Teresa Parodi y un homenaje inolvidable: inauguraron la escultura de Pedro Canoero en Paraguay

En San Bernardino, Paraguay, Teresa Parodi asistió a la inauguración a orillas del Lago Ypacaraí la estatua de "Pedro Canoero", inspirada en un chamamé de la correntina (Telefuturo/X)

El folclore argentino y paraguayo vivió una jornada histórica y repleta de emociones a orillas del Lago Ypacaraí, donde la cultura popular volvió a brillar con fuerza. El viernes 27 de marzo, más de dos mil personas se congregaron en San Bernardino para ser parte de un homenaje único: la inauguración de la escultura “Pedro Canoero”, inspirada en la mítica canción de Teresa Parodi. El evento, marcado por la música, la danza y el reencuentro de dos pueblos hermanos, se transformó en una verdadera fiesta en la que la tradición, el arte y la memoria se hicieron presentes bajo la mirada emocionada de la artista y los asistentes.

La jornada, marcada por el calor y la humedad, desplegó un clima festivo desde temprano. Familias enteras, jóvenes y adultos llegaron para presenciar la habilitación oficial de la escultura, que desde ahora se erige como nuevo ícono de la ciudad paraguaya. La figura de Pedro Canoero, inmortalizada por Parodi en 1985 como parte de su álbum El Purajhéi de Parodi, se transformó en símbolo de la región y en puente cultural entre dos pueblos que comparten historia, música y tradiciones.

Asimismo, la protagonista de la noche no fue otra que la cantautora, quien se subió al escenario de San Bernardino con la energía y el carisma de siempre, reafirmando su lugar como una de las máximas referentes del folclore argentino. Acompañada de sus nietos, jóvenes músicos que la secundaron con talento y frescura, Parodi desplegó un repertorio emotivo y festivo. Canciones como “De alláite”, “La Negra Eulogia” y “Yo vengo a ofrecer mi corazón” fueron coreadas por la multitud, que no ahorró aplausos y ovaciones a cada interpretación.

La escultura de "Pedro Canoero" en homenaje al reconocido chamamé de la artista correntina (Captura de video)

Uno de los momentos más altos de la noche se vivió cuando Teresa compartió escenario con Ricardo Flecha Hermosa, cantautor paraguayo de largo recorrido. Juntos, interpretaron “Pedro Canoero” y “Canción para Verónica”, en una postal que resumió el espíritu de hermandad y emoción que atravesó el evento. Las voces de ambos, entrelazadas con el paisaje y el público, lograron un clima mágico, donde la música se volvió memoria y homenaje.

Pero el pico de emoción llegó con el descubrimiento de la escultura, una obra basada en el personaje que Parodi creó e inmortalizó en su canción. La artista, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas al ver la figura del canoero convertida en monumento. “Pedro Canoero” es mucho más que un tema musical: es la historia de un pescador que Teresa conoció en un paseo por el lago Ypacaraí y que, sin saberlo, inspiró una de las canciones más emblemáticas del folclore argentino y sudamericano.

Teresa Parodi no pudo ocultar su emoción al ver en persona la escultura inspirada en el reconocido chamamé (ABC Paraguay)

El homenaje en San Bernardino se realizó apenas unos días después de otro reconocimiento trascendente para Parodi. El martes pasado, la artista fue condecorada por la Cámara de Diputados de Paraguay, que le otorgó la “Orden Nacional al Mérito Comuneros” por su vasta trayectoria artística y su aporte a la promoción de las expresiones culturales en favor de la identidad de los pueblos suramericanos. “Recibir este premio es un honor inmenso. La música y la cultura paraguaya han sido una gran influencia en mi carrera. El alma del pueblo paraguayo, su resiliencia y su pasión por la música son un ejemplo para mí”, dijo Teresa, emocionada, durante la ceremonia.

Así, Parodi recibió el cariño y el reconocimiento de un pueblo que la adoptó como propia. Entre homenajes, premios y ovaciones, la artista reafirmó su compromiso con la identidad y las raíces, y dejó en claro que la música sigue siendo un puente para unir corazones y celebrar la vida. La historia de Pedro Canoero, nacida de una experiencia personal y convertida en leyenda, vive hoy en el arte, la memoria y la emoción de quienes supieron escucharlo y hacerlo propio.