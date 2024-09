Kicillof salió a mostrar gestión tras el acto de Máximo Kirchner y lanzó: “No estamos en año electoral”

Axel Kicillof

“En este momento no estamos en año electoral, con lo cual lo que nosotros hacemos y decimos es dedicar todo el tiempo que tenemos y más a cuidar a los y las bonaerenses que es para lo que nos eligieron”. Con esa respuesta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, evitó meterse de lleno en la interna del peronismo K que tuvo un fuerte pico de exposición el viernes último con el acto que encabezó el presidente del PJ bonaerense y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, en el que se ratificó la conducción de Cristina Kirchner y se cantó contra “las nuevas canciones”; que había postulado Kicillof.

El gobernador eligió contestar desde lo gestual. Este lunes subió al estrado del Salón Dorado de la gobernación bonaerense a cuatro ministros que en mayor o menor medida trabajan en la construcción política que se da alrededor de su figura: Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Javier Alonso (Seguridad). Kicillof no se refirió de manera explícita al acto de Máximo Kirchner, del que también participaron un nutrido grupo de intendentes y legisladores nacionales y provinciales de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la puesta hecha este lunes advierte una respuesta implícita. La estrategia es mostrar gestión y por eso se definió agrupar ciertos anuncios y ponerlos a rodar. Se informó que se logró desbaratar un casino clandestino Bet 61 que operaba desde Lomas de Zamora y avanzar en la investigación de los responsables de ataques a los locales de La Cámpora y dirigentes comunitarios en Bahía Blanca; la reactivación de obras paralizada por el gobierno nacional -entre las que hay 86 centros de desarrollo infantil, 38 obras de infraestructura universitaria y más de 200 de agua y saneamiento-; un incremento del 20% en las becas de Hogares y Casas de Abrigo, y Territoriales y los 74 convenios firmados con municipios y universidades en el marco del 2° Encuentro del Programa Puentes que se celebró el viernes pasado en Mar del Plata por una inversión de $5.340 millones.

El gobernador junto a Javier Alonso, Gabriel Katopodis, Carlos Bianco y Andrés Larroque

“A mí me eligieron para conducir los destinos de esta provincia y, obviamente, para representar a un pueblo que hoy está bajo este sufrimiento. Nosotros ahí planteamos que tenemos que ser escudo y red para cuidar al pueblo de la provincia de Buenos Aires”, opinó Kicillof. También consideró que Cristina Kirchner “tiene un papel protagónico”. Es que en medio de la discusión sobre la conducción del peronismo una de las pocas certezas que asoman es que, en el corto plazo, Kicillof no romperá lazos con la ex presidenta; pese a lo que suceda alrededor. En La Plata suelen repetir: “Nosotros no tenemos ningún problema con Cristina, todo lo contrario”. Sin embargo, no es la misma consideración que hay sobre Máximo Kirchner o La Cámpora.

El viernes último, en el acto que encabezó Kirchner en Atenas, la militancia entonó una canción por demás elocuente. “Cristina es la conducción/Vamos a ver si lo entienden/Somos soldados de Perón/Y la Patria no se vende/Yo siempre te voy a seguir/No me importa lo que digan/Y si querés otra canción/Vení, te presto la mía”, coreaban las miles de personas que participaron del encuentro en La Plata. La última estrofa se impone como respuesta al pedido de Kicillof durante la campaña del año pasado que planteó que el peronismo necesitaba cantar “nuevas canciones”.

En su intervención, Kirchner también había dicho que La Cámpora no estaba para obstaculizar a nadie -”siempre estuvimos para ayudar a los compañeros y compañeras en los desafíos que tienen”- y que “hay dirigentes del espacio a veces que creen que se construye la autoridad frente a Cristina”. El mandatario bonaerense no se hizo cargo de los dardos que días atrás había lanzado Kirchner en la actividad que lo tuvo como protagonista y cuya convocatoria fue “Armar de nuevo”.

Máximo Kirchner y su acto en la ciudad de La Plata

En una esperable argumentación, Kicillof dijo que el rol de su gobierno es “proteger a nuestro pueblo, sustituir en la medida de lo posible a un gobierno nacional ausente y desertor”, y que esa es “la mejor respuesta que podemos dar en materia política ante una situación como ésta”.

Un poco más allá fue el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, Cristian Girard. El funcionario que responde a Kicillof dijo en declaraciones a Radio Perfil que lo del viernes último “fue un acto de su organización política, donde dio un mensaje a sus bases. En términos de lo que hace al gobierno de la provincia de Buenos Aires, para nosotros no cambia nada. Seguimos enfocados en la gestión, trabajando con todos los sectores del peronismo y con todos los intendentes de la provincia, sean peronistas o no”.

Pero el acto de Kirchner fue seguido con atención por la mesa política de Kicillof. Buena parte del contenido de su discurso estuvo dirigido al interior del peronismo, la militancia propia y una advertencia: si en el próximo tiempo electoral no se pondera una figura propia La Cámpora podría ir por afuera o buscar una interna. “Elegiremos otro camino. Si no, vamos a elegir otro camino”; dijo con el objetivo de no repetir lo que fueron las resoluciones de las candidaturas nacionales por el peronismo de Daniel Scioli en 2015 y de Alberto Fernández en 2019. “Miren dónde está Scioli ahora”, dijo.

Pese a la tensión indisimulable, sí existen vasos comunicantes y que están apoyados desde la gestión y con intereses en común. A la inclusión de dirigentes de La Cámpora en el Gabinete provincial, se le suma la dinámica legislativa en la provincia de Buenos Aires. Esta semana puede haber novedades en ese aspecto, cuando la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesione. Sucede que existe la intención de avanzar con la votación del llamado RIGI bonaerense, una iniciativa del Poder Ejecutivo para darle facilidades impositivas a inversiones de mediano impacto. Casi sin presencia de legisladores propios, quien le junta los votos necesarios a Kicillof es La Cámpora y el Frente Renovador.