“Me fui cuando llegó Messi”: la confesión de un exfutbolista que abandonó el Barcelona tras la aparición del argentino: los motivos

Ludovic Giuly admitió que Lionel Messi impulsó su salida del Barcelona (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

El exfutbolista Ludovic Giuly reconoció recientemente en una entrevista con diario AS que su despedida del Barcelona no fue una decisión forzada por la directiva o por su rendimiento, sino que se llevó a cabo por la irrupción de un joven que cambiaría la historia del club: Lionel Messi.

Durante su visita al Spotify Camp Nou para presenciar un partido de Champions ante el Newcastle, explicó que el arribo del astro argentino fue el detonante de su marcha. “Me fui porque cuando llegó Messi ya vi cómo era y lo que hacía en los entrenamientos. No pasa nada, la vida es así. Me cogió el puesto. Puedo decir con tranquilidad: ‘Messi me cogió el puesto’. No es malo, ¿no? No tengo problema con esto”, afirmó el francés de 49 años.

La llegada del argentino al equipo azulgrana determinó el fin de la etapa del francés en el club

Giuly, que formó parte de una de las delanteras más recordadas junto a Ronaldinho y Eto’o, admitió que era imposible competir con el talento que veía cada día en los entrenamientos. “Yo tenía muy claro cómo era mi juego. La velocidad, la profundidad y llegar hasta la línea. Cada uno tenía su rol bien definido”, manifestó el ex extremo en cuanto al funcionamiento del equipo en el que estuvo durante más de tres épocas, e incluso compartió cancha con Iniesta.

La llegada de Messi significó para Giuly la certeza de que su ciclo en el club había concluido. Pudo haber permanecido un año más, pero prefirió abrirse a nuevos horizontes tras haber sido testigo de lo que el argentino era capaz de hacer sobre el césped. “Lo vi claro. No pasa nada, la vida es así”, confesó. Además, no ocultó la admiración por el capitán de la selección argentina y enfatizó que lo que el rosarino logró después le parece “increíble”.

Lejos de sentir amargura, Giuly se mostró feliz por su trayectoria y por el tiempo vivido en Barcelona. Manifestó que nunca olvidará la ciudad ni los títulos que conquistó como azulgrana. “Siempre que vuelvo soy feliz”, reveló el francés. En su palmarés figuran seis trofeos oficiales, entre ellos dos Ligas y una Champions League, logros que lo consolidaron como pieza clave del equipo entre 2004 y 2007.

Ludovic Giuly se retiró oficialmente del fútbol profesional en Francia en 2016 (REUTERS/Manon Cruz)

Actualmente, Giuly disfruta del fútbol desde otra perspectiva. Compite en el equipo de Leyendas del Barcelona, donde revive junto a excompañeros la emoción de vestir la camiseta azulgrana. El francés aseguró que cada reencuentro con Ronaldinho y otros integrantes de aquel plantel es motivo de alegría. “Siempre seremos amigos”, señaló.

Giuly evocó el ambiente de aquel Barça dirigido por Frank Rijkaard, que devolvió la ilusión al club y a sus hinchas. El equipo no solo ganó títulos, sino que también dejó huella por el estilo de juego y la camaradería entre sus figuras. El gol que marcó en la semifinal de Champions frente al Milan, tras una jugada de Ronaldinho, sigue siendo uno de los recuerdos más valiosos para él: “Fue un gol increíble, fue una liberación, para el club y para mí, porque gracias a él fuimos a la final”, subrayó durante la entrevista.

El exjugador francés se refirió también a las nuevas generaciones que ocupan su antigua demarcación. Se mostró optimista al hablar de Lamine Yamal, a quien ve preparado para grandes retos. “Puede ganar muchos títulos con el Barça y luego está su propia calidad”, apuntó Giuly, aunque advirtió que las comparaciones con Messi no benefician a nadie. “Lamine tiene que hacer su camino”, concluyó.