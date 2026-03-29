Política

"Estados Unidos nos apoyó varias veces en el expediente": Amerio resaltó el rol clave de Washington en el fallo por YPF

El Procurador del Tesoro detalló el trabajo coordinado de todo su equipo. Reconoció el acompañamiento diplomático internacional y resaltó la cooperación histórica que marcó una diferencia crucial en la resolución del conflicto judicial

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El fallo a favor de la Argentina evitó pagar unos 18 mil millones de dólares
El fallo a favor de la Argentina evitó pagar unos 18 mil millones de dólares

El Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, aseguró este domingo que el apoyo formal de Estados Unidos fue decisivo para que la Argentina lograra revertir el fallo judicial por la expropiación de YPF y evitar el pago de USD 18.000 millones. El funcionario detalló el peso de la estrategia diplomática y jurídica conjunta, que incluyó la presentación de Estados Unidos y otros países como “amicus curiae” ante la Cámara de Apelaciones.

Amerio explicó que la respuesta coordinada entre la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería y la Embajada argentina en Estados Unidos, bajo la conducción del presidente Javier Milei, permitió construir una posición sólida y obtener el respaldo internacional necesario para inclinar la balanza en los tribunales estadounidenses.

Durante una entrevista en Radio Mitre, Amerio destacó que Estados Unidos presentó informes formales como amigo del tribunal, acompañando la postura jurídica argentina en la causa YPF. “Se han presentado doce países, principalmente Estados Unidos, como amigos del tribunal. Todos esos informes fueron a favor de la posición argentina”, remarcó.

El Procurador del Tesoro subrayó el valor de este apoyo: “Formalmente, Estados Unidos nos apoyó varias veces en el expediente. Y eso sí pesa”. Según Amerio, este respaldo fue posible por la tarea diplomática intensa y la articulación del equipo argentino con funcionarios estadounidenses y de otros países.

Sebastián Amerio, Secretario de Justicia
Sebastián Amerio, procurador del Tesoro, resaltó el trabajo jurídico del Gobierno de Milei para revertir el fallo

Para Amerio, el resultado marca una diferencia respecto a gestiones anteriores: “Se trabajó de forma distinta, más allá de lo jurídico también. Se trabajó desde una mirada multifocal, con una unidad muy grande de funcionarios, grupos determinados que trabajábamos en esto desde el inicio de la gestión del presidente Milei y sobre todo bajo su guía”.

Reconstrucción del caso YPF

El funcionario repasó la cronología del conflicto. Recordó que la expropiación de YPF se dispuso en 2012, con un litigio internacional que se extendió durante doce años y que atravesó varios gobiernos argentinos. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Argentina sufrió un fallo adverso de la jueza Preska que condenó al país al pago de USD 18.000 millones.

Amerio explicó que al asumir la nueva administración el 11 de diciembre de 2023, el presidente Milei priorizó la conformación de un equipo enfocado en el caso YPF. Este grupo incluyó a la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal, al canciller Pablo Quirno, al embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford, y a los subprocuradores Juan Stampalia, Pablo Comadira y Santiago Castro Videla.

Amerio relató que el equipo de la Procuración del Tesoro y otras áreas técnicas diseñó una estrategia proactiva y coordinada para afrontar el proceso. “Se empezó a trabajar en una estrategia mucho más organizada, con una proactividad distinta. Resistimos las presiones para acordar”, señaló.

El funcionario valoró el esfuerzo conjunto: “Desde el día uno trabajamos con la gente de Cancillería, los equipos técnicos de la Procuración, la Secretaría Legal y Técnica, y la Embajada en Washington. Todos bajo la guía del presidente Milei”.

Detalles del fallo y escenarios abiertos

La sentencia de la Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y eliminó la condena por USD 18.000 millones. “Argentina no tiene que pagar absolutamente nada”, afirmó Amerio.

Consultado sobre las posibilidades de que el fondo demandante recurra a la Suprema Corte de Estados Unidos o al CIADI, Amerio explicó que las chances de éxito son muy bajas: “Cuando teníamos un 10 % de chances de éxito, ahora ellos tienen menos del 5 % de revertir esto”. Sin embargo, advirtió que mientras existan recursos procesales, no se puede descartar por completo un giro adverso.

Amerio valoró el efecto inmediato de la resolución para la economía argentina y para YPF. Sostuvo que durante años el juicio dificultó la inserción internacional del país y la llegada de inversiones: “Todo el ecosistema mundial y cuestiones como generar seguridad jurídica, préstamos y confianza estaban absolutamente en caída”.

El Procurador afirmó que la sentencia favorable abre un nuevo ciclo: “Esto va a posibilitar que sigan viniendo las inversiones, que la Argentina gane la confianza del mundo y que las empresas quieran invertir. Esto genera un círculo virtuoso para la economía argentina”.

En el cierre de la entrevista, Amerio dedicó un reconocimiento al equipo de la Procuración y resaltó el valor de la formación profesional: “Son gente muy preparada, que desde el día uno dejaron el alma por esta causa. El ejemplo es ese: se puede hacer en Argentina las cosas bien. Requiere trabajo, bajo perfil y control del ego”.

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