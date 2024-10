Campero defendió su apoyo al veto: “Somos radicales que estamos teniendo un rol colaborativo y clave en la gobernanza”

El legislador defendió su apoyo al veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario (X: @mariano_campero)

Luego de que el veto a la Ley de Financiamiento Universitario consiguiera el apoyo de una parte de la Cámara de Diputados para mantenerse en vigencia, el diputado radical Mariano Campero reafirmó su postura política y aseguró que tanto su voto, como el de parte de sus compañeros de bloque nació de una actitud colaborativa y de respaldo para con el Gobierno nacional. “Creo que es un gobierno que tiene una dificultad parlamentaria importante y me parece que el Congreso tiene una responsabilidad clave”, planteó.

Desde que la cuestión del financiamiento universitario se puso sobre la mesa, dentro del radicalismo se habrían gestado una facción disidente que ha encontrado mayores puntos de conexión con el oficialismo que con sus compañeros de bloque. Tal como ocurrió durante el tratamiento del proyecto de ley, el representante tucumano junto a otros tres miembros del partido, Luis Picat, José Tournier y Martín Arjol, se diferenciaron al apoyar la medida establecida por el Poder Ejecutivo.

Ante los cuestionamientos que suscitaron a raíz de la postura que tomaron los denominados “radicales libertarios” -en donde también fue incluido Pablo Cervi, pese a su ausencia en la sesión del miércoles-, Campero ratificó: “Somos radicales que hoy estamos teniendo un rol colaborativo y clave en la gobernanza del gobierno”. En este sentido, el ex intendente de Yerba Buena descartó la existencia de una grieta en el bloque al afirmar que los cinco participan de todas las reuniones partidarias.

En medio de un debate organizado por el programa A dos voces, emitido por TN, el diputado radical consideró: “Creo que es un gobierno que tiene una dificultad parlamentaria importante”, y agregó: “Me parece que el Congreso tiene una responsabilidad clave”, en referencia al apoyo que una fracción del radicalismo le brindó al veto presidencial. De esta manera, pidió darle un voto de confianza al Gobierno, tras asegurar que la educación sería una vía para generar oportunidades.

El diputado tucumano aseguró que es una responsabilidad del Congreso acompañar al Gobierno

“Hoy el Gobierno tiene la enorme responsabilidad de demostrar que con el presupuesto -planificado para el 2025-, la inversión en educación que se va a realizar para generar oportunidades”, apostó el dirigente radical al señalar: “Estoy convencido de que es una carrera de resistencias”. Incluso, pronosticó: “Capaz que año que viene estamos recorriendo universidades diciendo esta obra la hizo Milei, cuando todos los otros presidentes miraron a todos lados”.

Después de haber mencionado la cuestión sobre el Presupuesto 2025 presentado por el Poder Ejecutivo, Campero destacó que hubo un incremento del 12,5% en los fondos públicos que serían destinados a las universidades públicas. “El año que viene se van a crear cinco universidades y se va a aumentar un punto del presupuesto total”, resaltó al indicar que tres puntos serían otorgados para el financiamiento universitario.

Al mismo tiempo que criticó la falta de cuestionamientos realizados por el estado de las universidades en los últimos cuatro años, el radical consideró injusto que la culpa sea atribuida a la actual gestión que solo lleva once meses en vigencia. Asimismo, apuntó que “el veto ha despertado una nueva oportunidad en el Gobierno nacional que si la sabe aprovechar puede hacer una verdadera reforma educativa”.

La reunión con el presidente Javier Milei en la que participaron los cinco diputados radicales

La interna radical comenzó a gestarse desde que los cinco miembros disidentes se fotografiaron junto al presidente en la Casa Rosada, como un gesto de confianza hacia el oficialismo de que votarían a favor del veto aplicado a la fórmula de movilidad jubilatoria que significaba un aumento en los montos percibidos por jubilados y pensionados. De hecho, llegó a ponerse en duda la pertenencia de este sector al bloque radical, aunque en términos oficiales aún permanecen anexados a la bancada representada por el cordobés Rodrigo De Loredo.

Por ese entonces, Campero defendió su postura al manifestar: “Siempre la lucha es de adentro, solo que entiendo que la interna radical solo han llevado a que hoy el radicalismo no mida más de tres puntos en el país”, y remarcar que había ganado su banca en el Congreso al haber ganado “internas cerradas, abiertas, PASO y elecciones generales”. Incluso, al ser consultado por la prensa si se consideraba un “traidor”, el representante tucumano respondió: “Para nada”.

Sobre la foto en la Casa Rosada, el diputado relató que el contacto lo hizo la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien agradeció por haberle brindado su apoyo. “Obviamente, venimos votando todo con el Gobierno y no me avergüenza decirlo”, expresó, para después justificar: “Por más noble que sea el tema, no podemos golpear un plan económico que te diría que es la púnica virtud o la más importante que tiene el presidente Javier Milei”.