Un intendente de La Cámpora cruzó al gobierno de Kicillof por el envío de fondos y no cede la interna en el peronismo

Julián Álvarez, intendente de Lanús

La interna del peronismo parece meterse en la gestión en la provincia de Buenos Aires. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, -que es uno de los hombres de Máximo Kirchner- entregó viviendas en su distrito y cuestionó al gobierno nacional por el desfinanciamiento en la obra pública; pero también a la gestión de Axel Kicillof, por haber “abandonado”, la obra de Urbanización y Relocalización del Barrio Acuba en Villa Caraza.

El posicionamiento llega en medio y socava aún más la interna que atraviesa el peronismo y que en la provincia de Buenos Aires tiene el foco puesto sobre la figura del mandatario provincial, Axel Kicillof. La Cámpora viene reclamando al gobernador que se explicite en el marco de la discusión del PJ y respalde públicamente la candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner a la conducción del Partido Justicialista; algo que hasta ahora no sucedió.

Hasta el momento, el ida y vuelta de cruces y posicionamientos no había escalado públicamente sobre hechos de gestión de la manera en que la expuso el intendente de Lanús. En el marco del avance de obras del Complejo Habitacional Barrio ACUBA que implicaba la construcción de 161 viviendas, proyectado ya en el año 2015, desde la gestión de Álvarez se planteó que “frente a la ausencia del financiamiento del Estado Nacional, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) aportó durante los primeros meses cooperativas de trabajo. Sin embargo, mientras la municipalidad de Lanús invirtió 700 millones de pesos, OPISU solo aportó 120 millones. Es decir, menos del 15% del total del financiamiento y en el día de ayer decidió abandonar la obra y retirarse, no cumpliendo con el compromiso asumido, no solo con el intendente, sino fundamentalmente con los vecinos del barrio”.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez junto a Axel Kicillof

El OPISU es un organismo que depende directamente del llamado kicillofismo. Su directora es Romina Barrios, una funcionaria de confianza del ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Desde el distrito de la Tercera sección electoral se planteó además que “hasta el momento la provincia de Buenos Aires no desembolsó ni un solo peso para obras en el distrito. Al día de hoy solo existe un convenio firmado con el ministro Gabriel Katopodis por 2.300 millones para pavimentos que aún no se ha materializado”.

”No vinimos a poner excusas respecto a la falta de financiamiento del gobierno nacional y provincial, llegamos al gobierno con el mandato de nuestros vecinos y vecinas para transformar sus realidades. Si es necesario vamos a sacar agua de las piedras para hacer lo que hay que hacer”, dijo el intendente.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del ministerio que Infraestructura bonaerense deslizaron: “Nuestro ministerio gestiona 13 obras y proyectos por $12.808 millones en el municipio de Lanús. Esas obras se vienen trabajando entre los equipos técnicos del municipio y de este ministerio con total normalidad. Entre esas obras se encuentran en ejecución pavimentos por valor de $2.575 millones, para poder cumplir con el 30% de anticipo Lanús debe cumplimentar documentación básica a la que se comprometió en el convenio”.

En tanto, desde el OPISU, hicieron desde su cuenta de X un pormenorizado detalle de lo que significó las obras que inauguró Álvarez. Allí, informan la misma tienen una inversión de $500 millones y que fueron realizadas por las cooperativas San Jorge, La Prosperidad (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo), Artigas (de la CTA), La Unión (Pueblo Unido), Unidad de los Trabajadores (Movimiento Evita), Virgen de Luján (Encuentro Patriótico) y Evita (Movimiento de Trabajadores Excluidos); y que se entregó arena, cemento, piedra, inodoros, pintura texturada para exterior, termotanques y elementos de electricidad. Mientras que para la conexión a la red de agua se colocaron empalmes, se realizó la prueba hidráulica y la factibilidad con AySA.

Las primeras 50 viviendas que se entregaron

“Acá en Lanús, como en cada distrito de la Provincia, demostramos con hechos que tenemos la firme voluntad política de seguir construyendo una vida mejor para cada ciudadano. Un Estado que no los va a abandonar y que va a continuar la senda de la justicia social”, deslizaron el organismo que conduce Barrios.

Por su parte, Bianco había recordado esta semana que la Provincia cumplimentó con tres de las cuatro cuotas que se incluyen en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal incluido en el Presupuesto 2024 y que en el correr del mes de noviembre se llevará adelante el desembolso de la última cuota, de la cual muchos municipios la usarán para el pago de aguinaldos a trabajadores municipales.

En el Ejecutivo bonaerense ya buscan correrse de la discusión interna en la que está el peronismo, luego de lo que fue la carta del gobernador Axel Kicillof donde hizo un pedido de unidad. Sin embargo, en las últimas horas hubo gestualidades que obligaron a algunos integrantes que se interpretaron como mensajes cifrados. “Recuerden amiguitos, el enemigo es Milei”, lanzó desde su cuenta de X el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, luego de conocerse el reclamo de Álvarez.

Tras la judicialización a la que se encamina la elección del Partido Justicialista, luego de la decisión de la Junta Electoral del partido de no habilitar la lista que lleva al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y oficializar solo la de Cristian Kirchner, distintos dirigentes cercanos a Kicillof han realizado en los últimos días un llamamiento a dejar de lado la instancia judicial para finalmente reconocer a la expresidenta como conductora de la reorganización del partido. Lo hicieron públicamente la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente de La Matanza y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Hasta el momento no se pronunció Kicillof aunque días atrás, durante un encuentro en Ensenada reivindicó la figura de la expresidenta y remarcó: “Nada de interna ni de quilombo, si no acompañando a nuestra gente; si me buscan para una discusión con el único que me quiero pelear se llama Javier Milei, nunca me van a encontrar contra un compañero”.