Incendios en Chubut: declararon extinguido uno de los focos cercanos al Lago Epuyén luego de casi tres meses

Los equipos recorrieron amplios sectores afectados en busca de puntos calientes, la guardia de cenizas se extiendió más de un mes

El incendio forestal Primera Cantera – Puerto Patriada, uno de los focos que mantuvo en alerta a la provincia de Chubut durante el verano, fue declarado extinguido tras 43 días de guardia de cenizas. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), bajo la órbita de la Secretaría de Bosques, informó el cierre de este proceso que se extendió desde el 5 de enero y afectó una superficie estimada de 30.677 hectáreas en las inmediaciones del Lago Epuyén. La vegetación alcanzada incluyó áreas de matorral, bosques implantados y nativos.

El fuego, que comenzó a inicios de enero, se propagó rápidamente debido a la sequía y un escenario meteorológico adverso, por lo que alcanzó cerros y valles cercanos a Epuyén y llegó hasta las inmediaciones de Cholila.

Según la Secretaría de Bosques, el comportamiento extremo de las llamas y la velocidad de avance pusieron a prueba la labor cotidiana de las brigadas y de los Bomberos Voluntarios desplegados en la zona. “Este cierre marca el final de un proceso largo y complejo, atravesado por semanas de trabajo intenso”, señalaron desde el organismo provincial.

El incendio pasó por todas las etapas establecidas en los protocolos de manejo: activo, circunscripto, contenido, controlado y, finalmente, extinguido. Tras lograr el control del frente el 19 de febrero, los equipos permanecieron en el área supervisando puntos calientes y consolidando líneas para evitar reactivaciones. La guardia de cenizas, que se extendió más de 40 días, resultó clave para garantizar que las áreas afectadas se enfriaran por completo y no quedara presencia de humo.

El operativo incluyó patrullajes y monitoreo, la coordinación entre distintas instituciones fue clave para controlar el incendio

El proceso de extinción requirió el monitoreo permanente de amplios sectores, muchos de difícil acceso. Brigadistas revisaron troncos, raíces y zonas de turba, donde el calor puede mantenerse y reavivar focos. El despliegue incluyó recorridas diarias en distintos puntos afectados, como El Coihue, la estancia Las Golondrinas y la laguna Las Mercedes. A lo largo de todo el operativo, la presencia de los equipos fue continua, en condiciones exigentes y con jornadas sin descanso.

La Secretaría de Bosques destacó el compromiso de su personal, de las distintas brigadas y de los Bomberos Voluntarios, quienes sostuvieron un trabajo intenso y permanente, adecuado a la magnitud del escenario.

La causa del incendio permanece bajo investigación. El parte oficial del SPMF indicó que aún falta determinar el origen del fuego. Mientras tanto, la gobernación remarcó el contexto de sequía y la influencia de los vientos, que favorecieron la expansión y dificultaron las tareas de control. Las lluvias de mediados de febrero marcaron un punto de inflexión en el combate, permitiendo a los equipos avanzar en la contención y enfriamiento de los sectores más críticos.

El operativo de combate contó con el acompañamiento de instituciones municipales, provinciales y nacionales. Desde la Secretaría de Bosques agradecieron la colaboración de todos los organismos que participaron desde el inicio, así como el aporte logístico de los habitantes y vecinos de las zonas aledañas. El trabajo mancomunado permitió sostener las tareas en un área de gran extensión y complejidad.

El cerro Pirque muestra cicatrices del fuego, su vegetación nativa registró grandes pérdidas

El cierre de este foco no implica el fin del riesgo. El nivel de peligro de incendios en la región se mantiene en alto, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos y la persistencia de la sequía.

Las autoridades reiteraron la prohibición de iniciar fuegos y la necesidad de reportar cualquier avistamiento de columnas de humo o focos activos en la zona.

El incendio Primera Cantera – Puerto Patriada se convierte así en uno de los eventos más relevantes de la temporada, tanto por la superficie afectada como por el esfuerzo desplegado para su control.

Con la declaración de extinción, las brigadas cierran una etapa marcada por la dedicación constante y la coordinación de múltiples actores, en un contexto de condiciones extremas y con el objetivo de resguardar los bosques y la biodiversidad patagónica.