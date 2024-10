Francos habló sobre la salida de Mondino: “El Presidente es muy celoso de su posición internacional”

Guillermo Francos confirmó que Mondino fue destituida por apoyar a Cuba en la ONU.

El embajador en EE. UU., Gerardo Werthein , asumirá el cargo de canciller tras las elecciones.

Se iniciará una auditoría en la Cancillería para identificar agendas “contrarias a la libertad”.

Lo esencial: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que la salida de la canciller Diana Mondino responde a su voto en la ONU contra el embargo de EE. UU. a Cuba, decisión que contradice la postura internacional del presidente Javier Milei. Francos señaló que el nuevo canciller será el actual embajador en EE. UU., Gerardo Werthein, quien asumirá después de las elecciones estadounidenses. La Cancillería será sometida a una auditoría para asegurar el alineamiento con la política exterior del gobierno de Milei, particularmente hacia Estados Unidos e Israel.

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos (Matías Arbotto)

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, reiteró que la salida de Diana Mondino de la Cancillería se debió meramente al voto emitido en la Asamblea de la ONU con relación al embargo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. La posición adoptada por la delegación argentina a favor de la isla, llevó al presidente Javier Milei a pedir la renuncia de la funcionaria. “La Canciller no consultó si el Gobierno quería mantener la tradición diplomática” fundada en lo que habían sido votos históricos del país con respeto al bloqueo que rige desde 1960, explicó Francos. “El presidente fijó un alineamiento de entrada con EEUU e Israel, entonces, quedar desalineado en un voto, lo consideró inconsulto”, argumentó al respecto, al mismo tiempo que aseguró que Milei “es muy celoso de su posición internacional y no admite ningún movimiento personal que lo contradiga”.

El lugar que deja vacante Mondino será ocupado por el actual embajador del país norteamericano, Gerardo Werthein, luego de las elecciones en dicho país el próximo 5 de noviembre. Werthein es un hombre de confianza del jefe de Estado, y según indicó Francos, “tiene una relación muy sólida con el embajador (de EEUU) y lo considera adecuado para esa posición”. Cabe destacar que el diplomático participó de la agenda del mandatario cada vez que viajó y tuvo un rol destacado en su último paso por Nueva York, a fines de septiembre, cuando disertó ante la asamblea de la ONU.

La decisión fue publicada a través de un comunicado oficial, en donde también se informó que se iniciará una auditoría sobre el personal de la Cancillería para identificar “impulsores de agendas enemigas de la libertad”. Esta iniciativa, que no escapa al resto de auditorias que el Ejecutivo está llevando a cabo, el Jefe de Gabinete señaló que las órdenes son claras y el objetivo es que “Cancillería esté al servicio de la política que dicta, si hay gente que opera contra esa posición, por supuesto que el Gobierno lo va a separar” siempre y cuando se trate de cargos que tengan algún tipo de repercusión.

Francos minimizó la medida de fuerza anunciada por la Mesa Nacional del Transporte (Maximiliano Luna)

Dentro del texto oficial, justificaron la medida señalando que el país “atraviesa un período de cambios profundos, y esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales”.

En sus declaraciones a LN+, Francos también opinó sobre el paro de 24 horas convocado por la Mesa Nacional del Transporte, que afectó el normal funcionamiento de trenes, subtes, aviones y camiones, incluso no hubo recolección de residuos; registrándose más de 500 cortes, bloqueos y ollas populares en todo el país. El funcionario minimizó la medida calificándola de “huelguita” y sostuvo que esto no aleja a los inversores del país. “Yo no creo que los inversores que están planificando venir a la Argentina, se vayan a retirar por una huelguista de cinco tipos que quieren generarle un problema al Gobierno”, declaró Francos. Además señaló que estas medidas “no resuelven absolutamente nada” y dejan en claro un tinte político.

El funcionario dejó clara la postura del oficialismo y destacó la labor que viene realizando el Presidente. “Demuestra una imagen positiva tan alta, después de casi un año de Gobierno luchando contra las organizaciones enquistadas en los poderes, que viven currando al Estado y son generadores del déficit público”, remarcó.

En conferencia de prensa, Pablo Moyano, junto a Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (FEMPINRA) y Raúl Durdos (SOMU), habló del paro y destacó un “acatamiento del 100%”. Al mismo tiempo que criticó a la UTA por no adherir a la protesta.

Alrededor de las 20 horas se conoció que el gremio que conduce Roberto Fernández levantó la huelga anunciada para el jueves 31, que iba a afectar a la mayoría de las líneas que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión se tomó tras una larga negociación en donde se habría fijado un aumento salarial para los choferes, a pagarse a partir de enero 2025.