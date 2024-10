Coloquio de IDEA: cuatro gobernadores celebraron el rumbo económico, pero reclamaron rediseñar la coparticipación

Rogelio Frigerio, Raúl Jalil, Ignacio Torres y Gustavo Valdés participaron de un panel en el Coloquio de IDEA

En la segunda jornada del coloquio de Idea, cuatro gobernadores de diferentes regiones del país coincidieron en celebrar el rumbo económico que está teniendo la administración del presidente Javier Milei, pero reclamaron medidas para simplificar y eliminar impuestos, modificar el sistema de coparticipación y políticas para fomentar las inversiones en sus provincias.

En el panel estuvieron los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Corrientes, Gustavo Valdés, quienes opinaron sobre la situación actual de la Argentina y se mostraron optimistas de cara al futuro, aunque también expresaron algunas críticas hacia las autoridades nacionales.

Al comienzo del panel -a las 11:40 de este jueves en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, sede central del evento-, los dirigentes, todos provenientes de diferentes partidos, hablaron sobre la actualidad de sus respectivos espacios.

En primer lugar, Frigerio aseguró que PRO está trabajando en “reconciliar a la política con la gente, que esa es la principal grieta que hay”, porque “si la política no sirve para resolver problemas concretos de la ciudadanía, no sirve para nada”.

Por su parte, Jalil se refirió al peronismo y reconoció que “cuando se pierde una elección, es difícil reconocer un liderazgo”, pero deseó “que se consiga la unidad ahora en el partido”, que está por transitar comicios internos en los que (por ahora) se enfrentan Cristina Kirchner y Ricardo Quintela.

Cristina Kirchner y Ricardo Quintela se disputan la presidencia del PJ

“Yo, cuando comencé en la política, el 30% era peronismo, el otro 30% era radical y sólo un 20% era de otras fuerzas, pero eso ha cambiado en la actualidad y hay que trabajar en el marco de este nuevo momento. Y hay que hacerlo con el sector privado”, agregó.

Por su parte, Valdés opinó sobre la actualidad de la UCR y consideró que “es difícil ser radical, pero vale mucho la pena serlo”, porque, en tono jocoso, señaló que es una agrupación “que a veces es de derecha y a veces de izquierda, según cómo lo vea al PJ”.

Al ser consultados sobre la situación impositiva en el país, los cuatro gobernadores coincidieron en que la Argentina está “en un momento bisagra, donde hay vocación reformista”, por lo que hay “una oportunidad histórica” para “avanzar hacia una reforma fiscal en serio, salir de esa matriz regresiva, distorsiva y centralista”.

“Me parece que esa es una discusión que falta, que hay que darla. La podemos dar si querés, de manera más estructural, cuando discutamos la nueva ley de coparticipación, si es que el Pacto de Mayo finalmente se hace operativo, pero igualmente se puede empezar a discutir en el presupuesto, que tiene muchas inconsistencias que se deben empezar a corregir; por ejemplo: hoy los impuestos son todos coparticipables por la Constitución, por las leyes. Si no van a las provincias es porque se decidió que tengan una asignación específica distinta en general”, señaló Frigerio.

En este sentido, el mandatario remarcó que Entre Ríos le aporta recursos a la Nación “a través de la no coparticipación del impuesto al cheque, de una parte del IVA, del impuesto a los combustibles, de varios impuestos al ANSES”, pero “este año no recibió nada de eso”.

Frigerio reclamó rediseñar el sistema de coparticipación

“Otro ejemplo concreto es el impuesto a los combustibles, que tiene una asignación específica, que es ir (a financiar) el subsidio al transporte público de pasajeros. El Gobierno nacional decidió que (ese beneficio para los pasajeros) tenía que ser una responsabilidad de las provincias, bienvenido sea, pero no te quedes con ese impuesto entonces”, protestó.

Por su parte, Torres sostuvo que “en el corto plazo la discusión (sobre este tema) hay que darla porque hay un mandato constitucional incumplido”, pero aclaró que no es necesario que haya una ley para eso, ya que “hay muchas decisiones que se pueden tomar incluso por decreto”.

“Si el rol del Estado para este Gobierno es pura y exclusivamente seguridad nacional, relaciones exteriores y macroeconomía, perfecto. Ahora, no sigamos cobrando impuestos por cosas que no vamos a hacer; o aliviamos a nivel fiscal o descentralizamos. La discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren plantear como una gran discusión mucho más sofisticada”, remarcó.

Para el gobernador chubutense, si el oficialismo no tiene “la humildad suficiente para escuchar al que acompaña, se corre el riesgo de volver a la demagogia, al populismo que chocó un país prácticamente imposible de fundir”.

“Trabajemos entre todos para progresivamente para ir mejorando y no acrecentar esas asimetrías que no son fiscales, son académicas, sanitarias y sociales. Hoy no tiene el mismo derecho a la educación terciaria un chico que nace en el norte o en el sur de la Argentina, que alguien que nace en la Capital Federal. Hoy hay dos países y no tenemos que tener miedo de dar esa discusión. Es un acto de justicia rediscutir la coparticipación”, cerró.