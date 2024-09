Javier Milei viaja rumbo a Nueva York para hablar en la ONU y volver a encontrarse con Elon Musk

El presidente Javier Milei desarrollará una intensa agenda en Nueva York

El presidente Javier Milei partirá hoy hacia Nueva York para participar de su primera Asamblea General de Naciones Unidas y desplegar una intensa agenda de actividades y reuniones, entre las que se destaca un nuevo encuentro con el magnate Elon Musk y la presencia en la Bolsa de Valores de esa ciudad estadounidense.

Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el primer mandatario iniciará su vuelo a la Gran Manzana a las 10 y arribará a las 20 (hora Argentina). Viajará junto a la secretaria General, Karina Milei, y los ministros Luis “Toto” Caputo, de Economía; y Patricia Bullrich, de Seguridad; a quienes se unirá la canciller Diana Mondino. En Norteamérica los recibirá el embajador argentino Gerardo Werthein, que tuvo un rol clave en las actividades que tendrá el primer mandatario.

El domingo, a las 20, tendrá una reunión con periodistas de The New York Times en la sede del periódico estadounidense. El lunes, a las 9 (siempre hora argentina), disertará ante inversores y participará de la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York, la bolsa con mayor capitalización de mercado del mundo, donde además tocará la tradicional campana que indica el inicio de operaciones. Poco después, a las 12:30, el presidente se reunirá con el titular de Tesla, Elon Musk.

Karina Milei, Javier Milei, Elon Musk y Gerardo Werthein, repetirán su encuentro en los Estados Unidos

Con el magnate ya se vio en Texas, en la planta de Tesla, y en Los Ángeles, en otro encuentro en el Instituto Milken. El nuevo encuentro se dará en un contexto singular, debido al enfrentamiento que tiene el dueño de X con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, con denuncias cruzadas.

Volviendo a la agenda presidencial, Milei tendrá el mismo lunes, a las 16:45, un encuentro con el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, donde disertará durante 10 minutos.

El martes, a las 14, tendrá una reunión con el Vicepresidente de Política Global y Asuntos Gubernamentales de Google, Karan Bhatia, y luego, a las 16:30 hs, expondrá en el Debate General de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas. Según anticipó Infobae, no está todavía confirmado que se vayan a dar contactos formales con la Casa Blanca o con el FMI. De hecho, el país anfitrión está organizando un cocktail para el lunes a la tarde, después de los discursos del secretario de la ONU, António Guterres y de Joe Biden, pero Milei aún no confirmó si irá. “Va a ser una visita institucional a la ONU”, dijeron en el entorno del jefe de Estado.

Hasta este viernes lo que trascendió del discurso que llevará el Presidente a la ONU es que será un mensaje crítico del rol de los organismos internacionales frente a los Estados y también contra iniciativas como la Agenda 2030, especialmente cuestionada por el Gobierno. El primer mandatario descree de los objetivos enmarcados en ese programa, que incluyen la promoción de la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático. Y considera que las intervenciones de las organizaciones multilaterales deben limitarse a las relaciones crediticias. Equilibraría ese posicionamiento con una alusión directa al “sometimiento” que supuestamente ejerce China sobre el organismo, que representaría un guiño a los intereses de EE.UU. en América Latina.

En el final de las actividades en Nueva York, el Gobierno nacional confirmó que en el transcurso de la tarde del martes, el presidente tendrá dos reuniones bilaterales: a las 18 con el presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa, y a las 18:30 con la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. El mismo día, a las 22, está previsto que parta el vuelo que conducirá al presidente Milei de regreso a la Argentina, donde estará llegando a las 7 de la mañana del miércoles.

Regreso y acto de La Libertad Avanza

Tras su nuevo viaje a exterior, Milei encarará la segunda parte de la semana que decantará en lo que será su primer acto político con características tradicionales desde que asumió al frente del Ejecutivo: el Presidente encabezará el próximo 28 de septiembre un acto en el Parque Lezama para anunciar el lanzamiento como partido nacional de La Libertad Avanza.

Tal como había anticipado Infobae, la cúpula libertaria ya tenía todo listo para que el espacio obtuviera la personería definitiva en el territorio porteño, último paso que se platearon en el oficialismo para formalizar la fuerza a nivel país.

Con todos los trámites judiciales encaminados para lograr el sello, el jefe de Estado confirmó este jueves en su cuenta de Twitter el evento que se realizará ese sábado, a partir de las 19:00, en el predio ubicado en el límite entre San Telmo y La Boca.

Se trata del mismo acto que originalmente estaba prevista que se hiciera en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de “mostrar músculo político” en el distrito gobernado por Axel Kicillof, pero en las últimas horas se decidió ampliar la convocatoria a los referentes de toda la Argentina y que sea el lanzamiento formal del partido nacional.

Todavía no está totalmente definido quiénes serán los otros dirigentes que hablarán durante la jornada: en el evento inicial, que se iba a hacer en La Plata, estaban previstas las palabras también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del diputado José Luis Espert.

El 7 de agosto del 2021, el entonces economista mediático Javier Milei encabezó un acto en Plaza Holanda, en el barrio porteño de Palermo, para anunciar su decisión de ser candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, lo que marcó el comienzo de su vertiginosa carrera política que menos de tres años más tarde lo llevó a ocupar la Presidencia.

“Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. El año pasado festejaba acá mi cumpleaños, y me comprometía a que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo”, sostuvo en aquella oportunidad.

En ese momento, Milei estuvo acompañado por Victoria Villarruel, compañera de fórmula y ahora su vice, y por el legislador Ramiro Marra, que esta vez no podrá estar en el evento, ya que estará de viaje por Tucumán, según indicaron fuentes de su entorno.

Ese mismo año, el entonces aspirante a una banca en el Congreso, que luego conseguiría, cerró su campaña, justamente, en el parque Lezama, al que volverá el sábado 28 de septiembre.