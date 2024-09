Nicolás Massot habló de las próximas elecciones y afirmó: “Al Gobierno le falta un plan distributivo”

Nicolás Massot: "Al Gobierno le falta un plan distributivo"

Nicolás Massot criticó la manera en que Javier Milei está llevando al ajuste, principalmente por los vetos a las jubilaciones y la ley de Financiamiento Educativo, y afirmó que al Gobierno “le falta un plan distributivo”. Si bien destacó que la gestión libertaria haya logrado el equilibrio fiscal, advirtió que falta un plan productivo.

“¿Hay algo en lo cual estamos prácticamente todos de acuerdo, no? Y que Milei lo ha llevado de la mejor manera, con la mayor determinación, que es el equilibrio fiscal en este momento, con la inflación que tenemos, es realmente una necesidad. Ahora, inmediatamente después, el problema radica en el cómo. Radica en cómo logramos el equilibrio fiscal, porque es mentira que hay una única manera, que es lo que dice el Gobierno todo el tiempo”, comenzó el diputado nacional en diálogo con Laca Stream.

Y agregó: “Lo que hay de fondo es que al Gobierno le falta un plan distributivo, y esto no es una mala palabra. Ahora uno habla de cualquier cuestión que parezca colectivista, que parezca social, que tenga cruzado el principio de subsidiariedad que tiene la política intrínsecamente, que es que obviamente al que menos oportunidades tiene. Sin quebrar la meritocracia, sin quebrar el valor del esfuerzo y del trabajo, que es lo que ha pasado en el pasado, sin quebrar esos valores. Obviamente que hay que propender a equilibrar oportunidades”.

En esa línea, dijo que “el Estado tiene necesariamente un rol distributivo y eso está totalmente ausente en el plan fiscal del Gobierno” y alertó que también falta un plan productivo.

“No tiene ningún sentido es cómo se está haciendo el reparto del esfuerzo fiscal entre los distintos sectores de la sociedad. No tiene ningún sentido”, sentenció.

Massot, que en la Cámara de Diputados integra el bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto, habló del escenario electoral en 2025 y anticipó que su espacio intentará lograr ser la única lista de centro, en oposición a La Libertad Avanza -en fusión con el PRO- y el kirchnerismo.

“Emilio Monzó o Florencio Randazzo pueden encabezar la lista de nuestro espacio en la provincia de Buenos Aires. El PRO si se comporta como en el Congreso seguramente vaya con la Libertad Avanza. Estoy dispuesto a sentarme a hablar con Manes, con Maximiliano Abad, con Pablo Dominici, con todo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a intentar que haya una lista de centro”, expresó.

Sin embargo, rechazó cambiar su forma de hacer política por intereses electorales: “Si uno tuviera que regir el comportamiento presente en función de lo que cree que va a maximizar sus posibilidades electorales nos tendríamos que reunir a decidir de qué lado tiramos piedras, porque lo que garpa es eso. No voy a dictar mi comportamiento por un comportamiento electoral. La opinión pública es lo que más rápido cambia y acá hay que saber perder”.

Y completó: “En la medida en que no cambies de fondo, puede ser que algún día te toque. Algún día, tal vez, en la Argentina, se valore la preparación. Cada vez que se viene una elección parece que es un precipicio porque no sabes si el próximo presidente va a ser Milei o Cristina de vuelta. En la medida en que siga así van a venir poquísimas inversiones. Hay que tener un proyecto de país y eso, te guste o no, se hace con los otros”.