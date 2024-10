Ricardo Alfonsín: “Éramos amigos con Milei, yo no sabía que tenía ese odio por mi padre”

Ricardo Alfonsín habló del odio de Javier Milei a su padre

El ex embajador en España Ricardo Alfonsín expresó su sorpresa por el “odio” que, según observa, expresa el presidente Javier Milei hacia su padre, el ex presidente Raúl Alfonsín. Incluso recordó que se conocen desde hace un tiempo largo tras haber compartido varios programas de televisión: “Éramos amigos”.

“No es que no lo quiera, no comparto sus ideas. Yo no tengo nada con Milei, incluso lo conocía, éramos amigos. Nos veíamos en un programa de televisión, yo no sabía que tenía ese odio por Raúl Alfonsín. Me enteré después en el año 2023. Nos habíamos visto en muchos programas incluso en una ocasión íbamos a ir juntos a un acto por el 24 de marzo a repudiar el golpe”, expresó durante una entrevista con el canal LN+ durante el homenaje conmemorativo del 30 de octubre de 1983 que se hizo en el Mausoleo del ex mandatario en el Cementerio de la Recoleta.

Ayer Milei lanzó fuertes acusaciones contra el ex presidente durante el acto que encabezó ante el círculo rojo empresario en el aniversario 47 de la Fundación Mediterránea, en Córdoba. “Previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, que paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado”, expresó el líder de La Libertad Avanza, hecho que generó el repudio de gran parte del arco político.

Ricardo Alfonsín le respondió a Javier Milei

Sobre esos dichos, Ricardo Alfonsín reprochó: “No puede decir semejante cosa. Me parece una barbaridad y él sabe que eso no es cierto, pero no le importa. Lo que le importa a él es que la sociedad crea cosas que a él le conviene, pero creo que le va a salir mal”.

Por el caso, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), junto con sus bloques legislativos, el Foro de Intendentes y otras organizaciones partidarias, emitieron un comunicado en el que exhortaron Milei a “respetar la memoria del expresidente Raúl Alfonsín y detener sus ataques”. La UCR consideró que se trata de una “acusación de un delito gravísimo contra la democracia a la que ex presidente le entregó su extensa y reconocida vida pública”.

“Hacerlo en el aniversario de su triunfo electoral por el 52% de los votos y en momentos en que los argentinos celebramos los 41 años de democracia es una provocación en la que un presidente verdaderamente democrático no debería caer jamás”, agregaron.

El comunicado de la UCR tras los dichos de Javier Milei

También la UCR bonaerense lanzó el Movimiento RA, un ciclo de actos públicos, actividades culturales, conferencias, proyecciones de películas y muestras fotográficas que se desarrollará desde el 1 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2024.

Según destacaron, es una “respuesta activa y comprometida para recuperar y reafirmar el valor de la convivencia democrática. En el marco del 41º aniversario de la histórica victoria electoral del 30 de octubre de 1983, las recientes declaraciones del Ejecutivo Nacional son un síntoma de la creciente tensión y polarización política que pone en riesgo los principios de nuestra democracia”.

El ciclo se desarrollará en todos los pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires y contará con la participación de líderes políticos, sindicales, académicos, culturales y deportivos de todo el país. También incluirá actividades como, actos públicos y actividades culturales en diversos puntos de la provincia; conferencias a cargo de académicos, líderes políticos y referentes sociales; proyecciones de películas y muestras fotográficas que retratan la vida y obra de Raúl Alfonsín.