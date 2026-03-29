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Histórico triunfo del piloto argentino Alessandro De Tullio en la Indy NXT: “Vamos por más”

El corredor de 19 años se impuso por primera vez en la segunda carrera disputada en Barber Motorsports Park

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Alessandro De Tullio, piloto argentino de 19 años, conquistó su primer triunfo en la Indy NXT al imponerse en la segunda carrera disputada en Barber Motorsports Park. El corredor, nacido en Miami y de ascendencia cubano-argentina, finalizó la competencia con un tiempo de 36m39.2778s, marcando así la primera victoria para el equipo AJ Foyt Racing desde 2003.

Con una diferencia de 0.3635 segundos sobre Max Taylor, el argentino lideró la carrera de principio a fin. El podio se completó con Nikita Johnson —líder del campeonato— y las primeras cinco posiciones incluyeron también a Enzo Fittipaldi y Tymek Kucharczyk.

El propio De Tullio valoró el resultado tras la bandera a cuadros: “Muy contento de conseguir la victoria acá en Barber. Una carrera difícil, larga. No tuvimos toques, controlamos la carrera bien, no tuve muchos errores y es lo importante”. El piloto agradeció al equipo y a quienes lo acompañan desde Argentina, y remarcó su intención de seguir avanzando en la competencia.

Alessandro de Tullio
El posteo de De Tullio

En carreras anteriores de la temporada, De Tullio había mostrado velocidad y regularidad, pero había dejado escapar oportunidades en la fecha previa de Arlington y el sábado mismo en Barber. Esta victoria representa, por tanto, un golpe de confianza para el resto del calendario.

“Muy contento de conseguir la victoria. Gracias al equipo del auto #14 y a todos los que me apoyan, vamos por más”, escribió el piloto en su cuenta de Instagram para celebrar el triunfo.

La trayectoria de De Tullio evidencia una progresión constante dentro del automovilismo estadounidense. El piloto se formó mayormente en ese país, coronándose campeón en la SKUSA Winter Series en las categorías X30 Pro Senior y KA Senior durante 2023. Su proyección comenzó a ganar visibilidad en 2022, cuando participó en la temporada inaugural de USF Juniors con el equipo Velocity Racing Development, alcanzando cinco victorias y el cuarto puesto en la clasificación general.

El ingreso de Alessandro De Tullio a la temporada 2026 de INDY NXT representó un nuevo capítulo en la historia del automovilismo argentino, al consolidarse como el principal exponente con raíces argentinas en la antesala de la IndyCar.

El piloto fue confirmado el año pasado como piloto titular del equipo AJ Foyt Racing, una escudería que, dirigida por Larry Foyt, retornó a la categoría tras dos décadas de ausencia. La participación de De Tullio cobra mayor relevancia al considerar que la última representación argentina en la máxima categoría del automovilismo estadounidense se remonta a agosto de 2024, cuando Agustín Canapino finalizó su vínculo con el equipo Juncos Hollinger Racing,

En 2025, De Tullio compitió de forma plena en el USF Pro 2000 Championship con Turn 3 Motorsport, campeonato en el que finalizó cuarto al sumar 342 puntos y obtener cuatro victorias —tres de ellas en las primeras cuatro fechas de la temporada—. Esta combinación de resultados tempranos y consistencia en el rendimiento fueron determinantes para el interés de AJ Foyt Racing en integrarlo como talento principal de su retorno a la categoría.

De esta manera, el corredor albiceleste alcanzó los 108 puntos y escaló hasta la quinta posición del Indy NXT. Lidera la competencia Nikita Johnson (168), secundado por Max Taylor (145) y completa el podio el polaco Tymek Kucharczyk (135). Por delante de De Tullio, en la cuarta colocación, se ubica el brasilero Enzo Fittipaldi con 129 unidades. Los próximos compromisos en el calendario tendrán lugar en Indianápolis, el 8 y 9 de mayo, en el IMS Road Course.

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