La anécdota viral de Lilia Lemoine para graficar la reactivación económica: “Un amigo es arquitecto y ahora maneja Uber”

El comentario viral de Lilia Lemoine para graficar la reactivación económica: "Un amigo es arquitecto y ahora maneja Uber"

Lilia Lemoine, diputada nacional por La Libertad Avanza, se volvió viral en las últimas horas por el curioso análisis que realizó durante su participación como invitada en un programa de TV, en el cual intentó graficar la reactivación económica en Argentina a partir de una anécdota de un ex compañero suyo de trabajo. En ese contexto, la legisladora libertaria contó que su amigo de la juventud es arquitecto, pero para llegar a fin de mes también realiza viajes como conductor de la aplicación Uber.

“Falta —para la reactivación—, les falta a muchos sectores. Sin embargo, en muchos sí empezó a reactivarse. Hay comentarios de gente. Todavía no es para festejar porque hay gente que la está pasando mal, pero me están diciendo, ‘che, ¿sabés que me está yendo muy bien? ¿sabés que empecé a vender de nuevo?’”, dijo ayer miércoles Lemoine, en una entrevista para el programa “Más Nación” (LN+).

Tras su breve introducción, Lemoine argumentó su postura mediante un reciente encuentro que tuvo con un ex compañero de trabajo, con quien coincidió en un call center cuando ella tenía 20 años. El hombre, arquitecto recibido, reconoció que su sector no atraviesa el mejor momento y tuvo que rebuscársela para poder cumplir con todos sus compromisos. “Hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando yo tenía 20 años, trabajábamos juntos en un call center. Me reconoció, yo me acordé y nos pusimos a charlar. Y me dice ‘estoy manejando un Uber, soy arquitecto, el sector bajó en este momento, no me alcanza para pagar la tarjeta, manejo Uber’”, señaló.

Al finalizar su justificación, Lemoine destacó que su amigo es votante de La Libertad Avanza. Y completó: “Me dijo, como la mayoría de gente que maneja Uber, ‘es un cambio de paradigma, yo puedo mantenerme con esto, tengo que esperar el momento’. Hay subidas y bajadas en todo”.

Las declaraciones de Lemoine se viralizaron rápidamente en las redes sociales, e incluso el presidente Milei retuiteó el recorte de la diputada de LLA a modo de reconocimiento para una de las representantes de su espacio en la Cámara baja.

Ayer miércoles, durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Buenos Aires, Javier Milei pronunció un discurso en la misma línea que la diputada libertaria: en tono combativo y repleto de afirmaciones contundentes, destacó las “reformas radicales” que impulsa su gobierno, subrayó su compromiso con la reducción del tamaño del Estado y el impulso a las libertades individuales, e insistió en que el éxito de su gestión radica en que “hace lo que tiene que hacer” y logra la aceptación social con medidas que, en otros contextos, habrían generado un fuerte rechazo popular.

“En menos de un año ya alcanzamos la inflación más baja de los últimos cuatro años”, destacó el Jefe de Estado, que a continuación resaltó que eso se logró incluso con decisiones muy difíciles que, aún así, no afectaron el respaldo de la gente: “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad y no hemos perdido ni un ápice de apoyo social”.

Javier Milei sonríe durante el World Economic Forum

Para el Presidente, esta capacidad de implementar medidas tan duras sin perder legitimidad ante la gente es una señal del compromiso del pueblo argentino con su proyecto de transformación económica. Y por eso ratificó el rumbo.

En línea con su promesa de “ponerle un cepo al Estado”, Milei enfatizó que la reducción del gasto público tiene como objetivo principal devolver recursos al sector privado mediante una disminución de impuestos.

En su discurso, Milei también hizo una fuerte crítica a los gobiernos anteriores, acusándolos de haber impuesto restricciones a las libertades individuales a través de un Estado sobredimensionado. “Los que abogan por el Estado de Bienestar no hacían otra cosa que luchar por el bienestar del Estado”, recordó.