El hijo de un histórico Metrodelegado milita a Milei: “En La Cámpora se hacen los solidarios cuando pierden el poder”

Ezequiel Segovia, el hijo de un histórico sindicalista del subte que milita a Milei: “La Campora y el Movimiento Evita se hacen los solidarios cuando pierden el poder”

El presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Néstor Segovia, reveló esta semana que uno de sus 10 hijos “se hizo mileista” porque “odia al kirchnerismo” y se “decepcionó” con Alberto Fernández. Hoy, en una entrevista radial, Ezequiel Segovia, de 30 años y de Moreno, defendió su postura política y, aunque destacó el trabajo de su padre, apuntó contra los dirigentes gremiales que “se llenan la boca hablando de los trabajadores”, contra el paro del miércoles y contra Cristina Kirchner.

“¿Qué pienso del paro? Yo pienso que fue un paro político y que fue muy pronto todavía. Durante cuatro años de Alberto no se hizo ninguno”, aseguró esta mañana, en declaraciones a Radio Con Vos. Es más, aseguró que durante la medida de fuerza del pasado miércoles, que dejó sin servicio al transporte de trenes, aviones, subtes, camiones y barcos, trabajó “todo el día” en su pollería.

El hombre, de 30 años, y que anteriormente trabajaba en la Municipalidad de Moreno, explicó que se acercó al movimiento libertario “no simplemente por decepción” con la gestión de Alberto Fernández, sino que está “convencido de la política de Milei”. En esa línea, apuntó contra el kirchnerismo, en particular La Cámpora y el Movimiento Evita.

“Milité los cuatro años de Macri, agarré y acumulé más de 20 comedores. Hicimos el frente de comedores. ¿Qué pasó? El municipio me lo rompió todo. Comedor por comedor te dicen ‘vos tenes que ser del Evita si querés la mercadería’”, relató, y sentenció: “La Cámpora y el ‘Evita’ no cocinan. Solamente hacen esas ollas populares, ese show y se hacen los solidarios, cuando pierden el poder. Cuando son gobierno, venden la mercadería”.

Hugo y Pablo Moyano con Néstor Segovia, Juan Pablo Brey y Jorge García.

Ezequiel Segovia, además, opinó que durante el kirchnerismo se le otorgaban planes sociales a los referentes de los comedores para forzarlos a militar en el espacio: “Con eso te encadenaban para que vos milites para ellos. No podían recibir ayuda de ningún otro movimiento social, barrial. Son muy celosos los sectores. Con ese modus operandi es como llenan las calles y dicen ‘mirá, está todo el Pueblo en las calles’. Está todo armado. Lo viví yo en carne propia”.

Con respecto a su padre, con quien aseguró llevarse “espectacular”, indicó que “no hay que meterlo en la misma bolsa” que otros dirigentes gremiales que “se llenan la boca hablando de los trabajadores”.

En el pasado, el joven participó del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), aunque también se sintió decepcionado por este partido de izquierda. “Te cuento cómo se manejan, el modus operandi de ellos para llenar las calles. Lo primero, vienen y te ponen un comedor. Te ponen la murga los tipos; te traen bombos, redoblantes. Después te llevan a la marcha”, relató.

También reveló haber militado para Alberto Fernández y la vuelta del peronismo al poder, luego de los cuatro años del gobierno macrista. En esa línea, aseguró que el presidente del PRO enviaba más mercadería a los comedores que Fernández: “Alberto no hizo nada. Eso me dolió un montón, yo milité un montón para que volvieran ellos. Cristina se hace la desentendida y era la vicepresidente. ¿Qué se quiere hacer ahora la que quiere volver y cambiar todo? No, mamita, estuviste cuatro años”.

Por último, Néstor Segovia fue consultado sobre la opinión política de su hijo. Dijo que lo entiende y respeta: “Tuvo muchas decepciones con el gobierno anterior y tiene razones. Ideológicamente, y él lo sabe, yo nunca votaría a la derecha, creo que con el tiempo se va a ir dando cuenta. Nunca vivió lo que pasó en los 90. Cuando yo paro, se lo digo, quiero que Milei nos escuche, no que se vaya en helicóptero. Pero mi hijo se rompió el alma militante en los barrios”.