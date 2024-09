El peronismo consiguió la abstención de los libertarios dialoguistas y Kicillof avanzó con el RIGI bonaerense

La sesión en la Cámara de Diputados bonaerense

La Legislatura bonaerense dio un paso fundamental este miércoles para avanzar con la implementación del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. La Cámara de Diputados votó afirmativamente el proyecto gracias a los votos de Unión por la Patria y las abstenciones del bloque Unión Renovación y Fe y la Coalición Cívica que acompañó la iniciativa.

El proyecto llega después de lo que fue la disputa por la ubicación de la planta de licuefacción de gas natural que YPF tiene proyectada realizar junto a la petrolera malaya Petrona y que, hasta el momento, se instalará en Punta Colorada Río Negro en desmedro de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

Cuando se avecinaba el momento de la definición de YPF y en medio de presiones para que Kicillof adhiera al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), el Ejecutivo bonaerense anunciaba que iba a girar a la Legislatura un proyecto paralelo para el fomento de grandes inversiones, para diferenciarse del proyecto del gobierno nacional. La iniciativa finalmente ingresó a la Cámara baja el 11 de septiembre y, tras una reunión informativa del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, el proyecto se trató este miércoles en el sobre tablas y sin discusión en comisiones. El proceso de sanción fue cuestionado por los bloques que no acompañaron la iniciativa.

Sin embargo, el acuerdo político permitió que pese a los rechazos y abstenciones de la oposición se habilitó el tratamiento del proyecto.

En el PRO, el diputado Matías Ranzini advirtió: “No entendemos por qué tiene urgencia aprobar este proyecto. Lo podríamos haber discutido en comisiones, pero no. Decidieron tratarlo a libro cerrado”, cuestionó. Entre sus objeciones también apareció la prioridad que le da el proyecto a las iniciativas a la política de género y no así al empleo joven. “Resulta que contratar travestis es más atractivo que contratar jóvenes de sexto año egresados de las escuelas técnicas”.

El bloque de Unión por la Patria consiguió asistencia perfecta con 37 votos. El posicionamiento del espacio fue ungido por el presidente del bloque, Facundo Tignanelli; un legislador que responde directamente al presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. El mensaje se da en medio de la interna que atraviesa el peronismo bonaerense.

“El RIGI bonaerense es una ley imprescindible para que no sigan pagando los platos rotos los pequeños y medianos comerciantes y las pequeñas y medianas industrias. Por sobre todas las cosas, viene para tratar de poner un dique de contención al desbarajuste, al derrumbamiento total de la actividad económica, que en esta provincia pega el doble que en cualquier otra”, planteó el diputado Gustavo Pulti de Unión por la Patria que fue el miembro informante por el oficialismo.

El proyecto contiene 32 artículos y propone exenciones impositivas en el orden provincial; es decir en Impuestos Inmobiliarios, Ingresos Brutos y Sellos. Además de ciertas obligaciones a quiénes se sumen al régimen, como por ejemplo la vinculación con proveedores de la zona donde se vaya a instalar la inversión, la generación de mano de obra bonaerense y la “planificación de las acciones contempladas para avanzar en la equidad de géneros en el ámbito laboral”; entre otros aspectos.

Uno de los puntos que fue cuestionado por la oposición es que en la tipología de las inversiones a sumarse dentro del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones provinciales no se haya incluido a la agroindustria. “No veo al campo, quizás quedó algo de la 125. Pudimos haber construido un proyecto mucho más poderoso y no lo veo en el texto de la ley. Nuestro bloque no va a estar acompañando el proyecto”, planteó la diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga. Su bloque se abstuvo.

“Vamos a perder el tiempo debatiendo el RIGI BLUE, cuando ya contamos con un marco nacional al que deberíamos adherirnos”, planteó por su parte el diputado provincial por La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio.

El presidente del bloque del PRO, Agustín Forchieri también cuestionó la iniciativa. “Hace meses que debería haberse dado esta discusión con mayor profundidad. El bloque PRO presentó un proyecto para adherir al régimen nacional en julio de 20224 y Kicillof jamás quiso dar ese debate. Dejó pasar meses y se perdieron oportunidades. ¿Ahora se apura?”, planteó.

“Si queremos pensar Argentina sin la provincia de Buenos Aires, tenemos que pensar decididamente en otra nación. Esta provincia está funcionando con un telón de fondo que es el momento histórico que atraviesa el país. La decisión política de impulsar el RIGI bonaerense resulta una necesidad, un deber y una responsabilidad”, contestó Pulti.

Una vez sancionado el proyecto, el ministro de Producción bonaerense planteó que “dimos el primer paso para tener una nueva herramienta de desarrollo económico e industrial”, y que “que es un paso adelante hacia una normativa que incentive con beneficios fiscales a las inversiones que respondan a objetivos estratégicos de la Provincia”.

“Frente a un Gobierno Nacional que se propone desmantelar la industria nacional, la Provincia sigue apostando por la producción y el trabajo. Buenos Aires es la principal potencia productiva de la Argentina, y seguimos trabajando para su desarrollo y un futuro mejor”, agregó el funcionario de Kicillof.