Política

Cómo fueron los primeros vuelos de los F-16 argentinos, un hito en la historia de la Fuerza Aérea

Luego de meses de entrenamiento previo, dos cazas piloteados por militares locales hicieron sus despegues inaugurales para realizar un recorrido de reconocimiento sobre Río IV

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Primer vuelo de un F-16 argentino

Después de 115 días de su llegada a Córdoba, los F-16 Fighting Falcon que el país le compró a Dinamarca fueron piloteados por primera vez por militares argentinos, marcando un hito en la historia de la Fuerza Aérea, que comienza así a recuperar su capacidad supersónica.

Se trató de dos vuelos de instrucción que despegaron este lunes por la mañana, a las 9:28 y 9:31, desde la base de Las Higueras, luego de varios meses de planificación y entrenamiento previo en tierra.

Las autoridades del programa, encabezado por el comodoro Juan Manuel Sosa y el vicecomodoro Cristian Giaccaglia, sabían que a finales de este mes se iba a realizar la hazaña, pero no tenían la fecha exacta.

Es que, más allá de la preparación, el equipo dependía de que las condiciones climáticas les permitieran volar de forma segura, para evitar posibles complicaciones y controlar el entorno al máximo.

El caza recorrió la base de Río IV y sus alrededores
El caza recorrió la base de Río IV y sus alrededores

Finalmente, tras analizar la posibilidad de algunos días tentativos, se decidió que este lunes sería el momento en el que los dos pilotos con mejor desempeño previo, hicieran el vuelo de reconocimiento del Área Material de Río IV, donde están alojados momentáneamente los cazas, y sus alrededores.

Si bien la idea es que las aeronaves tengan su base en la VI Brigada Aérea (VI BA), ubicada en la localidad bonaerense de Tandil, por ahora siguen estando en la ciudad cordobesa hasta que se terminen las obras de modernización en lo que será su destino final.

“Se hizo un vuelo para familiarización con las áreas de trabajo y el aeropuerto. También se realizaron pruebas de todos los sistemas asociados”, explicó a Infobae uno de los miembros del programa.

La identidad de los pilotos que llevaron delante esta tarea permanece bajo estricto secreto militar por cuestiones de seguridad estratégica, pero en ambos casos fueron acompañados por un experto de la empresa Top Aces, que es la que se contrató para llevar adelante el adiestramiento, tal como indicaba el contrato de venta de los F-16.

Cada piloto estuvo acompañado por un representante de Top Aces
Cada piloto estuvo acompañado por un representante de Top Aces

En el acuerdo ya estaba estipulado que la administración del presidente Javier Milei le pagaría poco más de 33 millones de dólares a esta firma oriunda de Mesa, estado de Arizona, para ocuparse de las capacitaciones.

En una primera etapa, un grupo de integrantes de la Fuerza Aérea viajó a los Estados Unidos para aprender los aspectos técnicos y operacionales de estos cazas de cuarta generación, pero luego los especialistas vinieron a Córdoba para continuar con el proceso.

Una decena de ellos ya se encuentra viviendo cerca del Área Material de Río IV y en cada uno de los aviones que despegaron este lunes, junto al piloto argentino, estuvo como copiloto el representante de Top Aces.

Ahora, a seguir volando. El entrenamiento irá evolucionando de lo básico hacia tácticas más avanzadas a lo largo del año. Ese es el próximo objetivo”, expresó uno de los responsables del programa.

Tal como se especificó en el contrato de compra, en diciembre está previsto que lleguen otras seis unidades de los F-16, por lo que el país ya contará para el 2027 con la mitad de la dotación de 24 cazas.

En diciembre llegarán otros seis F-16
En diciembre llegarán otros seis F-16

“Mientras los F-16 se integran a la Fuerza, la prioridad es formar pilotos al máximo nivel, como parte de un proceso integral que incluye capacitación, infraestructura y actualización doctrinaria para alcanzar la Capacidad Operativa Final”, destacó el Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Presti.

Como anticipó este medio, las autoridades de la Fuerza Aérea estiman que, si todo sigue como está planeado, en dos años las aeronaves ya podrían estar siendo plenamente operadas por militares argentinos.

Recientemente, en Tandil se inauguró el Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 (CICMA), donde se graduaron los primeros técnicos que hicieron sus prácticas en Estados Unidos.

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