El financiamiento universitario y la ley de DNU despertaron impensadas tensiones entre los libertarios y el PRO

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados (Adrián Escandar)

A pocas semanas de que termine el año legislativo y en medio de las negociaciones por el proyecto de Presupuesto 2025, dos temas reavivaron las tensiones entre La Libertad Avanza y el PRO en la Cámara de Diputados.

Un día después de que Mauricio Macri visitara a los diputados del bloque amarillo para ratificar su buena sintonía con el oficialismo y fijar la línea de respetar a rajatabla el equilibrio fiscal durante el debate del Presupuesto, una conferencia de prensa fallida dejó en evidencia un cortocircuito político que los libertarios rápidamente quisieron ocultar.

En las primeras horas de la tarde del miércoles, desde la Presidencia de la Cámara convocaron a una conferencia de prensa con la promesa de que habría un anuncio importante. A esa misma hora se desarrollaba en el Anexo un plenario de comisiones donde sectores de la oposición planeaban avanzar con un proyecto para limitar los decretos de necesidad y urgencia que puede firmar el Presidente. Esta iniciativa es resistida por los libertarios y desde Casa Rosada ya anunciaron que si avanza será vetada.

“Qué mala suerte”, contestaron con ironía cerca de Martín Menem al ser advertidos de que ambas actividades se pisaban, sin ocultar que el oficialismo pensaba opacar lo que ocurriría en la comisión con su anuncio.

Sin embargo, pocos minutos antes de la hora señalada, la conferencia de prensa fue suspendida sin ninguna explicación oficial, aunque en off the record atribuyeron el cambio de agenda a la traumática salida del gobierno de la ex Canciller Diana Mondino.

Ante la consulta de Infobae, desde el PRO dieron otra versión de lo ocurrido y reconocieron que la decisión de suspender el anuncio estuvo influida por el malestar que le hicieron saber a Martín Menem por no haberlos participado del anuncio, que según trascendió desde Casa Rosada iba a estar relacionado con una oferta a la oposición de mejorar el financiamiento para las universidades a partir del recorte de fondos para los partidos políticos y de giros a las provincias.

“Se suponía que todas las cosas relacionadas con el Congreso las iban a hablar con nosotros antes, pero este no era el caso. Además, esta semana ni siquiera nos llamaron a reunión de coordinación parlamentaria”, explicaron desde la bancada que conduce Cristian Ritondo. El anuncio también metía ruido en una negociación paralela que referentes del PRO como Alejandro Finocchiaro estaban entablando con los rectores.

José Luis Espert y Alejandro Finocchiaro

Fue a la luz de este cortocircuito que algunos leyeron la ausencia de la mayoría de los diputados del PRO en el plenario de comisiones que transcurría en frente y la negativa a firmar el dictamen de rechazo de los libertarios como una represalia. Pero desde el PRO aclararon rápidamente que ambos asuntos no estaban relacionados.

En ese plenario, finalmente Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre lograron avanzar con un proyecto que pone un límite de 90 días para que ambas Cámaras del Congreso ratifiquen los DNU que firma el Presidente. Cumplido el plazo, pierden validez. Lo mismo ocurriría con el rechazo de tan solo una de la Cámaras.

Dado que estos tres bloques más el Frente de Izquierda suman 132 voluntades, dejaron en claro que planean llevar el proyecto al recinto antes de que termine el año legislativo.

Según pudo saber Infobae, el bloque PRO todavía no unificó una postura ya que cambiar la ley de DNU es un reclamo histórico de su espacio y hasta tienen presentados proyectos propios con estado parlamentario. No obstante, consideran que “ahora no es el momento” de avanzar con la reforma.

“Preferimos no tener dictamen porque habían metido proyectos nuestros en la discusión, si firmábamos el dictamen de rechazo (de los libertarios) íbamos a ponernos en contradicción, por eso preferimos expresarnos en el recinto”, resumió un diputado bonaerense.

Si bien el PRO no les aseguró hasta el momento que jugarían en tándem (ese número sería clave para sostener un eventual veto), los libertarios minimizan el riesgo de que el proyecto se apruebe o si quiera llegue al recinto. “Estamos a tres de frenarlos”, explicaron y remarcaron que falta poco para el debate del Presupuesto, principal interés de los gobernadores.