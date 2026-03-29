Rusia bombardeó la ciudad ucraniana de Kramatorsk: al menos tres muertos, entre ellos un niño

Residentes permanecen en el lugar donde se encontraban los edificios de apartamentos alcanzados por un ataque aéreo ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania, el 8 de febrero de 2026 Iryna Rybakova/Servicio de Prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Una bomba aérea rusa mató este domingo a tres personas en Kramatorsk, entre ellas un niño de 13 años, e hirió a otras siete, en un ataque que se produce mientras las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev permanecen en punto muerto y la violencia contra civiles no cesa en el este de Ucrania.

El jefe de la administración regional de Donetsk, Vadim Filashkin, informó del impacto al mediodía a través de su canal de Telegram. Los heridos tienen edades comprendidas entre los 20 y los 85 años, y el proyectil dañó numerosos edificios de varias plantas. Filashkin denunció que las fuerzas rusas “vuelven a lanzar un ataque deliberado contra una ciudad pacífica y matan a niños”, y calificó el bombardeo de “acto de terrorismo deliberado”. “Sin duda, tendrán que responder por cada vida destruida y por cada hogar arrasado”, añadió.

En la misma jornada, otra menor perdió la vida a consecuencia de los ataques nocturnos con drones. Una niña de 13 años herida de gravedad la víspera en un ataque ruso contra la comunidad de Voskresenske, en la región de Mikoláyiv, falleció en el hospital, según comunicó el jefe de la administración militar regional, Vitali Kim. En ese ataque resultaron heridas diez personas, ocho de ellas menores de entre 10 y 16 años, y dos mujeres de 40 y 18 años. A primera hora del domingo, otra niña de 15 años y la mujer de mayor edad seguían en estado grave; el pronóstico de otros seis menores era de gravedad moderada.

Unos edificios de la ciudad ucraniana de Kramatorsk tras un ataque ruso (Europa Press)

Los ataques del domingo se inscriben en una campaña aérea más amplia. La Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó desde la tarde del sábado un misil hipersónico Kinzhal y 442 aparatos no tripulados —modelos Shahed, Gerbera e Italmas, entre otros— desde diversas regiones rusas y desde Crimea, anexionada ilegalmente en 2014. La defensa antiaérea ucraniana derribó o neutralizó 380 de esos drones antes de las nueve de la mañana, aunque el ataque continuaba entonces activo.

Kramatorsk ocupa un lugar central en la guerra. Es la ciudad más importante de la provincia de Donetsk que permanece bajo control ucraniano y ejerce desde 2014 las funciones de capital administrativa de la región, tras la toma de Donetsk por separatistas prorrusos apoyados por Moscú. Antes de la invasión a gran escala de 2022, contaba con 150.000 habitantes; hoy ha perdido dos tercios de su población y el frente de combate se sitúa a menos de 20 kilómetros. Rusia controla en la actualidad en torno al 78% del territorio del óblast de Donetsk, y la aglomeración de Kramatorsk y las ciudades vecinas de Sloviansk, Druzhkivka y Kostiantynivka constituye el último reducto urbano significativo de Ucrania en la región.

El patrón de ataques contra zonas civiles en Kramatorsk es largo. En abril de 2022, misiles rusos alcanzaron su estación de tren y causaron al menos 50 muertos entre civiles que esperaban ser evacuados. En junio de 2023, otro misil impactó en una pizzería del centro y mató a 11 personas. Los ataques del domingo reproducen esa lógica de presión sistemática sobre la población que permanece en la ciudad.

El contexto diplomático ofrece pocas perspectivas de alivio. Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos están “en pausa”, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. La última ronda tuvo lugar en Ginebra los días 17 y 18 de febrero sin avances sustanciales. Las conversaciones continúan bloqueadas por las demandas rusas sobre Donetsk y la negativa de Ucrania a ceder territorio sin garantías de seguridad. El Consejo Europeo instó el 19 de marzo a Rusia a aceptar un alto el fuego total, incondicional e inmediato, pero el Kremlin no ha modificado su postura. Mientras la diplomacia no encuentra salida, los bombardeos sobre la población civil siguen sumando muertos, incluidos niños.