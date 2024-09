Nuevo gesto de acercamiento con el Reino Unido: cinco gobernadores “dialoguistas” viajan a una cumbre en Londres

Los cinco gobernadores que viajarán a Reino Unido son Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza) y los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta)

La noticia no pasó inadvertida. La cuestión Malvinas es un tema de especial sensibilidad para Argentina. El martes, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se reunió con su par del Reino Unido, David Lammy, y anunció un acuerdo por el cual se retomarán los vuelos semanales a las islas del Atlántico Sur desde San Pablo, con escala en Córdoba. De inmediato, se abrió un debate en la opinión pública sobre el significado de esa decisión y el asunto escaló a un pico de tensión cuando Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, salió el viernes al cruce para repudiar ese pacto. “¿Nos toman por tontos?”, interpeló la titular del Senado. En este marco, en el Gobierno buscan despejar inquietudes al respecto y aseguran que sostendrá el reclamo del derecho de soberanía. “Empezamos una nueva etapa en la relación bilateral, para afianzar la cooperación y el diálogo. Eso de ninguna manera es renunciar a nuestra posición histórica”, aseveró a Infobae una alta fuente diplomática.

La respuesta fue en sintonía con el tono del comunicado que difundió el 24 de septiembre el Palacio San Martín. “Las medidas que están siendo adoptadas para alcanzar una mejor relación bilateral”, suscribió el documento de la diplomacia argentina para explicar la relevancia del encuentro.

A esa sintonía diplomática se le sumará otro gesto de acercamiento con el Reino Unido. Un grupo de cinco gobernadores “dialoguistas”, que cultivan buena relación con la Casa Rosada, viajaron hoy a Londres para participar de una cumbre global sobre inversión minera, agroindustria y turismo. Se trata de los mandatarios de Juntos por el Cambio Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza) y los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sánez (Salta).

Según supo Infobae, el viaje de los gobernadores fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de buscar inversiones en minería, agroindustria y turismo. Además de los mandatarios, participará Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, en representación del Gobierno, y una delegación de empresarios argentinos. El motivo del viaje es la invitación a participar de la Bolsa de Metales de Londres 2024, un evento global que se llevará a cabo entre hoy y el miércoles y busca promover inversiones y negocios en la industria de los metales.

Los representantes argentinos expondrán mañana en el marco del panel “Argentina Day”. Mientras que Lucero también se presentará hoy en la actividad “Fast Markets”. Ayer hubo una reunión preparatoria de la misión en la Embajada del Reino Unido, liderada por la embajadora Kirsty Hayes, de la que participaron algunos de los gobernadores y el secretario de Minería.

Diana Mondino y Canciller Mondino y Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña, David Lammy

La presencia de los gobernadores en Londres se dará luego de la foto de Mondino con el jefe del Foreign Office que suscitó críticas de la oposición, que leyeron la reunión y el acuerdo sobre los vuelos como un modo de ceder en el reclamo de soberanía. Aunque el cuestionamiento más estrepitoso fue el de la propia vicepresidenta, que enarbola habitualmente la defensa sobre esa cuestión. “Todos saben lo que representa Malvinas para mi y que ese es mi límite y me obliga a expedirme. La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares”, sostuvo.

Para Villarruel, este acuerdo implica ir a “visitar nuestras islas con visa y pasaporte”. Además, azuzó: “¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación”. El comunicado de la vicepresidenta profundizó la interna dentro del Gobierno y resonó en la Cancillería. Cuando la publicación sumaba miles de interacciones de X, Mondino aún estaba en Nueva York, finalizando su agenda diplomática en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fue en ese contexto en el que se dio la bilateral con Lammy. Mondino acordó con su colega finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja, que implica el reconocimiento de restos de los caídos en Malvinas. Y, además, organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, con el objetivo de que puedan visitar las tumbas que yacen en el cementerio Darwin.

El cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. (Archivo DEF)

En relación con la idea de retomar los viajes semanales a Malvinas que se habían discontinuado durante el Gobierno de Alberto Fernández, la canciller aseguró que es en favor de “una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018″. La medida implicará la reanudación del vuelo semanal que parte desde San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba.

Esas conversaciones se dieron bajo el paraguas de soberanía contenida en la Declaración Conjunto entre Argentina y el Reino Unido, suscripta el 19 de octubre de 1989. Especialmente, en base a los lineamientos pactados en el artículo dos de ese documento internacional.

Mondino gestionó el tema junto a su equipo de Cancillería, con especial articulación de Paola Di Chiaro, secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. El Gobierno de Javier Milei sostendrá, en tanto, la postura de Argentina sobre el reclamo de soberanía. En el Palacio San Martín deslizan que este acuerdo es una forma de “reconstruir la confianza” con el Reino Unido para “profundizar” la cooperación y el vínculo diplomático. “Nosotros no renunciamos a nuestro reclamo histórico, pero si no generamos un marco de diálogo, no vamos a poder avanzar para iniciar ninguna negociación”.

Por su parte, Kirsty Hayes, embajadora británica en Argentina, destacó la reunión. “La gran mayoría de los caídos ya habían sido identificados en proyectos anteriores, pero obviamente para los familiares de los pocos que quedan todavía es un área muy dolorosa. Tuvimos negociaciones sobre este proyecto el año pasado, en febrero, cuando el ex canciller decidió abandonar el pacto que estableció esta área de trabajo. Así que es con mucha alegría que estamos empezando este tema”, declaró en un reportaje con radio Rivadavia.

Diana Mondino y David Cameron, ex canciller británico, durante una reunión bilateral en febrero, en el marco de la cumbre de cancilleres del G20

En junio, Mondino había participado de la reunión del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas y ratificó la voluntad de Argentina respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas y exhortó al Reino Unido para comenzar las negociaciones diplomáticas para deponer la ocupación británica. “Tenemos la expectativa de presentar una muy firme postura que tiene Argentina con respecto a las Malvinas. Queremos pedir una vez más que, por favor, la negociación pueda iniciarse. Lo importante es que quede clara nuestra postura y, si en tal caso la negociación no inicia, no fuimos nosotros los que nos negamos a negociar”, sostuvo la canciller durante ese viaje en declaraciones exclusivas a Infobae.

Este encuentro con Lammy busca pasar a una nueva etapa en la relación con el Reino Unido, luego del cruce que Mondino había tenido en febrero con David Cameron, otrora canciller británico, durante un encuentro en Río de Janeiro, en el marco de la cumbre de cancilleres del G20. La jefa de la diplomacia argentina le recriminó a su entonces colega el viaje que él había hecho a Malvinas para grabar un spot de tinte proselitista. Los británicos estaban en plena campaña electoral para las elecciones de junio, que terminaron, finalmente, con la salida de Rishi Sunak y la llegada del actual primer ministro, el laborista Keir Starmer.

En el Gobierno explican que esta etapa no implica ceder el reclamo sobre el derecho de las islas del Atlántico Sur y que se ahondará la cooperación en diversos temas referidos al “desarrollo humano y económico” o “conservación de pesquería”. Mondino y Lammy quedaron en volver a reunirse. Incluso, no se descarta la visita de un representante del Gobierno británico a Buenos Aires para las próximas semanas.

Kirsty Hayes, embajadora del Reino Unido en Argentina