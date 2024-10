Sin Caputo y con la primera ruptura del oficialismo con los dialoguistas, comienza el debate por el Presupuesto 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, Javier Milei y el presidente del BCRA, Santiago Bausili

Esta tarde comienza el debate en Comisión del Presupuesto 2025. Así lo estableció el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, que convocó para hoy a las 14 horas. El llamado indica que fueron invitados el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, junto con “funcionarios del Ministerio de Economía”, quienes expondrán sobre el “Mensaje Nro. 0051/24 y proyecto de ley de fecha 15 de septiembre de 2024 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2025″.

Sin embargo, la relación con los bloques de lo que fue la oposición dialoguista se ha deteriorado en estos 10 meses, y hay sectores que están muy molestos ante la falta de gestos por parte de La Libertad Avanza y la incapacidad para cumplir los acuerdos.

El bloque Encuentro Federal, que junto a sectores de la UCR y el PRO trabajaron intensamente en lo que finalmente se conoció como Ley Bases, definió ayer por la tarde la posibilidad de presentar un dictamen propio. Como le habían anticipado a Martín Menem, si Caputo no asistía, no firmarían el dictamen del oficialismo. La decisión se tomó en conjunto con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien no participó del zoom con Mauricio Macri porque estaba reunido con los legisladores del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto.

José Luis Espert

“Se está trabajando en un dictamen que sea con déficit cero, pero con partidas para universidades, jubilados y provincias”, explicó a Infobae una fuente del bloque. “Para eso van a revisar partidas del presupuesto actual que crecen sin demasiada explicación (Jefatura de Gabinete de Ministros, SIDE, Secretaría General de la Presidencia, es decir, Karina Milei)”. Además, los legisladores presentarán un análisis sobre las exenciones impositivas fiscales, indicando cuáles podrían ser revisadas.

Finalmente, este sector presentará una nota para que también se convoque a los gobernadores a exponer. “La primera lista está conformada por Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut)”.

La comisión también estará marcada por lo que pueda suceder el día siguiente, cuando a las 11 de la mañana se convoque a sesionar por la insistencia en la ley de presupuestos universitarios. La UCR, UP, Encuentro Federal, el MPN y la izquierda cuentan con que el PRO “colabore” con votos y ausencias, pero el líder del partido amarillo, Mauricio Macri, ordenó apoyar el veto presidencial. Hasta el momento, quienes votan por insistir en la ley cuentan con 160 votos asegurados. Por el lado del veto hay 77 votos firmes. Si los bloques que apoyan la insistencia llegan a 164 votos, que parece ser el límite, la opción del veto no debería superar los 82 votos para que la oposición consiga los 2/3 necesarios y la norma pueda avanzar.

Por su parte, Guberman y Quirno se encargarán de presentar y responder sobre los lineamientos macro del proyecto de ley que presentó el presidente Javier Milei en el recinto. En cuanto a esto, el proyecto señala que el Gobierno espera que el tipo de cambio oficial cierre 2024 en $1.019 y alcance los $1.207 en diciembre de 2025. Además, se proyecta una inflación del 104,4% para este año y 18,3% para 2025. En 2025 y 2026, el PBI crecería un 5% anual. Desde el punto de vista impositivo, el proyecto prevé una caída en la recaudación de Bienes Personales del 22,7% y un aumento en las retenciones del 100%.