro Tsahkna le proponga a la Argentina ser un centro de referencia para América del Sur de Estonia, que viene promoviendo el programa de “e-residencias” como estrategia para estimular su economía. Hasta ahora, de acuerdo con las cifras oficiales, hay unos 100 mil residentes digitales y un estimado de solo 400 argentinos. “Una alternativa es que cada tres o cuatro meses vengan funcionarios de Estonia y en el Consulado General en Buenos Aires entreguen los kits que hoy solo se distribuyen en pocos países del hemisferio norte”, indicaron.

La llegada del canciller estonio no está desvinculada al momento histórico y al fenómeno que representa Javier Milei como experiencia de gobierno. Es que Estonia es una ex república soviética que pasó en 1991 de tener una inflación mensual del 30% a tener 3% mediante un agresivo plan de implementación que ancló su moneda al marco alemán. Desde el 1° de enero del 2011 adoptó el euro, y aceleró un progreso económico que la llevó a ser considerada con Lituania y Letonia “Tigres del Báltico”. De un PBI per capita debajo de los 2000 euros hoy tiene el mismo que Italia. Con 1,4 millón de habitantes, fue declarada la economía digital más avanzada del mundo, cuenta con 10 unicornios, entre los que se destacan Bolt, Wize, Pipedrive, Zego, ID.me, entre otros. Además, su sistema educativo está a la vanguardia de Occidente, de acuerdo a las Pruebas PISA de la OCDE, y muy cerca de Singapur, Macao, Hong Kong, Japón y Corea del Sur.

Residencias digitales

El programa de Residencia Digital de Estonia es una iniciativa lanzada en 2014 que permite a ciudadanos de todo el mundo establecer una identidad digital dentro de Estonia sin residir físicamente en el país. Esta residencia digital ofrece a los emprendedores y profesionales acceso al sistema de administración digital de Estonia, permitiéndoles crear y gestionar empresas dentro de la Unión Europea (UE) desde cualquier parte del mundo.

Entre los beneficios más destacados del programa, los residentes digitales pueden registrar una empresa estonia en cuestión de días, gestionar cuentas bancarias, firmar documentos legalmente, y acceder al sistema impositivo estonio. Todo esto se facilita mediante una tarjeta de identificación digital que proporciona acceso a los servicios estatales estonios en línea, sin que los usuarios tengan que visitar el país en persona.

La atracción del programa radica en su enfoque digital y su conveniencia para nómadas digitales y emprendedores internacionales, que encuentran en Estonia una puerta de entrada al mercado europeo con trámites simplificados. Además, este programa les permite operar en un entorno seguro y regulado dentro de la UE, al tiempo que optimizan costos administrativos y simplifican la burocracia, factores que son fundamentales para startups y pequeñas empresas.

Desde su creación, más de 100,000 personas han solicitado la residencia digital estonia, y existen actualmente más de 25,000 empresas registradas bajo este programa. Con un proceso de solicitud que se realiza en línea y una tarifa accesible, el programa se ha convertido en un modelo para otros países interesados en atraer inversión y talento internacional. Este innovador sistema de identidad digital ha posicionado a Estonia como un pionero en gobernanza digital, y sigue atrayendo tanto a trabajadores independientes como a empresas que buscan un marco fiscal eficiente y acceso a la economía europea sin los desafíos de una reubicación física.

El kit de residencias digitales de Estonia

La guerra en Ucrania

Estonia es uno de los países más comprometidos en el rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania. La ofensiva de Vladimir Putin contra territorio europeo puso en vilo sobre todo a los países de la ex Unión Soviética que se sumaron a la OTAN y que desde un posicionamiento occidental resisten la influencia del gigante euroasiático. Esa postura es la que llevó a la ex primera ministra Kaja Kallas a ser elegida por los países de la Unión Europea como futura representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Desde esa posición -que hasta ahora ocupaba el español Josep Borrell- Estonia tendrá un nuevo papel a jugar en la dirección que Europa va a tomar frente a los desafíos que plantea no solo la autocracia rusa, sino conflictos como el de Medio Oriente y la decisión de Israel de enfrentar y erradicar el accionar de grupos terroristas islámicos y sus aliados.

Con la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, a Buenos Aires y luego a Santiago de Chile y a Bogotá, Estonia expone un interés en conectar con otras regiones. Es que la diplomacia del pequeño país báltico se realiza mediante una red de cónsules -muchos de ellos honorarios-, ya que no tiene embajadores desplegados en la región.

Estonia, Argentina y los Kallas

Padre e hija. Primeros ministros. Siim y Kaja Kallas

En abril de 1992, Estonia enfrentaba una crisis económica severa. Luego de décadas bajo control soviético, el país buscaba estabilizar su economía tras recuperar su independencia en 1991. En ese contexto, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Estonia para impulsar un plan de ajuste clásico que liberalizara de inmediato la economía y aplicara reformas estructurales. Sin embargo, Siim Kallas, entonces presidente del Banco Central de Estonia, tenía otra visión inspirada en una experiencia que se estaba llevando a cabo a miles de kilómetros, en Argentina.

Según relata Cristian Martínez, cónsul honorario de Estonia, Kallas estaba al tanto del Plan de Convertibilidad argentino implementado por Domingo Cavallo en la Argentina en 1991, que había logrado frenar la hiperinflación anclando el peso al dólar estadounidense y reduciendo el déficit fiscal. La idea llamó la atención de Kallas, quien propuso un modelo económico similar en Estonia. De acuerdo con Martínez, en el Parlamento estonio surgió el consejo directo para Kallas de “hacer lo que está haciendo Domingo Cavallo en Argentina”.

Las dos alternativas, el plan del FMI y la propuesta de Kallas basada en el modelo argentino, fueron sometidas a discusión en el Parlamento de Estonia. Finalmente, se aprobó la propuesta de Kallas. El resultado fue sorprendente: en pocos meses, la inflación de Estonia se redujo al 3%, iniciando un período de estabilidad económica que fue clave para el desarrollo del país.

Siim Kallas se consolidó como una figura clave en la política de Estonia: después de su paso por el Banco Central, fue ministro de Finanzas, y más tarde se convirtió en primer ministro. Su legado de estabilidad económica le dio enorme gravitación en la política de Estonia. Su hija, Kaja Kallas, que desde muy joven acompañó a su padre también llegó a ser primera ministra y, a partir de noviembre, asumirá el rol de Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Este vínculo, aunque desconocido para muchos, destaca cómo la experiencia argentina tuvo un papel inspirador en un momento crítico para Estonia, ayudando a cimentar la transformación económica de uno de los países más digitalizados y avanzados de Europa.

La ex primera ministra de Estonia, Kaja Kallas