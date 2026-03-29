Huracán-Olimpo y Newell’s-Acassuso, los dos encuentros que le dan continuidad a la Copa Argentina

Los 32avos de la Copa Argentina seguirán este domingo con dos compromisos que comenzarán a definir los últimos cruces de esta instancia en la competición que entrega un boleto directo a la Copa Libertadores. Huracán y Olimpo saltarán a la cancha desde las 18 y Newell’s hará lo propio contra Acassuso a partir de las 20:15.

HURACÁN VS. OLIMPO

Huracán y Olimpo iniciarán la jornada desde las 18 en el Estadio Ciudad de Caseros para definir al rival de Barracas Central en los 16avos de final de la Copa Argentina. El arbitraje será de Yael Falcón Pérez y la televisación correrá por cuenta de TyC Sports.

El Globo llega a este duelo envuelto en un mal momento. El plantel de Diego Martínez afronta una espiral negativa después de ganar el clásico ante San Lorenzo: solo logró dos victorias en los siete partidos posteriores al enfrentamiento contra el Ciclón.

Por otro lado, el Aurinegro ya comenzó su participación en el Torneo Federal A con una victoria 2-0 ante Alvarado de Mar del Plata como local y sueña con dar el zarpazo en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires.

Probables formaciones:

Huracán: Sebastián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Romero; Óscar Cortés y Leonardo Sequeira. DT: Diego Martínez.

Olimpo de Bahía Blanca: Juan Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancato, Diego Ramírez, Enzo Coacci; Braian Guille y Federico González. DT: Carlos Mungo.

Estadio: Ciudad de Caseros.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

TV: TyC Sports.

Hora: 18:00.

NEWELL’S VS. ACASSUSO

Newell’s y Acassuso medirán sus fuerzas este domingo desde las 20:15 en el último turno de la jornada para resolver la eliminatoria de 32avos de final. El ganador chocará con el vencedor de Gimnasia y Esgrima La Plata y Camioneros.

La Lepra tuvo un pésimo arranque, que le costó el cargo a la dupla Orsi-Gómez, y la llegada de Frank Darío Kudelka trajo la primera victoria en 11 fechas del Torneo Apertura. El 1-0 ante Gimnasia de Mendoza rompió la racha y trajo un poco de calma a una institución que empezó a hablar de luchar por el descenso en el tercer mes del año.

En diferente sintonía, Los Quemeros lograron un buen arranque en la Primera B Nacional, que los llevó a estar en la cuarta colocación de la Zona A con nueve unidades en cinco presentaciones y permanecen a dos puntos del líder Deportivo Morón.

Probables formaciones:

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Valentino Acuña, Walter Núñez; y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Acassuso: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; David de Estefano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso, Lázaro Romero; Ramiro Reynoso y David Escalante. DT: Darío Lema.

Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Pablo Echavarría.

TV: TyC Sports.

Hora: 20:15.

Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Estudiantes 4-0 Ituzaingó

Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland

Talleres 2-0 Argentino de Merlo

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

Barracas Central 2-2 (4-3) Temperley

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano (San Francisco)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2-2 (5-4) Central Córdoba de Santiago del Estero

Aldosivi (Mar del Plata) 3-0 San Miguel

Tigre 2-0 Claypole

River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar

Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy

San Martín (San Juan) 2-0 Deportivo Madryn

Godoy Cruz (Mendoza) 0-1 Deportivo Morón

San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón

Atlético Tucumán 2-1 Sportivo Barracas

Banfield 3-0 Real Pilar

Belgrano (Córdoba) 3-0 Atlético de Rafaela

Independiente 4-2 Atenas (Río Cuarto)

Racing Club 1-0 San Martín (Formosa)

Domingo 29 de marzo

18:00 - Huracán vs Olimpo (Bahía Blanca), en el Estadio Ciudad de Caseros

20:15 - Newell´s Old Boys vs Acassuso, en el Estadio Nuevo Monumental de Rafaela

Lunes 30 de marzo

21:15 - Unión vs Agropecuario, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa

Miércoles 01 de abril

19:00 - Defensa y Justicia vs Chaco For Ever, con estadio a confirmar

21:15 - Instituto vs Atlanta, en el Estadio Nuevo Monumental de Rafaela

Martes 07 de abril

- Estudiantes (Río IV) vs San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar.

- Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar.

- Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 08 de abril

- Sarmiento (Junín) vs Tristán Suárez, en horario y estadio a confirmar.

-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros, en horario y estadio a confirmar.