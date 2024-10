Paro de transporte hoy, en vivo: largas filas en las paradas de colectivos y malestar de los pasajeros

Se acumula basura en algunos puntos de recolección

Aunque no hay recolección de basura por la medida de fuerza, la acumulación en las calles no es especialmente llamativa: muchos vecinos tomaron el recaudo de no sacarla. La excepción es en grandes centros de tránsito, como estaciones de tren, donde a primera hora se veían montañas de basura.