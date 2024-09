Cristina Kirchner envió un mensaje a la CGT y llamó a los jóvenes sindicalistas a pensar “nuevas medidas de acción”

En medio de los conflictos entre los sindicatos y el Gobierno nacional, con reiterados paros en diferentes sectores, la ex presidenta Cristina Kirchner envió un mensaje a la Confederación General de los Trabajadores (CGT) y llamó a los dirigentes gremiales jóvenes a pensar “medidas que no enfrenten a los trabajadores con la sociedad”.

Kirchner se reunió con 26 referentes de la juventud sindical de diferentes sectores productivos en el Instituto Patria. La lista de presentes estuvo encabezada por el secretario de Juventud de la CGT, Sebastián Marturano, que estuvo acompañado por los líderes regionales Walter Bieber (Rosario) y Álvaro Gerez (Jujuy).

El encuentro se da en medio de un momento de tensión entre los sindicatos y la gestión de Javier Milei por las reformas que impulsa el Gobierno nacional y los recortes presupuestarios en algunos sectores. Frente a esto, los gremios reaccionaron con medidas de fuerzas, paro y movilizaciones, pero el conflicto continúa.

En este contexto, la dos veces presidenta de la Nación y ex vicepresidenta continuó con el análisis que realizó a principios de septiembre sobre la situación actual del movimiento obrero. En esa oportunidad, sostuvo que “el peronismo se desordenó cuando no advirtió la modificación de las relaciones laborales”, al subrayar que “sólo el 40% de los trabajadores registrados en la actividad privada está sindicalizado”.

Por esto mismo, recibió varias críticas por parte de los líderes de la CGT y otros gremios. Pablo Moyano, por ejemplo, expresó: “Las cartas de la expresidenta no suman para nada, no suman. Llamen a una reunión del PJ y matémonos ahí adentro, no públicamente. La crítica a la CGT no la entiendo, que se hagan cargo ellos, que pusieron por dedo a los diputados y diputadas en las provincias y después nos terminaron traicionando”.

A días de la publicación de ese documento, Kirchner alegó que ese texto “no fue una interpelación o una acusación, fue simplemente una descripción de lo que le ha pasado al movimiento obrero”.

Así, mencionó que la pérdida de la representación de los sindicatos se debe en parte a los “altísimos niveles de informalidad” y a las “nuevas formas de modalidad de trabajo”. “Esto no nos tiene que llevar a esconder la cabeza como el avestruz, sino a plantearnos: ¿Cómo hacemos para volver a representar a todos los trabajadores en Argentina?”, se preguntó.

De esta manera, Kirchner propuso. “Tenemos que pelear por nuestros afiliados, por nuestra representación, pero no desentendernos de lo que pasa en el resto de la sociedad. No solamente hacer una medida de fuerza”.

Sobre esto, también convocó a pensar “qué otras estrategias hay que llevar adelante, medidas diferentes, distintas, que no enfrenten a los trabajadores con la sociedad”. “No tenemos que encerrarnos en nosotros mismos, en nuestra representación sindical y, creer que por nuestros laburantes están bien, representamos al movimiento obrero. No en todo caso representas a esos laburantes. Hay que romper con el techo de cristal de la representación de los gremios”, indicó.

En ese sentido, señaló que los gremios no solo tienen que “reaccionar frente al golpe”, sino también “reaccionar a una política económica que puede llegar a ser mala y que puede llegar en un futuro a perjudicarnos”. A su vez, enfatizó en la importancia de “escuchar” a los demás sectores.

Del encuentro participaron también Adrián Palermo (Asociación del Personal Legislativo), Mercedes Maffeo (FATUN), Walter Loza (Sindicato de la Carne), Julieta Godin (FOETRA), Matías Iorio (CTM), Edgar Alberto Ávalos (UOM Capital), Lucas Poli (Remiseros), Franco Grecco (La Bancaria), Diego Taborda (Madereros) y Ósmar Armoa (UTA).

La lista de invitados la completaban: Manuel Alonso (AGC- Informáticos), Lucas Corral (FATFA), Cristián Sosa (Comercio), Darío Petrecca (SOECRA), Ariel Romero (UPSA), Mara Rivera (APSEE), Ludmila López (STILGAS), Juan Cabrera (Señaleros), María Paz Cuevas (AATRAC), Gonzalo Bello (UPSF), Marcos Díaz (SUTECBA), Guillermo Corvalan (La Fraternidad) y Dario Argüello (Sindicato de trabajadores viales de la República Argentina).